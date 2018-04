Vyzkoušeli jsme nejlepší samsung − test Samsung U900 Soul

Samsung představil svůj top model U900 Soul nedávno na Světovém mobilním kongresu. My jsme měli možnost otestovat jeden z prvních funkčních vzorků, který však ještě nebyl stoprocentní. Proto vám podrobnou recenzi telefonu nabídneme až s příchodem telefonu na trh, kdy budeme mít k dispozici finální produkt.

Samsung příliš často svým přístrojům jména nedává, vystačí si obvykle s číselným označením. Soul (znamená: Spirit Of ULtra) je výjimka a i to z něj dělá produkt hodný pozornosti. Telefon patří do letošní Ultra edice, tedy mezi supertenké přístroje nejvyšší třídy (rozměry a hmotnost: 105,9 x 49,5 x 12,9 milimetru; 112 gramů). Tuto edici Samsung připravuje už třetím rokem a hlavním modelem každé řady byl vždy vysouvák. Vedle něj do loňské a předloňské ultraedice patřilo vždy ještě véčko a klasicky koncipovaný model, tyto přístroje ale pro letošní rok zatím Samsung neukázal.

Soul není na první pohled nikterak nápadný a extravagantní telefon. Tvarově připomíná loňský model G600, který se na našem trhu ale oficiálně neprodává. Má s ním obdobný půdorys a společným znakem je i hojné použití kovových dílů krytu. V tomto směru ale jde novinka o krok dál, má totiž kovový i zadní kryt baterie. U soulu je dále kovový celý přední rámeček a také celá klávesnice. Zbytek telefonu je vyroben z šedého plastu, který barevně ladí s nerezovými kovovými díly.

Jedna věc na novince ale zaujme hned na první pohled. Telefonu totiž chybí klasická navigační klávesa a naopak zbylé funkční klávesy tvoří jednolitý blok a vypadají jako dotykové. Jenže nejsou, jen klamou tělem. Dvě kontextové klávesy a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru jsou tradiční mechanické klávesy. A onu navigační klávesu nahrazuje malá ploška, která až při podsvícení na sebe prozradí, že se jedná o displej.

Samsung Soul tak má displeje dva. Ten větší funguje standardně, ten druhý menší je dotykový a slouží k ovládání telefonu. V principu zobrazuje pět kláves − čtyři směrové a prostřední potvrzovací. Ale může jich být i méně, vždy jsou zobrazeny jen ty virtuální klávesy, které lze v daném momentě použít. Někdy tak chybí třeba horizontální šipky. Další výhodou displeje je, že v mnoha případech ukazuje místo prostých šipek ikonky, takže uživatele poměrně přesvědčivě navádí, co má udělat.

Často se mění i zobrazení prostřední potvrzovací klávesy, kterou doprovázejí i další efekty tak, aby v daném okamžiku bylo jasné, že právě sem má směřovat uživatelův prst. A teď se můžeme pustit do dojmů z ovládání. Dobrou zprávou je, že každý dotyk, mimo momentu, když je aktivní hovor, doprovází jemné zavibrování, které nahrazuje mechanickou zpětnou vazbu obyčejné klávesnice. Vibrací je rovnou několik druhů, lze tak i hmatem rozlišit, zda se stisk kláves povedl, či nikoliv a jestli byla zmáčknuta ta správná klávesa.

Přesnost displeje u testovaného vzorku byla poněkud rozporuplná. U směrových kláves jsme žádné problémy nezaznamenali, ale stisk prostřední potvrzovací klávesy se občas nezdařil a došlo k překlepu. Lepších výsledků jsme dosáhli při snaze mačkat tuto klávesu nehtem, respektive špičkou prstu. Při snaze zmáčknout ji celým bříškem prstu docházelo k občasným nepřesnostem. Je dost možné, že to byla chyba testovaného vzorku, telefony vystavené v Barceloně na Světovém mobilním kongresu šlo ovládat zcela bez problémů.

Pokud se tedy u finálních produktů podaří odstranit mírná nepřesnost ovládacího displeje, můžeme nový styl ovládání pochválit. Díky nápovědě v podobě ikonek přímo na virtuálních klávesách je ovládání přehlednější a rychlejší. Nelze to však považovat za cokoliv převratného a revolučního, to rozhodně ne. Spíš to velmi dobře vypadá, k čemuž přispívá i možnost absolutní změny designu menu. Druhý displej tak může svítit téměř libovolnou barvou a lze ho sladit s designem hlavního displeje.

Než se ale vrhneme na displej a menu přístroje, ještě dodejme, že zbytek klávesnice na spodní části telefonu má tradiční podobu, jen je tam o jednu řadu kláves víc. Korekční tlačítko je jasné, vlevo od něj je klávesa pro rychlé vytočení videohovoru a vpravo praktické tlačítko pro rychlé přepnutí na přednastavenou funkci. Alfanumerická klávesnice je pohodlná a tak se telefon velmi dobře hodí na psaní SMS.

Menu telefonu má obvyklé schéma známé z jiných přístrojů značky. Hlavní menu v podobě matice dvanácti ikon doplňují hlouběji zanořené textové položky, které jsou řazené vertikálně. Nechybí ani pomocná menu u jednotlivých položek, není tak nutné do nich zbytečně vstupovat, stačí zvolit nabídnutou možnost. I Samsung U900 si pamatuje, kde jste naposled v menu skončili a příště stačí pro stejnou položku jen potvrzovat navigační klávesou.

Menu může mít mnoho grafických podob. Tedy přesněji řečeno zcela neomezené množství podob. V telefonu je totiž editor, pomocí kterého lze vytvářet vlastní menu, a to co se barevnosti (včetně podkladového obrázku), fontu a barvy písma týče. Souběžně z nastavením hlavního menu lze upravovat i vzhled kláves na druhém dotykovém displeji. Několik ukázek, jak může menu vypadat, vám přinášíme ve fotogalerii. K hlavnímu displeji nemáme žádné výhrady, je opravdu výborný a i jeho rozlišení QVGA je adekvátní třídě, kam přístroj patří. Displej dynamicky mění velikost fontu, což šetří čas se zbytečným listováním. Nyní se plno informací vejde na jednu obrazovku.

Těžko určit, co by mělo být z výbavy hlavním tahákem telefonu. Přímo na přístroji nenajdeme žádné popisky a i v pohotovostním stavu schovaný objektiv fotoaparátu nenaznačuje, že máme co do činění s absolutní špičkou. Samsung U900 fotí výborně, a to i v případě testovaného předprodukčního vzorku. Snad jen blesk svítí na krátkou vzdálenost až příliš a fotky jsou tak mírně přesvícené. Rozlišení pět megapixelů a automatické ostření jsou dnes ve třídě luxusních telefonů samozřejmostí.





Standardní nabídku funkcí nabízí multimediální přehrávač. Velmi dobře se ovládá i v pohotovostním režimu u zavřeného telefonu, k čemuž přispívá právě druhý dotykový displej s jasně označenými ikonami. Video pak lze přehrávat v režimu přes celý displej. Pochválit musíme hlasitou reprodukci, která je dostatečně kvalitní, ale jen monofonní. Na hudbu se tak příliš nehodí, ale u videa nebo hlasitého odposlechu to vůbec nevadí. Slušnou citlivostí se předvedlo i integrované rádio s RDS.

Samsung U900 podporuje vedle čtyř pásem GSM i sítě třetí generace, a to včetně datových přenosů HSDPA. U nás to lze využít omezeně v rámci sítě O2, což je věčná škoda. Jinak by totiž měl integrovaný prohlížeč docela napilno. Je totiž přehledný a nechybí mu samostatná položka pro vyhledávání pomocí Google. Pro integrovaný e-mailový klient pak bohatě stačí i připojení přes EDGE, což telefon také podporuje.

Dobrou zprávou je, že tento samsung má vyzváněcí profily a potvrzovacím tlačítkem se vstupuje do menu, nikoliv na wap, jak je tomu stále u mnoha jiných modelů výrobce. Praktickou funkcí je možnost zamknutí vybraných položek v telefonu, například menu zpráv nebo menu obsahu (fotky, videa). Do menu telefonu se vejde 500 SMS, které lze třídit i mazat podle vybraných pravidel. Kontaktů se do přístroje vejde tisícovka s libovolným počtem záznamů u každého. Sdílená paměť soulu pojme 126 MB dat a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet microSD.

Opět musíme pochválit výborný seznam hovorů, kde hned pod zelenou klávesou najdeme pěkně roztříděné všechny důležité informace. Telefon umí hledat v seznamu podle jmen i čísel. Stačí tedy zadat libovolnou část čísla a on najde ty správné kontakty odpovídající zadanému řetězci čísel.

Samsung U900 Soul je špičkový multimediální mobil, který nemá téměř žádné slabiny. Nejvýznamnější inovací je v jeho případě druhý dotykový displej, který nahrazuje navigační klávesu. Hodnotíme jej pozitivně, doufáme však, že u produkčních vzorků bude stoprocentně přesný stisk prostřední klávesy. Výbava telefonu je maximální, nic zásadního v ní nechybí. Design je subjektivní záležitostí, ale komu jsme telefon ukázali, tomu se líbil. Design je spíš nenápadný a to je v nejvyšší třídě rozhodně přednost.

Novinka se začne prodávat zhruba v dubnu a cena by měla jen lehce překročit hranici 10 000 korun. Pokud se vám nechce čekat, skoro to samé, ale bez podpory 3G nabízí model G600. Je i podstatně levnější, ale u nás ho v rámci oficiální distribuce nelze koupit.