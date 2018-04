Vyzkoušeli jsme mobily za pár korun. Změní vám hlas či nahradí webkameru

V redakci jsme vyzkoušeli tři modely myPhone. Všechny mohou být provozovány se dvěma SIM kartami a za relativně nízké ceny. Společným znakem je vcelku kvalitní dílenské zpracování. Nejlevnější z testovaných modelů, 6651, nabídne jen základní výbavu a malý nedotykový displej, dražší typy 6670 a 6691 se chlubí displeji dotykovými.

MyPhone 6651, levný dual SIM s automatickým nahráváním hovoru

Malý myPhone 6651 je jedním z nejlevnějších modelů značky a nabídne proto v podstatě jen základní výbavu. I přesto se v ní najdou zajímavé prvky. Základem je podpora dvou SIM a poměrně snadné ovládání. Na zákazníky přístroj útočí především nízkou cenou zhruba 1 600 korun.

Kromě možnosti používat dvě SIM za tyto peníze uživatel dostane malý (103 x 46 x 13 mm) a velmi lehký (67 gramů) telefon s 1,8 palcovým displejem, který má rozlišení 128 x 160 bodů. Na dnešní dobu to rozhodně není žádný zázrak, ale displej je vzhledem k ceně přijatelný. Telefon také vypadá poměrně elegantně, nízká cena na něm není tak výrazně znát. A co je hlavní, cena se neodráží ani ve zpracování, které je na velmi dobré úrovni.

Výbava je v některých oblastech velmi chudá, jindy ale telefon příjemně překvapí. Nejhorší je pochopitelně výbava v oblasti multimédií a zábavy a také dat. Telefon podporuje pouze sítě GSM a umí datovat jen přes GPRS, EDGE je mu cizí. Internetový prohlížeč zvládne pouze wap. Trochu překvapivě má telefon Bluetooth.

Telefonu nechybí slot na paměťové karty. Je tu 2,5 mm jack a jednoduchý hudební přehrávač a také FM rádio. Naopak fotoaparát má pouze VGA rozlišení, hry jsou jen dvě: had a puzzle. Organizér nabízí klasickou sestavu funkcí. Je tu kalendář, seznam úkolů, až pět opakovaných budíků, kalkulačka, převodník měn a jednotek a stopky. Tedy vše, co se hodí. Příjemnou funkcí je svítilna, telefon má na horní straně malou diodu.

V telefonních funkcích se všech točí především kolem ovládání obou SIM karet. V menu se dá zvolit, která karta má být aktivní a pro ovládání hovorů na každé z nich slouží samostatná zelená klávesa. Paměť přístroje pojme 500 kontaktů a 200 zpráv. Při odeslání SMS si může uživatel vybrat, ze které SIM se má odeslat. Také lze nastavit, kam se primárně mají ukládat zprávy a telefonní čísla. Přístroj disponuje klasickými vyzváněcími profily. Velmi zajímavou funkcí je možnost automatického nahrávání každého příchozího hovoru. Stačí mít v telefonu paměťovou kartu.

MyPhone 6651 je malý levný a jednoduchý dvousimkový mobil, který rozhodně dovede velmi dobře posloužit. Občas nám vadily snad jen jeho rozměry, lidé s většími prsty by mohli mít problémy s ovládáním klávesnice, která je přeci jenom docela stísněná.

myPhone 6670, modulace hlasu jako bonus

Model myPhone 6670 je k mání za 2 745 korun a oproti předchozímu modelu nabídne především lepší displej. Má úhlopříčku 2,2 palce a rozlišení 176 x 220 bodů a je dotykový. Displej nás příliš nenadchl, ale je celkem dostačující. Ovládání se dá zvládat pomocí klávesnice, pokud toužíte telefon ovládat dotykem, je lepší k tomu použít stylusv levém dolním rohu. Stylus je ale doslova mrňavý, takže dotykové ovládání je tu spíš jen jako doplněk.

Menu přístroje a jeho grafika nám jsou velmi povědomé. Používá stejný systém, jaký jsme měli možnost vyzkoušet už v několika přístrojích čínských výrobců. Menu vypadá podobně jako u telefonů Mivvy nebo u některých čínských padělků, které jsme testovali.

V ovládání najdeme jisté mezery. Především telefon nedostal dvě tlačítka pro ovládání hovorů a proto musí uživatel často potvrzovat volbu, na které SIM kartě chce danou akci provést. Třeba pro vstup do seznamu hovorů jsou třeba dva kroky. Nejprve se po zmáčknutí zeleného tlačítka objeví nabídka, ze které si uživatel vybere seznam hovorů té které SIM a teprve po potvrzení volby se zobrazí kýžený seznam. V případě odesílání zpráv platí stejný způsob jako u předchozího modelu. Před odesláním si uživatel vybere, ze které SIM chce zprávu odeslat.

Samotná výbava telefonu oproti levnějšímu modelu příliš nenarostla. Opět je tu třeba Bluetooth, slot pro karty microSD, svítilna, hudební přehrávač, FM rádio a opět obyčejný VGA fotoaparát. V softwarové výbavě chybí převodník měn a jednotek, naopak se tu objevila čtečka elektronických knih. Na malém a relativně vybledlém displeji ale nebude čtení dlouhých románů zrovna dvakrát pohodlné. Hry jsou opět dvě: mahjong a puzzle. Telefon zvládá pouze GPRS data a má přístup jen na wap.

Velmi neobvyklou funkcí je modulátor hlasu, který může uživatel při hovoru zapnout. Pokud je v menu modulátor zapnut, při odchozím hovoru se aktivuje vždy automaticky, při přijetí hovoru ho musí uživatel aktivovat ze zkráceného menu. Telefon nabídne osm různých druhů modulace od dětského přes několik mužských a ženských hlasů až po hororový hlas. Praktičnost této funkce nám ale uniká, jako zábavní také nebude mít tato prazvláštní vlastnost dlouhou životnost.

Musíme po pravdě říci, že model 6670 na nás nepůsobí tak pozitivním dojmem jako levný typ 6651. Ten si totiž na nic nehraje, zatímco 6670 se tváří jako dospělejší mobil. Dokazuje to svými rozměry a hmotností (108 x 48 x 14 mm a 103 gramů) i kvalitními použitými materiály. Na těle totiž najdeme kov a konstrukce je opravdu příkladná. Jenže oproti o více než tisícovku levnějšímu modelu 6651 nenabídne 6670 téměř nic navíc, lepší displej (byť na současné poměry stále špatný) znevažuje trochu obtížnější ovládání.

myPhone 6691 poslouží jako web kamera

Ještě dospěleji se tváří model 6691. A tvářit se tak opravdu musí, protože u něj prodejce nasadil cenu 3 485 korun. V této kategorii je dnes obrovská konkurence a zákazník má na výběr z řady modelů i celkových provedení telefonu. Za danou cenu lze pořídit některé plně dotykové přístroje.

MyPhone 6691 má rovněž dotykový displej, který opět oproti předchozímu modelu povyrostl. Má tentokrát úhlopříčku 2,4 palce a nabízí rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Tím se tedy dostává na současný standard a musíme uznat, že až na nepříliš příznivé pozorovací úhly se nám displej líbí. Výrobce také výrazněji pozměnil grafiku menu, takže se telefon trochu vzdálil běžné čínské produkci, byť použitý font nenechá nikoho na omylu a o původu telefonu je hned jasno.

Ovládání jde opět zvládat bez problémů přes klávesnici, která má na první pohled trochu neobvyklé uspořádání. Numerická část totiž má místo obvyklých tří sloupců a čtyř řádků konfiguraci přesně opačnou. S tímto řešením čas od času někteří výrobci zaexperimentují, nám se tento prohřešek proti obvyklé ergonomii ale v praxi moc nelíbil. Zvyknout se na něj ale dá. Klávesnice je vcelku kvalitní, což platí vlastně pro všechny testované modely. Tlačítka mají možná trochu delší zdvih, ale výrazně to nevadí. Oceňujeme jasný stisk a odezvu klávesnice. Naopak se nám nelíbí, že klávesnice dělá velký hluk.

Telefon nabízí uživateli řadu zkratek, pomocí kterých se dostane k nejčastěji používaným funkcím. Čtyři směry hlavní navigační klávesy vás zavedou ke čtyřem vybraným funkcím. To umí i předchozí modely. Pod displejem najdeme ikonky, které opět uživatele zavedou k dalším čtyřem funkcím. Tuto vlastnost má 6691 společnou s modelem 6670 (ten má ikon dokonce pět). U nejvyššího modelu ale přibyly ještě zkratky přímo na displeji telefonu v pohotovostním stavu. Zde jsou opět zobrazeny čtyři ikonky, které uživatele zavedou k dalším funkcím.

Celkem je tedy zkratek víc než dost a ke každé žádané funkci se uživatel dostane velmi rychle. A to ještě můžeme připočíst fakt, že své vlastní tlačítko dostal i fotoaparát. Ten má ale stále pouze VGA rozlišení, takže veškeré jeho možnosti nastavení jsou prakticky k ničemu.

Fotoaparát má ale přeci jen jednu zajímavou funkci. Při připojení k počítači má totiž uživatel kromě USB mass storage módu a módu pro synchronizaci možnost ještě připojit telefon jako webovou kameru a to se může čas od času hodit.

Bohužel některé další funkce, které by se mohly hodit, opět chybí. Vcelku pěkný displej by jistě mohl lákat k prohlížení internetu. Jenže ouha, opět je tu jen wapový prohlížeč a telefon stále na obou SIM podporuje pouze technologii GPRS. To je velká škoda. Chybí i jakékoli další prvky pokročilé výbavy. Naopak najdeme tu třeba Bluetooth a slot na karty microSD, karta s kapacitou 2 GB je navíc součástí základního balení.

Vraťme se ještě k ovládání telefonu. Byť je oproti levnějšímu modelu vylepšené, stále na nás nepůsobí zcela dobrým dojmem. Menu je totiž pomalé a v některých případech uživatel přesně neví, jak má jakou klávesu použít. Velmi naštve, že pro mazání textu při jeho zadávání je nutné použít ikonku na displeji.

Společným znakem všech telefonů myPhone při zadávání textu je pak druhá drobná nepříjemnost. Editor totiž neumí automaticky přepínat z velkých písmen na malá a neumí vyrobit velké písmeno po tečce. O to se musí uživatel postarat sám.

K jistotě také nepřispívají ani tlačítka v ovládacím bloku, která od sebe nejsou nijak výrazně odlišena. Uživatel tak jenom tuší, že tlačítka uprostřed každého sloupce slouží pro přijetí hovoru. Tlačítko vlevo vyvolává seznam hovorů z první SIM, tlačítko vpravo z druhé. Kontextová tlačítka pod displejem průběžně mění své funkce, ale třeba v pohotovostním stavu jim chybějí popisky. Tlačítka vespodu sloupce pak odmítají hovor a to pravé slouží k návratu na úvodní obrazovku odkudkoli

V organizátoru se návratu dočkal převodník měn a jednotek, je tu i čtečka elektronických knih. Telefon má FM rádio i hudební přehrávač, sluchátka tentokrát lze připojit přes klasický 3,5 mm jack konektor, který je ale trochu nevhodně na pravém boku.

Jen pokud toužíte po dvousimkových telefonech

Telefony myPhone jistě mají co nabídnout, ale jen omezené skupině uživatelů. Pokud opravdu potřebujete přístroj pro práci se dvěma SIM, jsou telefony této značky jednou z lepších voleb na trhu. Příjemně překvapí svým kvalitním zpracováním a i jejich cena je příznivá. Pokročilým uživatelům ale tyto telefony mnoho nenabídnou, chybí řada moderních funkcí a především rozumný přístup k internetu. Můžete tak zapomenout na práci s e-maily a spoustu jiných činností. Telefony nemají třeba ani Javu.

Pokud ale netoužíte po dvousimkovém mobilu, rozhodně se poohlédněte někde jinde. Na výběr budete mít designově daleko propracovanější přístroje s lepší výbavou a především standardy od velkých výrobců. U myPhone například zaráží už jen fakt, že každý ze třech testovaných telefonů má zcela jiný nabíjecí konektor, stále častěji se prosazující USB nebo microUSB je těmto modelům cizí.