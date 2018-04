Vyzkoušeli jsme nejrůžovější mobil

Motorola Razr V3 - nebo-li populární žiletka - se prodává od podzimu předloňského roku. Loni to bylo nejprodávanější véčko na světě a i dnes je o tento model stále zájem. Částečně je to díky stále klesající ceně tohoto modelu, částečně pak díky novým barevným variantám telefonu. V zahraničí jsou velmi úspěšné další barevné verze mobilu, včetně té nejextravagantnější růžové.

Žiletka se začala prodávat pouze ve stříbrném provedení. Zhruba po půl roce připravila Motorola i černou verzi telefonu a konečně k loňským Vánocům začal výrobce tento model na vybraných trzích nabízet i ve velmi výrazném růžovém provedení. To bude nyní k dostání i u nás. Navíc se připravuje světle modrá a tmavě modrá verze telefonu a pravděpodobně i další barevné varianty včetně vícebarevných - hodně výrazných.



Motorola V3i, V3x, C261, L2 a L7

Motorola připravila i náhradu za původní žiletku. Přímým nástupcem bude model V3i. Nejlepší žiletku vybavil výrobce podporou UMTS a pojmenoval ji V3x. Tyto modely se zatím na českém trhu neprodávají. U nás jsou již k dostání modely C261 a L6 a brzy dojde i na další přístroje: Motoroly L2 a Slvr L7.

Zpátky k růžové žiletce. Barva telefonu je velmi výrazná, a tak si tento model oblíbí především ženy. S tím počítá i výrobce, a proto s telefonem dodává nejrůznější stylové příslušenství. To je samozřejmě také růžové a jedná se o pouzdro na telefon, přívěšek a Bluetooth sluchátko.

Telefon se prodává buď samostatně, nebo s vybraným příslušenstvím. V tomto případě jej Motorola nabízí ve speciálním dárkovém balení. To by mělo být v prodeji i na našem trhu. Prodej by měl být zahájen co nejdříve, Motorola určitě bude chtít stihnou valentýnský svátek.

Zpracování telefonu je perfektní. Růžová barva má stejný odstím na plastových i kovových částech telefonu. Vnitřní části přístroje - klávesnice a okolí displeje - jsou stříbrné, okraj vnějšího displeje je černý. Kvalitně provedené je i příslušenství, pouze sluchátko nezapře, že je plastové. Naopak pouzdro i přívěšek je vyrobeno z pravé kůže.

Speciální edice růžové Motoroly V3 Razr v dárkovém balení s příslušenstvím bude stát necelých 10 000 Kč. Samotný růžový mobil bude o něco dražší, než běžná verze žiletky. Ta dnes stojí pod 7 000 Kč s DPH. Růžová varianta telefonu se po stránce výbavy nikterak neliší od běžné verze mobilu. Proto zájemcům doporučujeme naší podrobnou recenzi Motoroly V3 Razr.