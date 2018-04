Vyzkoušeli jsme navigaci s testem na alkohol. Stojí jen 3 400 korun

Portugalský výrobce navigací, smartphonů a PDA, společnost NDrive, není u nás příliš známý. Až donedávna se totiž jeho produkty u nás neprodávaly. Firma ale vstupuje do velké konkurence poměrně sebejistě a přichází i na náš trh - nyní s velmi zajímavými produkty v oblasti navigačních zařízení.

V současné nabídce najdeme celkem tři modely. Nejvybavenější navigace G800, ale i levnější model G280 zobrazují navigační symboly v trojrozměrném režimu složeném ze skutečných fotografií daného místa. Jde tak o zcela realistický pohled, který by mohl v mnohém předčit například systém Reality View od Navigonu. Zatím jsou dostupné 3D fotomapy větších měst v Portugalsku, Španělsku a Itálii. Další města i v jiných zemích by se pak měla objevit co nejdříve.

Konkurenti z katalogu navigací

Kapitoly recenze

Konstrukce a design

Ovládání

Mapové podklady

Vyhledávání cíle cesty

Použití ve vozidle

Další funkce

Shrnutí



Stručná charakteristika:

NDrive G400 je velmi levná navigace se základní výbavou, ve které ovšem nechybí čidlo na test alkoholu v krvi. Stačí dýchnout směrem k čidlu na levé straně a NDrive ukáže přibližnou hladinu alkoholu. Navigace vám také prozradí, zda je vhodné za dané situace řídit.

Dnes se podíváme blíže na prostřední model v portfoliu NDrive. Navigace s označením G400 totiž vyráží dobýt náš trh velmi nízkou cenou pod hranicí čtyř tisíc korun. Ve výbavě navíc nechybí velmi zajímavá funkce, se kterou jsme se prozatím v navigacích na našem trhu nesetkali. NDrive G400 ukáže přibližnou hladinu alkoholu díky vestavěnému čidlu.

Konstrukce a design - podle vzhledu do přírody

Na první pohled vypadá navigace NDrive G400 opravdu jako outdoorové zařízení. Prohýbané tvary a dvoubarevné zpracování krytu působí odolným dojmem. Nenechte se ale zmást. Tato navigace je určena jen do klidného prostředí automobilu a její konstrukce není nikterak výrazně odolná.





Navigace zaujme svými rozměry 100 x 88 x 22 mm. Tento kolibřík o hmotnosti 150 g je jednou z nejmenších a nejlehčích autonavigací na našem trhu. Škoda jen výraznější tloušťky. Navigace se ale i tak vejde do kapsy, a nic vás proto nebude nutit nechávat ji ve voze.

Přední strana obsahuje displej s klasickým poměrem stran, který je vsazen do černé přední části přístroje, zbytek těla je proveden v kombinaci černé barvy a stříbrné. Nejvýraznějším designovým prvkem tak zůstává displej v kombinaci s dvoubarevným provedením krytu.

Ovládání - děkujeme za regulaci hlasitosti

Pokud bychom začali počítat ovládací tlačítka, skončíme velmi brzy. Na navigaci najdeme jen jedno na horní hraně, které slouží pro zapnutí přístroje. Naštěstí ale NDrive přidal ještě kolébku pro rychlou úpravu hlasitosti, což především při řízení velmi oceníte. Nemusíte tak složitě projíždět menu a bez jediného doteku na displej jednoduše upravíte zesílení na požadovanou úroveň.

Ovládání navigace je tedy možné především díky použití dotykového displeje s klasickým poměrem stran 4:3 a rozlišením QVGA, tedy 320 x 240 bodů. Ten je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Škoda jen, že kolem displeje zbývá ještě dost místa, možná mohl být přece jen o něco větší. Nejen pro navigaci samotnou, ale i pro ovládání přístroje je však dostačující. V zadní části nechybí ani stylus, který v mnoha situacích ovládání velmi zjednodušuje.

Na levém boku navigace je umístěno čidlo pro zjištění hladiny alkoholu v krvi, na protější straně potom najdeme mini USB konektor pro připojení kabelu do počítače a nabíječky a také slot pro SD kartu. Nechybí zde ani klasický 3,5 mm jack na sluchátka. Jednou z mnoha funkcí tohoto zařízení je totiž MP3 a video přehrávač. Na zadní straně se pak usídlil konektor pro připojení externí GPS antény a také reproduktor.

Mapové podklady - podrobný Tele Atlas

O to hlavní, tedy navigaci, se u NDrive stará jejich vlastní aplikace. NDrive G400 je postaven na operačním systému Windows, konkrétně na verzi Microsoft Windows CE .Net 5.0. Jako kapesní počítač ho však použít nelze. Aplikace se spouští samy po spuštění zařízení. O poměrně rychlou práci s navigací se pak stará 300MHz procesor.

Mapové podklady má na starosti Tele Atlas. Jsou tak velmi dobře zpracovány nejen u nás, ale i v okolních zemích v Evropě. Konkrétně jsou pokryty tyto státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, a oblíbené Chorvatsko.

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky s aretací, která nabídne velmi pevné uchycení, a tak se zařízení ani při větších nerovnostech nepohne. Výborná je možnost seřízení ve všech třech směrech. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit.

Při hledání cíle cesty nabídne navigace několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, město, ulice a číslo popisné. Do paměti přístroje můžete uložit také oblíbené pozice, které jsou navíc rozděleny do kategorií - osobní, přátelé a práce. Přímo v hlavním menu je pak jedna položka vyhrazena navigaci domů.

Často využívanou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu je pak možné vyhledávat podle města nebo blízko aktuální pozice. Z dalších možností vyhledávání cíle cesty nechybí ani číslo popisné a přesné zeměpisné souřadnice.

Navigace na výbornou

Navigace nabídne i přes malý displej poměrně přehledné zobrazení. Mapa se zobrazuje standardně ve 3D režimu, nechybí ani možnost manuálního přiblížení a změny sklonu. V dolní části displeje se během navigace zobrazuje symbol následující změny směru a také její vzdálenost.

Nechybí zde ani celková vzdálenost a čas do cíle, aktuální rychlost a rychlostní limit pro danou komunikaci. V nejspodnějším pruhu se zobrazuje název aktuální ulice, v horní části obrazovky pak vyjede pruh s názvem komunikace, na kterou byste měli odbočit. Navigace také umožňuje jednoduchou změnu barev pomocí předdefinovaných schémat. Celkově je mapa velmi přehledná, nechybí ani zobrazení bodů zájmu. Navigace disponuje i 3D pohledy a plastickými mapami, které obsahují trojrozměrné ztvárnění důležitých míst a budov, které už najdeme i u nás.

Velmi se nám líbí také propracované hlasové ovládání. Ze začátku sice překvapí udávání vzdálenosti v metrech, po chvíli jsme si ale na hlášení typu "po třech tisících metrech odbočte doprava" zvykli. Hlasová navigace je jinak velmi povedená, rozlišuje například jeďte vlevo a odbočte doleva. Jednoduše tak poznáte, zda máte jen přejet do jiného pruhu, nebo skutečně odbočit z dané komunikace.

Další funkce - test na alkohol a multimedia

Hlavním tahákem nové navigace NDrive 400 bude rozhodně vestavěný senzor, který měří množství alkoholu v krvi. Stačí dýchnout směrem k čidlu na levé straně a NDrive ukáže přibližnou hladinu alkoholu. Navigace vám také prozradí, zda je vhodné za dané situace řídit, či nikoli. Měření hladiny v alkoholu dýchnutím do malé škvírky na boku nebude zřejmě zcela přesné, pro hrubou představu je však tento postup zcela dostačující.