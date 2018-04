Vyzkoušeli jsme nejlepší BlackBerry současnosti. Bold 9900

BlackBerry novinku novinářům představilo náležitě stylově a přiměřeně k cílové skupině zákazníků. Tedy v luxusní restauraci Procacci uprostřed singapurské obchodní čtvrti s výhledem na nejnovější symbol místního úspěchu a pokroku – obchodní, hotelové a konferenční centrum Marina Bay Sands. Právě zde se letos celý veletrh CommunicAsia odehrává.

Nové BlackBerry Bold 9900 je dalším z řady úspěšných špičkových qwerty smartphonů kanadského výrobce. Ačkoli dostal dotykový displej, znamená tento model v našich očích návrat k opravdu pracovním modelům.

Aktuální řada modelů BlackBerry totiž jako by se trochu hledala – neví, jestli mají být telefony pro manažery nebo multimediálními hračkami. I Bold 9900 zvládne obě disciplíny, zaměření na práci je ale přednější. I proto třeba dostal Bold 9900 větší a pohodlnější klávesnici než jeho předchůdci. Tím se Bold vrací do dob modelu 9000, který nás svou klávesnicí ohromil před téměř třemi lety.

BlackBerry Bold 9900

Jak je klávesnice nového 9900 pohodlná, o tom vám můžeme jen vyprávět, bohužel, skvělý pocit z psaní na ní vám touto cestou zprostředkovat nemůžeme. Pevný a jistý stisk kláves s minimálním zdvihem provází jemné kliknutí, které jen dokresluje více než solidní pocit ze psaní. Tohle je rozhodně nejlepší qwerty klávesnice u telefonu podobné konstrukce. Není pochyb, že klávesnice bude velkou předností Bold 9900.

Tou bude i jeho displej. Rozlišení 640 x 480 pixelů na úhlopříčce 2,8 palce znamená jemný obraz, výborné je i barevné podání. Displej je kapacitní a poprvé v řadě Bold tedy dotykový. Na dotyky reaguje přesně a na rozdíl od starších modelů je celý telefon na ovládání prsty lépe připraven.

Může za to nová verze operačního systému BlackBerry OS 7. Bold je první model s touto verzí, která se pravděpodobně stane posledním zástupcem své řady – do budoucna by totiž mělo i u telefonů BlackBerry přejít na platformu QNX, kterou používá u tabletu PlayBook.

Nová verze systému je rychlá a elegantní, nijak zásadně se však na první pohled neliší od starších provedení. Kdo již tedy používal BlackBerry, nebude nikde muset tápat. Jedinou výraznější novinkou pro něj bude právě dotykový displej, který ale vlastně vůbec nemusí používat.

A upřímně, možná by vůbec neškodilo, kdyby displej dotykový nebyl. Vývojáři sice systém navrhovali s tím, že dotykové ovládání měli na paměti, ale očividně pro ně ani tentokrát nebylo prioritou. Telefon se tak stále odemyká postaru, zamykacím tlačítkem na vrchu přístroje.

Odemčení přes dotykový displej není možné. Rovněž se nám nelíbilo skrolování v menu. Když uživatel příliš rychle dojede zpět na vrchní okraj, menu mu zmizí – je totiž tak trochu po vzoru Androidu „vytahovací“ ze spodní lišty. Na druhou stranu dotykový displej nechceme úplně zatracovat, může se hodit v řadě aplikací, ať už multimediálních nebo pracovních.

Pochválit rozhodně musíme i zpracování nového modelu. Je doslova skálopevný a i přes relativně velkou šířku padne skvěle do dlaně – to díky tenké konstrukci a mírnému zkosení okrajů zad telefonu. Kovový rám obepínající boky zajišťuje zmiňovanou pevnost telefonu a troufáme si tvrdit i dobrou mechanickou odolnost vůči nechtěným pádům. Jedinou výtku máme k lesklé zadní ploše, která se hodně zapatlává.

BlackBerry Bold 9900 je na první dojem opravdu tím nejlepším, co kdy na poli mobilních telefonů firma nabídla. Určitě se ho dočkají zákazníci i v České republice, jen to bude ještě pár měsíců trvat. Ostatně, ani firma RIM zatím přesné datum zahájení prodeje neuvádí.

My jsme velmi zvědavi na srovnání s Nokií E6, u které zvolili konstruktéři shodné řešení – tedy VGA dotykový displej a qwerty klávesnici přímo pod ním. E6 bude asi univerzálnější kousek, na druhou stranu Bold jen poráží na poli, kde doposud manažerské qwerty nokie excelovaly – kvalita konstrukce.