Vyzkoušeli jsme navigaci Google zdarma. K dokonalosti má daleko

Po pravdě řečeno, navigace Google má k dokonalosti hodně daleko, ale použitelná je vcelku dobře. Uživatel jen musí oželet trochu komfortu a některé ty funkce. Opravdovým problémem pro výrobce navigačních softwarů a zařízení tak budou Ovi Maps, které se plnohodnotným navigacím zcela vyrovnají. A nebýt Googlu, Nokia by asi s uváděním své navigace zdarma nespěchala.

Zatím jen pro USA a pro hackery

Předně, navigaci Google si oficiálně mohou prozatím užívat pouze Američané. Občané dalších států se k ní dostanou pouze v případě, že se rozhodnou se svým mobilním telefonem experimentovat a také pravděpodobně poruší licenční podmínky.

Google oficiálně nezdůvodňuje, proč je navigace k dispozici jen v Americe, ale důvod je vcelku jednoduchý. USA má totiž Google prakticky zcela pokryty vlastními mapovými daty, zatímco v ostatních částech světa mapové podklady nakupuje. Mimo jiné i od takových firem, které jsou jeho navigací zdarma ohroženy (tedy třeba Tele Atlas). A licenční podmínky mu pravděpodobně nedovolují mapové podklady použít pro turn-by-turn navigaci.

Šikovní vývojáři na platformě Android ale přišli na řešení, jak tato omezení obejít. Existují tedy způsoby, jak navigaci používat i jinde. Je velmi pravděpodobné, že Google svou navigaci přinese i na další trhy. My jsme navigaci zkoušeli na experimentální ROM s Androidem 2.1 v HTC Hero. Právě Android 2.1 byl další podmínkou pro fungování Google Navigace, dnes ale funguje už od verze 1.6.

Jako základ dobrá

Pro základní navigační úkony opravdu Google navigace stačí. Z místa A do místa B vás navede vcelku bez problémů. Jako počáteční bod jí slouží vaše poloha (nebo zadaná adresa), koncový bod může být adresa i s číslem popisným nebo nějaký význačný bod. Lze vybrat i adresu uloženou u kontaktu v telefonu. Mapy mají vcelku dobře pokryty i jednosměrné ulice, takže vás do nich nebude telefon hnát. Je tu i jistá možnost volby alternativní trasy. To je ale z nabídky funkcí téměř vše. Navigace je opravdu základní a dalších funkcí je relativně málo.

Oproti jiným navigacím si musíme zvyknout na trochu jiné zadávání cíle. Nejprve je potřeba spustit aplikaci Google Maps a v ní přes klávesu menu vyvolat funkci trasa. Sem lze do dvou polí zadat počáteční a koncový bod a lze vybrat ze tří druhů navigace: autem, pěší nebo MHD. Nás v tomto případě zajímá především auto navigace. Po zadání a potvrzení cíle telefon vyhledá trasu a vypíše ji. Trasu si lze nechat zobrazit na mapě, tak, jak to umí klasické Google Maps. Druhou položkou je ale "navigovat" a právě tato nás zavede k plnohodnotné turn-by-turn navigaci.

Teprve po tomto výběru lze vyhledat i alternativní trasu. Opět je potřeba zmáčknout klávesu menu a z nabídky vybrat položku "informace o trase". Tady je možné, pokud to Google Mapy uznají za vhodné, vybrat i alternativní trasu. Slouží k tomu ikona se dvěma lomenými šipkami. Jedna šipka je plná, druhá přerušovaná. Parametry trasy ale nelze nijak definovat. Aplikace vždy vyhledá nejrychlejší trasu, alternativní trasa není nijak vydefinována, pravděpodobně je to trasa nejkratší. Nelze kupříkladu zakázat dálnice, nejde vybrat trasa nejkratší nebo nejekonomičtější, tak, jak to umí všechny běžné navigace. Snadné není ani vyhledávání bodů zájmu, Google standardně nabízí pouze vrstvy parkování, benzínky, bankomaty a banky a restaurace.

Pokud si například vyhledáte restaurace podél cesty, nejde takovou nastavit jako místo zastávky na trase, jednoduše musíte nechat navigaci navigovat do restaurace a poté je nutné znova zadat původní cíl. Musíme však mít na paměti, že jsme zkoušeli neoficiální verzi. V plné mohou být přeci jen některé funkce dotaženější. Co opravdu nefunguje, je kupříkladu zadání domovského bodu nebo uložení aktuálního místa jako bodu zájmu pro případnou příští opětovnou navigaci. Lze to ale obejít díky možnosti uložení pozice ke kontaktu, na který se můžete nechat později opět navigovat.

Důkazem, že ne vše funguje, je v našem případě chybějící hlasová navigace. Namísto pokynů nás na blížící se odbočku upozorní pouze výrazný zvuk gongu. V oficiální verzi přitom hlasová navigace funguje a mělo by fungovat také hlasové zadávání cíle. Tyhle dvě funkce podle zahraničních serverů pracují opravdu velmi dobře a hlasové zadávání cíle si každý ihned oblíbí. V naší verzi rovněž chybí obrazovka "Car home", která má usnadnit ovládání navigace (především zadávání cíle) přímo v držáku v automobilu. V našich podmínkách také nefunguje dopravní zpravodajství a aktuální přepočítávání trasy podle něj.

Pouze on-line, zato se Street View

Nevýhodou pro české uživatele je také fakt, že Google navigace funguje pouze on-line. Neexistuje způsob, jak si mapy stáhnout třeba na paměťovou kartu. Veškerá mapová data se stahují v reálném čase. Program je ale relativně chytrý a základní data si stahuje dopředu. V oblastech se špatným pokrytím ale mohou přeci jen nastat trochu potíže. Kvalitní pokrytí EDGE pro dobré fungování navigace stačí, ale třeba při potřebě rychlého přepočítání trasy oceníte přítomnost UMTS sítě s nadstavbou HSDPA. Přepočítávání trasy funguje při pokrytí 3G opravdu rychle. Navigace nedisponuje žádnou možností zaznamenávání trasy a nenabízí ani žádné statistiky.

Kromě klasického pohledu z ptačí perspektivy a možnosti prohlížet mapu nebo výpis trasy nabízí navigace Google ještě jednu výbornou funkci. Tam, kde je pokrytí k dispozici, lze totiž zobrazit reálné snímky z aplikace Street View. Na takovém snímku je pak trasa vyznačena výraznou modrou čarou. Pohled lze nechat zapnutý po celou dobu navigace, v místech, kde pokrytí není, uvidí uživatel klasický navigační pohled s nápisem "není k dispozici žádný obrázek". Street View může být opravdu skvělým pomocníkem, který vám pomůže zorientovat se ve zcela neznámém městě se složitými křižovatkami.

Dobré řešení, které nemusí stačit

Navigace od Google je jistě velmi zajímavou aplikací, která způsobila velkou revoluci na trhu navigačních řešení. Paradoxně ale nemusí být pro Google tím pravým trumfem. Do plnohodnotných navigačních softwarů má totiž ještě hodně daleko, spousta samozřejmostí tu nefunguje. Nevýhodou je také nemožnost nahrání map na paměťovou kartu. Nedostatky můžeme navigaci odpustit snadno, protože je zdarma.

Jenže Googlu vypálila rybník Nokia. V reakci na jeho službu se totiž rozhodla nabídnout svou vlastní navigaci rovněž zdarma. A nebudeme nijak zastírat, že navigace pomocí Ovi Maps je daleko lepším a funkčnějším řešením a Google bude mít hodně co dohánět. Pro uživatele telefonů jednotlivých platforem je to ale stejně jedno. Ti, co mají Android, se spokojí s Google navigací, ti co mají Nokii se Symbianem, si budou užívat Ovi Map. Otázkou je, kolik potenciálních zákazníků se bude při koupi zařízení rozhodovat podle toho, zda nabízený přístroj poskytuje navigaci zdarma.

V našich podmínkách mají takoví uživatelé rozhodování prozatím jednoduché. Zatímco Ovi Mapy zdarma si mohou užívat už dnes, Google navigace se k nám dostane oficiálně kdoví kdy. A do té doby se může program výrazně vylepšit.