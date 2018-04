Vyzkoušeli jsme navigaci, co se vysouvá z palubní desky: systém Volvo RTI

Může se zdát, že investice do vestavěného sytému v automobilech je zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu své velmi silné stránky. Především je to komfort ovládání, nejste ani nuceni po každé jízdě navigaci odpojovat a odnášet. Při používání pak oceníte také napojení navigačního systému na všechny související systémy ve voze.

Testovaný systém montovaný do vozů Volvo je poslední generací navigačního řešení švédského výrobce automobilů. Můžete tak zapomenout na malý monochromatický displej se šipkami, který se i dnes v automobilech objevuje. Tato navigace se může pyšnit všemi funkcemi, které známe z těch nejvybavenějších přenosných modelů, a přidává i některé navíc. Má ale i své stinné stránky, mezi které patří především jazyková bariéra v podobě absence češtiny a samozřejmě i vyšší cena.



Systém RTI (Road and Traffic Information) jsme testovali ve voze Volvo V70, který láká zákazníky především na komfort, dostatek prostoru a bezpečí. U tohoto modelu je navigační systém k dispozici za příplatek 65 000 Kč, u některých modelů je pak součástí nejvyšší výbavy označované Executive.

Konstrukce a ovládání - hra na schovávanou

Navigační systém Volvo RTI se sestává z několika součástí. Tou nejdůležitější je samozřejmě displej, který je v současných modelech výrobce umístěn na horní straně palubní desky. Displej je výsuvný, jednoduše jej tak můžete schovat před nechtěnými pohledy. I v zasunutém stavu je ale stále vidět horní hrana a několik málo centimetrů z boku. Displej není zcela ve svislé poloze, ale je nakloněn mírně směrem k řidiči, což přispívá k dobré viditelnosti i za silného slunečního svitu. I díky tomu hodnotíme zobrazení na displeji jako velmi jasné a přehledné.

Hlavním důvodem, proč je displej na horní straně, je samozřejmě bezpečnost. Nachází se tak v zorném poli řidiče, který není nucen během navigace odpoutávat pozornost od řízení tak výrazně jako při pohledu na středový panel. Na druhou stranu je samozřejmě pravda, že jde o další předmět, který zorné pole zmenšuje. V případě tohoto 6,5 palcového displeje nejde ale o nijak výrazný zásah, navíc, pokud navigaci ve voze zrovna nepoužíváte, displej se jednoduše zasune.

K bezpečnosti přispívá také fakt, že displej není dotykový, což by samozřejmě vzhledem k jeho umístění ani nebylo možné. Nutnost ovládat navigaci přes dotykový displej je samozřejmě velmi pohodlná pro práci před jízdou, během řízení je ale ovládání přes hmatově nerozlišitelný displej více nebezpečné. K obsluze navigačního systému Volvo slouží jednoduchý joystick s dvojicí tlačítek, který je umístěn na pravé zadní straně volantu. Pro komfortnější nastavení a vyhledávání před jízdou nechybí ani dálkový ovladač, který pak během cesty můžete svěřit do rukou spolujezdce.

Opět si ale musíme postěžovat (jako v současnosti u většiny vestavěných navigací) na naprostou absenci češtiny, která bude pro nejednoho zájemce důvodem, proč si tuto navigaci k novému vozu nepořídit. Vybrat si můžete z mnoha jazyků, samozřejmě včetně němčiny a angličtiny. Při samotném ovládání není chybějící česká lokalizace až takovou překážkou a jak zacházet s navigací se dá velmi rychle naučit. Hlasová navigace v cizím jazyce ale může být pro mnoho lidí velkým problémem.

Volvo RTI je DVD navigační systém, potřebná data jsou tedy uložena na disku, který se vkládá do základní jednotky umístěné v kufru. Stejně jako většina automobilek i Volvo se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq, v zařízení jsou mapy pro 26 zemí. U nás ale nebyly až donedávna mapy Navtequ tak podrobné jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. Od září minulého roku však došlo k výraznému zlepšení a radikální aktualizace map zahrnuje nejen dostatečné pokrytí celé České republiky, ale také okolních zemí.

Vyjíždíme a volvo naviguje

Tím nejdůležitějším pro samotnou navigaci je najít ten správný cíl cesty. Zde nabídne navigace opravdu bohaté možnosti, které se plně vyrovnají nejlepším přenosným zařízením. Vedle běžných možností, jako je zadání přesné adresy, polohy na mapě nebo výběru z naposledy hledaných cílů, nechybí ani vyhledávání přes poštovní směrovací číslo nebo přesné zadání zeměpisných souřadnic. Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle a nechybí ani možnost nechat se navigovat zpět na začátek vaší cesty.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu umí navigace vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích, vybrat si můžete také ty nejbližší, v určité lokalitě nebo zadat přesný název. Během navigace pak ukazuje jednotlivé body přímo na mapě a můžete si nechat zobrazit také seznam zájmových bodů, přes které po vámi zvolené trase pojedete.

Zobrazení mapy při navigaci je jednoduché a díky tomu i velmi přehledné. Barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky ale také dálnice, včetně označení směru provozu. Praktické je také vyznačení jednosměrných silnic, a to i v místě křižovatek. Díky rozměrnému displeji se na navigační obrazovku vejde mnoho informací, které jsou také velmi dobře přehledné.

Je možné si vybrat z několika různých pohledů na mapu, pevně nastavit měřítko zobrazení nebo nechat přiblížení nastavovat automaticky. Jednou z pokročilých funkcí navigace je také úprava zobrazení na displeji dle aktuální situace. Pokud se například přiblížíte ke křižovatce, obrazovka se rozdělí na dvě poloviny a v té levé se zobrazí detail křižovatky s přesně vyznačenou polohou všech komunikací.

Pokud jde o hlasovou navigaci, nemáme sebemenší výhrady, až na chybějící češtinu. Je škoda, že se prozatím většina výrobců automobilů nerozhodla pro lokalizaci navigačních systémů do našeho mateřského jazyka, s přibývajícím zájmem o vestavěné navigace se to však může velmi rychle změnit. Hlasová navigace Volvo RTI je jinak velmi kvalitní, nehlásí jen strohé povely a často seskupuje příkazy do krátkých vět.

Co říci závěrem

Navigační systém Volvo RTI nás zaujal především jednoduchým ovládáním díky dálkovému ovladači a tlačítkům na volantu, elegantní a povedený je také výsuvný displej. Na rozdíl od většiny vestavěných systémů v automobilech slouží displej jen pro navigaci samotnou, audio systém, vestavěné handsfree i další informace se na něm nezobrazují. Díky tomu může být displej vysunutý opravdu jen v době, kdy je navigace používána.

Jak už bývá u vestavěných navigací bohužel pravidlem, opět jsme byli zklamáni z absence češtiny v menu navigace i v případě hlasových povelů, což považujeme za největší nevýhodu. Vysoká je samozřejmě také cena, která mnohokrát převyšuje tu u přenosných přístrojů. Pokud se ale podíváme do ceníků výrobců automobilů, kde jsou i jiné doplňky a příslušenství řádově dražší než v běžném prodeji, vidíme cenu za vestavěnou navigaci v jiném světle.

