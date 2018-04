Vyzkoušeli jsme nejmenší vysouvací low-end na trhu od Sony Ericssonu

Pokud by se při hodnocení Sony Ericssonu T303 hledělo pouze na technické parametry a tomu odpovídající cenu, mohl by to model zabalit hned na startovní čáře. Do kategorie lehce nad dva tisíce totiž začínají po vlně zlevňování spadat velmi kvalitní kousky nejen z řad Sony Ericssonu. Model T303 má to štěstí, že vsadil spíše na svůj vzhled - právě díky němu si najde slušné zástupy zájemců.

Soupeřit ve své kategorii bude zejména s přístroji, jako je Samsung J700, LG KP235, Nokia 2680 Slide, a bude proti nim ztrácet, především co se týče podpory paměťových karet (J700) a výdrže baterie. Předpokládáme však, že z těchto výtek si model T303 dělat příliš těžkou hlavu nebude. On se totiž může blýsknout svými skvělými mírami a vzhledem.