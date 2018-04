Vyzkoušeli jsme nejlepší mobil světa, Samsung Galaxy S II LTE

Špičkovou novinku jsme krátce vyzkoušeli na veletrhu v IFA v Berlíně. Na ještě nehotovém stánku přístroj původně chyběl, ale v jednu chvíli se vynořil spolu se skupinkou španělských novinářů. Po několika minutách obdivování telefon opět zmizel v davu.

Během krátkého seznámení jsme si potvrdili, že Galaxy S II LTE je opravdu to nejlepší, co lze dnes v mobilním světě potkat. Není to jen populární Galaxy S II vylepšený podporou LTE. Telefon dostal i o krapet větší displej, nová úhlopříčka je 4,5 palce namísto 4,3. Další technickou novinkou je 1,5 GHz dvoujádrový procesor, který se postará o navýšení už tak vysokého výkonu.

Nového displeje, silnějšího procesoru a podpory LTE si ale na první pohled lze všimnout jen těžko. Zato nový design přístroje je vidět ihned. Galaxy S II LTE má oblejší linky a působí o hodně elegantnějším dojmem než klasický Galaxy S II. Díky o milimetr větší tloušťce a zaoblení zad přitom telefon lépe padne do ruky. Větší jsou i ostatní rozměry, hmotnost povyskočila na 130,5 gramů.

V žádném případě ale nejde o nepříjemné nárůsty. LTE verze populárního modelu je také lépe zpracovaná. Výrobce tentokrát použil na kryt baterie a některé další části kov, takže telefon v ruce působí bytelnějším dojmem.

Z hlediska používání se LTE model nijak neliší od svého 3G klasického sourozence. Telefon je velmi rychlý a reakce na uživatelské pokyny bleskové a přesné. Uživatelské prostředí zůstalo zachováno. Co se klasického telefonování a dat týče, přístroj si poradí s GSM i UMTS sítěmi, LTE je tu jen třešničkou na dortu.

Na výstavišti byl přístroj dokonce přihlášen do experimentální LTE sítě. Letmé měření rychlosti internetu ukázalo hodnoty 44,7 Mbit/s směrem k uživateli a 4 Mbit/s směrem od něj. Za pozornost stojí i latence 79 ms. To jsou na mobilní telefon opravdu nevídané hodnoty a Galaxy S II LTE je důkazem toho, že daná technologie už dozrála do stádia, kdy je opravdu použitelná.

Samsung Galaxy S II LTE se tak stane jakýmsi ambasadorem sítí čtvrté generace. Je to přístroj, který ukazuje, že je lze bez problémů již dnes využít. Tímto telefonem se Samsung snaží především operátorům ukázat, že pro něj není problém LTE telefony dodávat a že se tedy operátoři mohou do této technologie pustit ve velkém.

Bohužel tento fakt také znamená, že se s Galaxy S II LTE určitě nepotkáme na českém trhu. Tady by totiž jeho potenciál zůstal ještě hodně dlouho nevyužit. Stávající uživatelé Galaxy S II tak alespoň nebudou muset přemýšlet o případné výměně. Některé vlastnosti LTE modelu (větší displej a rychlejší procesor) přinese na náš trh smartphonů až plnohodnotný nástupce Galaxy S II někdy v příštím roce.

Samsung Galaxy S II LTE technická specifikace: