Vyzkoušeli jsme mluvící mobil a další vychytávky v mobilech

Ve zprávách ze zahraničí se občas objeví informace o funkcích mobilních telefonů, které vypadají zajímavě. Jenže se jedná o mobily pro jiné než evropské trhy a tak v praxi většinu zajímavých funkcí nemůžeme vyzkoušet a některé si ani v praxi nedokážeme představit. Naštěstí zamířily na evropský trh v poslední době tři mobily, které některé z těchto nových funkcí nabízí a my jsme je mohli vyzkoušet.

Každá z těchto tří technologických novinek nás zaujala, přesto se nejedná o funkce, které by byly nezbytné a které by rozhodovaly o úspěšnosti či neúspěšnosti mobilů. Dvě z funkcí ale mohou pomoci při ovládání mobilu lidem s poruchou zraku, takže je lze považovat za praktické pomůcky. Třetí funkce je jen pro zábavu, tedy alespoň zatím, ale všeobecně sklidí asi největší úspěch.

Mluvící mobil

Při čtení přehledu výbavy některých mobilů na jihokorejském či japonském trhu vás možná zaujala funkce Text to speech, tedy schopnost přečtení textu samotným mobilem. Telefon může nahlas přečíst jméno v telefonním seznamu, položku v menu telefonu a také příchozí zprávu. Jenže touto funkcí žádný mobil na našem trhu nedisponoval, dokud jsme neměli možnost vyzkoušet Motorolu A780. O tomto chytrém mobilu se mluví dlouho, jeho příchod na evropské trhy je však stále odkládán a prodává se v současné chvíli asi jen na Slovensku a to v omezeném množství. Přitom v Asii je v prodeji již od loňského podzimu.

Telefon existuje ve dvou verzích. Jedna má integrovaný GPS přijímač, druhá varianta nikoliv. Již přítomnost GPS dělá z této Motoroly výjimečný telefon, nás ale více zaujala funkce Text to speech. Tou disponují všechny verze telefonu, jenže její aktivace je trochu oříšek a většina dosud publikovaných recenzí tohoto mobilu tuto funkci nepopisuje. Jenže v telefonu je a my jsme jí vyzkoušeli. Recenzi Motoroly A780 přineseme v nejbližších dnech, nyní se budeme věnovat jen funkci mluvícího telefonu.

Funkce mluvícího telefonu se aktivuje přihlášením hlasového ovládání – podržením bočního tlačítka a vyřčením jména. Funkce pak musí být aktivována v menu telefonu. Od této chvíle telefon přečte každou položku hlavního menu. Zde lze předpokládat předběžné nahrání vyslovených názvů a tak se není čemu divit, když je vše naprosto jasně srozumitelné a zřetelné. U jmen v seznamu to už bude mít telefon složitější, zde je již jasné, že umí číst. Výsledek je ale opět bezchybný, ale u některých českých jmen se nedočkáme srozumitelného výstupu, protože telefon se je snaží číst anglicky.

Audio ukázky:

Anglická zpráva: Test 1, Test 2, Test 3

Česká zpráva: Test 1

A přichází nejtěžší zkouška, jak telefon přečte SMS? Stačí si nějakou poslat, nebo dokonce jen napsat zprávu a uložit jí do složky návrhů. Pak jen stačí dotykovým perem na zprávu najet a příjemný mužský hlas přečte od koho zpráva je a kdy dorazila. Po jejím otevření následuje opět přečtení odesílatele a po krátké pauze následuje přečtení zprávy. Hlas čte plynule, s anglicky psanou zprávou nemá nejmenší problémy a má i bezchybnou výslovnost. Bohužel, pokud je zpráva v jiném jazyce než v angličtině, tak však nastává problém. Telefon ji přečte anglicky, takže až na předložky není rozumět téměř nic. To by samozřejmě řešila lokalizace této funkce či celého telefonu, ta však není k dispozici ani v češtině a asi ani v jiném evropském jazyce. Alespoň v testovaném vzorku tato funkce nebyla.

Naše hodnocení: Funkce čtení textů je velmi povedená a je i praktická. Hodí se v automobilu, hodí se těm kteří špatně vidí na displej a jistě se najde i jiné využití. Naopak ve škole nebo při poradě v práci může dojít k nechtěnému faux paux.

Třeste se!

Další zajímavou novou funkcí v mobilu je pohybový senzor. Není to úplná novinka variaci na tuto funkci nabízel již loni prapodivný Siemens CX75 Emoty, kde ale sloužila jen pro vyjádření emocí a její praktické využití bylo nulové. Navíc kvůli této funkci měl telefon bachratější kabátek než jeho civilní sourozenec CX75 a kvůli emočním MMS si tento mobil asi koupil málokdo.

Nyní s pohybovým čidlem přichází Samsung E760. Že je telefon touto funkcí vybaven, nelze na první pohled vůbec poznat, je to elegantní véčko se zajímavým designem, ale běžnými rozměry a hmotností. Pohybové čidlo slouží i u tohoto telefonu pro zábavu, ale využití je mnohem zajímavější a praktičtější, než u výše zmíněného Siemensu a v omezené míře lze naklápěním telefonu přístroj i ovládat.

Funkci pohybového čidla není třeba aktivovat. U zavřeného telefonu stačí stisknout a držet pravé boční tlačítko a na malém kulatém displeji se zobrazí nabídka tří funkcí: MP3 přehrávače, jakéhosi mixážního programu a fotoaparátu. Pro výběr funkce stačí telefon naklopit doleva, doprava, nebo k sobě, přesně tak, jak ukazuje animace na displeji. Funguje to docela spolehlivě, ovšem při aktivovaném vibračním vyzvánění jsou dvě první funkce nepoužitelné, protože se telefon zeptá, jestli má přehrávat zvuky v tichém režimu, ale potvrdit u zavřeného telefonu tento pokyn nelze.

Video ukázka: Ovládejte telefon pohybem (doporučujeme nejpre uložit na disk)

V menu telefonu lze pohybové čidlo využít k výše zmíněné funkci hudebního mixážního programu. Stačí si vybrat dva nástroje a podle chuti s telefonem třást. Rytmus bude udáván právě třesením. Pro někoho budou zábavnější kostky. Stačí si vybrat počet kostek (1 až 6) a s telefonem zatřást. Věrný zvukový doprovod pak doplní animaci s kostkami a jednoduchá hra je na světě. Pro sázkaře se pak bude hodit funkce loterie, která zatřesením nabídne náhodná čísla podle předem zadaných kritérií. Funkci lze použít i na Sportku.

A to stále není vše. V menu Java her jsou předinstalovány dvě hry, které lze ovládat jen naklápěním telefonu. U plošinovky Faraonův poklad to jde o něco lépe než u akční Screamer, což je jízda ledovým korytem. Do telefonu pravděpodobně půjdou nahrát i jiné hry s podporou pohybového čidla, takže se jedná o určitý standard, který mohou vývojáři aplikací využít.

Naše hodnocení: Pohybový senzor zatím slouží u testovaného telefonu jen pro zábavu, ale časem jej určitě některý výrobce použije i pro ovládání přístroje. Funguje to dobře, využití je zatím diskutabilní.

S mobilem na televizi

Třetí zajímavou novou funkcí v mobilech je připojení přístroje k televizi. Umí ji již několik telefonů. U Sony Ericssonu lze použít Media prohlížeč MMV-100, či jeho novější variantu MMV-200. První stojí asi 1 500 Kč, druhý dvojnásobek. Oba využívají technologii Bluetooth, jsou v tomto směru univerzální, podporují celou řadu mobilů. První umí přenášet do televizoru obrázky a Mp3 skladby, druhý navíc i videa. Obrázky lze na televizi se speciálním kabelem prohlížet i u některých mobilů Philips, ale asi nejuniverzálnější je řešení použité u Samsungu D600, který lze kompletně ovládat přes televizi.

Stačí připojit telefon pomocí dodávaného kabelu a přepnout televizi na konkrétní video kanál. V tuto chvíli lze telefon kompletně ovládat přes televizní obrazovku a tudíž s ohledem na její velikost třeba s úhlopříčkou jeden metr. Je jasné, že čitelnost je maximální, kvalita obrazu překvapivě dobrá a kvalitní je i reprodukovaný zvuk. Připomeňme, že v případě připojení mobilu k televizi není displej telefonu aktivní. Tuto funkci ocení lidé s horším zrakem, ale její původní využití je ryze multimediální. Ovládání mobilu přes televizi jistě nebyl původním závěrem pro tuto funkci.

Přes televizi lze samozřejmě prohlížet fotografie a obrázky, poslouchat MP3 skladby a to i stereofonně, když je samozřejmě televizor stereofonní a také se koukat na videa. A to jak na ty nahrané telefonem, tak na ty které si nahrajete na paměťovou kartu či do paměti přístroje. Obraz je poměrně kvalitní, ale samozřejmě má menší rozlišení, než umožňuje obrazovka televize. Navíc lze s kontrolou obrazu na displeji fotografovat i natáčet videosekvence.

Naše hodnocení: Funkci připojení mobilu k televizi sice každý nevyužije, ale jinak je veskrze praktická a to především, když kabel dostanete k telefonu zdarma. Z telefonu se v tu chvíli stává solidní multimediální zařízení, které máte vždy u sebe a kabel se jistě vejde do každé tašky. Kdykoliv si tak lze prohlížet libovolný multimediální obsah s luxusem dobrého zvuku a velkého obrazu. Pokud výrobce na tuto funkci nezanevře a zdokonalí ji, může se stát velmi populární. V současné chvíli je však možné připojit pomocí kabelu jen Samsung D600, u jiných modelů je kabel nefunkční.

Dočkáme se i jiných funkcí? Které byste považovali za praktické a chtěli byste je ve svém mobilu? Napište do diskuse pod článkem.