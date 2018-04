Vyzkoušeli jsme nejlepšího walkmana – recenze Sony Ericssonu W980

Hudebních telefonů dnes najdeme na trhu spoustu a i mnoho přístrojů, které se přídomkem "hudební" nijak nechlubí, zvládnou hudbu přehrávat naprosto bez problémů. I v samotném portfoliu Sony Ericssonu najdeme mnoho modelů, které jsou vlastně původním předobrazem telefonů s dvojitým vé ve znaku a hudbu umí přehrávat prakticky stejně. Jen jim chybí ono logo a v balení nedostanete tak velikou paměťovou kartu, pravděpodobně se také budete muset spokojit s horšími sluchátky bez redukce na 3,5mm jack.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Sony Ericsson W980 a podobně vybavení stájoví kolegové - vysouvák W595 a telefon klasické konstrukce W890i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Hudební telefon s výbornou výbavou, 8 GB vestavěné paměti a unikátním ovládáním přehrávače.

Nová vlajková hudební loď je ale jiná. Jde opravdu o svébytný model, který nemá mezi "obyčejnými" Sony Ericssony ekvivalent. A nabízí to, co jiný běžný model nemá – 8 GB vestavěné paměti. Výrobce se tak rozhodl podtrhnout jeho exkluzivitu, kterou dává najevo už svým vzhledem. Je ale opravdu tak exkluzivní, aby ospravedlnil svou cenu zhruba 9 500 korun?

Vzhled a konstrukce – se zrcadlem v základní výbavě

Černé véčko W980 zaujme na první pohled především svou čelní zrcadlovou plochou. Ta tentokrát není samoúčelná a výrobce pod ni elegantně skryl jak rozměrný vnější displej, tak tlačítka pro ovládání přehrávače. Jejich obrysy ostatně můžeme na zrcadlové ploše pozorovat. Příjemným zjištěním je fakt, že tato plocha nedává na odiv otisky prstů tolik, jak byste čekali. Nicméně zcela bez otisků se opravdu neobejdete. Podobné je to u vnitřní části véčka – ta je tvořena lesklým černým plastem a i zde sice otisky prstů najdeme, ale na první pohled nepůsobí telefon nijak zvlášť upatlaně. To záda telefonu s měkčeným plastem jsou na tom o něco hůře. Vládne zde především mastnota a ke slovu se hlásí i škrábance.

Sony Ericsson W980 je na dnešní poměry opravdu dost veliké véčko. Rozměry 92 x 46 x 17 mm a hmotnost 100 gramů ale nijak zásadně v kapse nevadí, přitom si však při používání telefonu můžete dosyta vychutnat výhodu všech véček – velký prostor pro klávesnici a displej. A že ho W980 má opravdu na rozdávání! O tom ale až později.

Kromě zrcadlové plochy zaujme i vcelku neobvyklá konstrukce véčka s jediným docela masivním pantem, díky kterému se po otevření dostane prakticky celý displej za rovinu klávesnice. Velký úhel otevření přispívá pohodlné práci s tímto telefonem. Vzhledem k použitým plastům bychom ale moli mít jisté obavy o pevnost a trvanlivost kloubu. Ty se ale při našem testování nepotvrdily, část s displejem sice směrem dozadu trochu pruží, ale zdá se, že konstrukce rozevíracího mechanismu nebude způsobovat žádné problémy.

Dalším prvkem, který upoutá vaši pozornost, je jakýsi malý plexisklový nástavec nad horní hranou displeje. Ten v zavřeném stavu překrývá logo Walkman, umístěné na spodním okraji pod klávesnicí telefonu. V hraně vrchního dílu jsou pak umístěny diody, které nástavec dovedou prosvětlit, a telefon tak může různě upozorňovat na příchozí hovory, zameškané události a další drobnosti.

Displeje a ovládání – spousta prostoru pro život

Představovat systém ovládání telefonů Sony Ericsson by bylo nošením dříví do lesa. Již nějakou dobu tento výrobce u svých telefonů přistoupil na obdobný způsob, jaký najdeme u drtivé většiny konkurence. Dnes tak u Sony Ericssonů najdeme klasická tlačítka pro ovládání hovoru a kontextové klávesy spolu s hlavní navigační klávesou. Na modelu W980 je nejzajímavější to, kolik místa vůbec klávesnice dostala. Jednoduše je plocha vyhrazená tlačítkům opravdu velkorysá. Jednotlivá tlačítka jsou od sebe navíc dostatečně rozdělena, výjimkou jsou jen klávesy v ovládacím bloku. Ale i ty mají místa dostatek a o překlepech se vám rozhodně nebudou zdát noční můry. Klávesnice je opravdu pohodlná a osamostatněná kulatá tlačítka poskytují při psaní zpráv dostatek prostoru.

Věnovat se také musíme displejům tohoto telefonu. Ten hlavní má vcelku tradiční rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a umí zobrazit 262 000 barev. Displej je dostatečně veliký (úhlopříčka 2,2 palce) na to, aby mohl zdatně pomáhat v ergonomii ovládání rozměrné klávesnici. Zajímavějším prvkem je ale vnější displej, který umožňuje ovládat hudební přehrávač. Samotný displej má rozlišení 176 x 176 pixelů, což je hodnota, kterou můžeme najít u některých levných telefonů. I úhlopříčka vnějšího displeje je poměrně impozantní. To zajímavější se však ukrývá pod displejem. Najdeme zde totiž sadu senzorových tlačítek, která mění svou funkci aktuálně podle toho, jaké možnosti vám momentálně dává scéna zobrazená na vnějším displeji. Podle toho, jakou funkci tlačítka mají, takové budou mít také podsvětlení.

Tlačítka tak mění dvě polohy – buď pod displejem nalezneme bíle svítící ovládací kříž určený pro procházení nabídky, nebo zde budou oranžově svítit tlačítka pro ovládání přehrávače. Na stisk právě zobrazené klávesy zareaguje telefon jemným zavibrováním. Po chvíli ale přijdete na to, že nevibruje motorek v telefonu, ale opravdu plocha, které se dotýkáte. Sony Ericsson W980 je tak jedním z prvních přístrojů s opravdovou funkcí tactile feedback, kterou již delší dobu slibují výrobci telefonů s rozměrným dotykovým displejem. Abyste tlačítka pod vnějším displejem nemačkali nechtěně, najdete na pravém boku telefonu posuvný zámek, který znemožní jejich použití.

Co ovšem musíme zcela nutně Sony Ericssonu W980 vytknout, je rychlost jeho menu. Výrobce totiž trochu nepochopitelně do menu přidal další animace, které procházení menu zdržují. A to prosím navzdory nářkům zákazníků a majitelů současných modelů výrobce, kteří považují za trochu nadbytečné již současné animace.

Baterie – výdrž veskrze podprůměrná

Při našich testech jsme Sony Ericsson W980 opravdu příliš nešetřili, ostatně proč také. Přehrávání hudby jsme na něm využívali opravdu často a to se také projevilo na životnosti baterie. Domníváme se také, že svůj díl na nedlouhé výdrži na jedno nabití má i vibrační odezva senzorových kláves. V praxi nám tak při zhruba dvou hodinách přehrávání hudby denně telefon vydržel asi dva dny. Samozřejmě jsme s ním v té době také volali a posílali SMS, v obou případech ale šlo vždy o několik telefonátů a pár zpráv za den.

Telefonování a zprávy – co čekat?

Popisování oblasti telefonování a zpráv se v poslední době v našich recenzích stává asi tou nejnudnější pasáží. Co také popisovat – telefony disponují prakticky stejnými funkcemi a ani W980 není žádnou výjimkou. Telefon podporuje sítě třetí generace, a tak si s ním můžete užít i videohovory, samozřejmostí jsou vyzváněcí profily i možnost filtrování hovorů. Při psaní zpráv také nenarazíme na nic nového pod sluncem. Jenom můžeme konstatovat, že je trochu škoda, že si třeba na velkém vnějším displeji nemůžete přečíst právě příchozí SMS, pro tento úkon musíte telefon otevřít.

Co nás ale u W980 trochu zarazilo, je kvalita samotného hovoru. Možná je daná relativně tenkou konstrukcí části s displejem, nad nímž se nachází i reproduktor. Jednoduše řečeno to v reproduktoru skřípe a zvuk není úplně čistý. U hudebního telefonu pak ale ještě více zarazí fakt, že podobně se chová i hlasitý reproduktor, který se stará o vyzvánění nebo hlasitý odposlech. V tomto případě prostě Sony Ericsson trochu ustřelil, a W980 by tak mohl získat nelichotivé přízvisko "drahý hudební přehrávač s telefonem jen tak navíc".

Organizace a data – zase klasika

Ani v oblasti vybavenosti organizačními a datovými funkcemi neočekávejme u Sony Ericssonu W980 žádné výrazné novinky. Ve vyšších modelech výrobce se již stala sestava EDGE, UMTS, HSDPA samozřejmostí, a tak nechybí ani u tohoto modelu. Mezi aplikacemi může zaujmout AccuWeather pro informace o počasí, převodník jednotek nebo aplikace Walk Mate, která vám počítá denní ušlou vzdálenost.

Její nevýhodou je ale fakt, že musí být opravdu spuštěná a nemůže běžet pouze na pozadí. Samozřejmostí jsou i tradiční služby určení polohy – vestavěnou GPS ale telefon nemá, pro plné využívání vestavěných funkcí včetně Google Maps musíte připojit externí GPS modul.

Zábava – hlavně velká paměť

Sony Ericsson W980 je především hudebním telefonem a tomu je podřízeno již výše popsané ovládání. Pro přehrávání hudby je vybaven kvalitním hudebním přehrávačem a především vestavěnou pamětí s kapacitou 8 GB. W980 je jedním z mála telefonů bez operačního systému s tak velikou pamětí, ale výrobce si za to nechá pořádně zaplatit. Slot pro paměťové karty chybí. Do vnitřní paměti se data kopírují relativně rozumnou rychlostí – gigabajt dat jsme překopírovali během deseti minut.

Samotný hudební přehrávač nabízí jednu novinku – tou je FM vysílač, díky kterému můžete naladit právě přehrávanou hudbu třeba na svém autorádiu. Výrobce ale nesplnil původní sliby, kdy měl telefon mít vestavěnou anténu pro příjem rádia. Pokud si chcete rádio pustit, stále musíte připojit k telefonu sluchátka. V balení opět najdete oblíbené špunty, které svou kvalitou stále převyšují většinu toho, co vůbec k jakému mobilnímu telefonu dostanete. Tentokráte jsou sluchátka vyvedena v černé barvě s elegantní chromovanou částí s ozvučnicí. Sony Ericsson stále sveřepě lpí na svém vlastním datovém konektoru a sluchátka se k němu připojují přes redukci. Na redukci nám trochu chybí nějaké dálkové ovládání, na tento fakt jsme si již stěžovali v některé z předchozích recenzí.

Kromě hudebního přehrávače se Sony Ericsson W980 může pochlubit i třímegapixelovým vestavěným fotoaparátem. Ten je trochu nešťastně umístěn tak, že si jej budete při přirozeném držení telefonu zakrývat prostředníčkem. S fotoaparátem se fotí běžně s otevřeným telefonem na výšku. Výsledné fotografie odpovídají tomu, že výrobce nezařadil tento telefon do řady Cyber Shot. Ostatně chybějící automatické ostření a blesk toho jsou jasným důkazem. Obrázky tak sice neurazí, ale svou kvalitou nijak nenadchnou.

Shrnutí – drahá hudba s několika nedostatky