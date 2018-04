Vyzkoušeli jsme luxusní Samsung Armani. Žádný jiný mobil tak nesvítí

LG spolupracuje s módním domem Prada, Samsung má dalšího italského módního partnera - značku Armani. Samsung nabídl první společný produkt vzešlý ze spolupráce obou značek v minulém roce. Jednalo se o stylový mobil P520, který jako jeden z prvních (stejně jako LG Prada) nabídl dotykový displej a ovládání prsty.

Spolupráce obou značek měla úspěch, jelikož obě společnosti připravily ve vzájemné spolupráci další telefon. Jestliže první mobil vzešlý ze spolupráce obou značek nesl jméno módního návrháře Giorgia Armaniho, novinka nese označení celého módního impéria – Emporio Armani.

Novinka se sáhodlouhým oficiálním názvem Emporio Armani Samsung Mobile Night Effect (typové označení M7500) je oproti modelu P520 mobil klasické konstrukce bez dotykového displeje s tradiční alfanumerickou klávesnicí.

V případě nového samsungu od Armaniho jde především o styl. Ovšem ani výbava novinky Night Effect není nikterak chudá. Výbava je prakticky totožná s lepšími modely od Samsungu patřících do vyšších tříd.

Když jsme zmínili styl, musíme zdůraznit, že se novinka z drtivé části produkce současných mobilů opravdu vymyká svými světelnými efekty. Celkový design telefonu ale není nikterak extravagantní. Jedná se o tenký mobil klasické konstrukce s elegantní rovnými linkami. Rozměry nového samsungu jsou 114,9 x 47,4 x 11,95 milimetru.

Svítím do tmy

Hlavní stylovou záležitostí, a u potenciálních kupců také hlavním lákadlem, jsou světelné diody rozmístěné po celém boku telefonu. Ostatně po nich má novinka i označení. Oba boky a vršek i spodek telefonu nesou úzký pruh, který při práci s telefonem nebo při příchozím hovoru svítí. Svítit může modře, červeně nebo zeleně.

Obzvlášť efektní je podsvícené jméno a logo módního domu na levém boku. Alespoň každý z dálky uvidí, že máte mobil od Armaniho, patrně uvažovali designéři. Což může být u některých uživatelů klíčovým důvodem k jeho koupi. Na pravém boku jsou pak tři ovladače hudebního přehrávače, které jsou opět efektně podsvícené.

Jednoduchý vzhled

Design samotného telefonu je poměrně jednoduchý. Na přední straně zaujme název módního impéria umístěný pod displejem a kulaté navigační tlačítko. Ovládání není z nejkomfortnějších, jelikož navigační tlačítko postrádá samostatnou středovou potvrzovací klávesu. Jako potvrzení slouží neohraničená středová plocha klávesy. Může se tak stát, že místo pohybu do stran položku potvrdíte.

Klávesnice také nepatří mezi ergonomické skvosty, jelikož jednotlivé klávesy nejsou nijak ohraničené a jsou vyvedeny všechny v jedné rovině. Orientaci poslepu napomáhají pouze dva výstupky na klávese pět, které by měly sloužit především uživatelům se zhoršeným zrakem. Nahmatání dalších kláves poslepu je však nemožné.

Armani, kam se podíváš

Záda telefonu zdobí veliké stříbrné logo Giorgio Armani, které má v sobě nenápadně umístěny průduchy externího reproduktoru. Na pravém boku najdeme vedle ovladačů hudebního přehrávače i tlačítko spouště fotoaparátu a dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Úplně nahoře na pravém boku je zdířka konektoru pro připojení sluchátek. Na levém boku je zakrytovaný konektor microUSB.

Nový samsung od Armaniho má upravené uživatelské prostředí, které však vychází z běžných samsungů. I model Night Effect nabízí možnost detailního vytvoření vlastní podoby uživatelského prostředí. V telefonu najdeme čtyři připravená grafická provedení: černé, modré, zelené a červené. Samozřejmě podle zvoleného grafického tématu i telefon svítí zadanou barvou. Barevné efekty lze však změnit i ručně.

Upravené menu

Jak již bylo napsáno, má Samsung Night Effect upravené uživatelské prostředí. Jednotlivé funkční klávesy mají napevno dané funkce. Nechybí zkratky v pohotovostním zobrazení, ty ale nejsou přiřazené jednotlivým směrům navigační klávesy. Čtyři zkratky, které si můžeme navolit, jsou zobrazené v horní části displeje a vybírají se stiskem vpravo či vlevo.

Do hlavního menu se nevstupuje potvrzením středu navigační klávesy, tak se potvrzují právě zmíněné zkratky. Do hlavního menu se dostaneme levou konextovou klávesou. Styl je styl, ale některé vlastnosti jsou spíše na škodu. Na mysli máme zahrání melodie při každém vstupu do hlavního menu. Melodie se přestane přehrávat přechodem na jinou položku. Jinak než zvolením tichého režimu se melodie vypnout nedá. Tedy alespoň u zkoušeného prototypu to možné nebylo, je však možné, že u prodejní verze telefonu bude tento nedostatek odstraněn.

Stylové odlišnosti

Grafika hlavního menu se neliší od dalších vybavenějších samsungů. Model od Armaniho má však své zvláštnosti. Například ukazatel síly signálu je efektně vyveden ve tvaru loga Armani. Vedle klasického maticového zobrazení menu je na výběr i zobrazení do V.

Jednotlivé položky hlavního menu jsou zobrazeny do tvaru písmena V a rolují jako na kolotoči. Příliš praktické toto zobrazení ale není. Menu jednotlivých níže položených položek je vyvedeno v klasickém řádkovém seznamu. Využít můžeme klávesových zkratek.

Špičkový displej a 3,5mm konektor

Testovaný samsung má špičkový displej vyrobený technologií AMOLED s rozlišením QVGA, který nabízí perfektní zobrazení. Displej s úhlopříčkou 2,2 palce je dobře čitelný i na slunci, v tomto případě ale zobrazovací schopnosti limituje tmavé provedení menu. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev.

Výbava nového stylového samsungu je bohatá a nechybí v ní nic podstatného. Hudbu z hudebního přehrávače nebo FM rádia s RDS můžeme poslouchat přes klasická sluchátka díky audio konektoru 3,5 milimetru. Hudební přehrávač nabízí všechny důležité funkce a dokáže zobrazit obrázek alba, ze kterého hudební skladby pocházejí.

Rozpoznávání hudby

Telefon je vybaven i rozpoznáváním hudby. Jednoduše stačí přiložit telefon k rádiu nebo televizi a za chvíli známe název skladatele a písničky. Funkce rozpoznávání funguje i při poslechu vestavěného rádia. Telefon odesílá nahrané úryvky na vzdálený server, a tak je nutné počítat s účtem za datové přenosy.

Dále nový stylový samsung nabízí přehledný kalendář, poznámkový blok, úkolovník, světový čas, kalkulačku, převodník, budík, hlasový záznamník, časovač, stopky, povedený internetový prohlížeč a RSS čtečku. Nechybí ani editor fotografií a podpora Javy. Předinstalováno je několik dem Java her.

Celosvětové pokrytí

Telefon uloží tisícovku telefonních kontaktů, paměť na SMS zprávy pojme 500 textovek. Jako vyzvánění nebo upozornění na došlou zprávu lze použít skladbu ve formátu MP3. Samsung Night Effect pracuje ve všech pásmech GSM a podporuje také sítě třetí generace UMTS na frekvenci 2 100 MHz.

V sítích 3G stylová novinka podporuje rychlá data HSDPA, a to až rychlostí 3,6 Mbps. V sítích GSM jsou podporované datové přenosy EDGE. Kopírovat soubory do telefonu můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo přes datový kabel (USB 2.0). Podporována je funkce Mass Storage a přes bluetooth jdou připojit i stereofonní sluchátka.

Vestavěná paměť má slušnou kapacitu 120 MB, kterou lze dále zvětšit pomocí vysokokapacitních paměťových karet formátu microSDHC. Ve standardním balení by měla být přibalena paměťovka s kapacitou 1 GB.

Kvalitní fotoaparát

Ve výbavě stylovky nechybí ani kvalitní fotoaparát. Ten má rozlišení tři megapixely a disponuje automatickým ostřením a detekcí úsměvu. Pořízené fotografie jsou kvalitní s věrným podáním barev i přiměřenou ostrostí. Bohužel videonahrávky mohou mít maximální rozlišení pouze 176 x 144 obrazových bodů. K dispozici je i druhý fotoaparát s rozlišením CIF, určený pro videohovory.

Bude u nás?

Nový samsung s názvem Nigh Effect, vzniklý ve spolupráci s módním domem Armani, nebude vyloženě exkluzivní záležitostí. Jeho cena se má pohybovat okolo 9 000 korun včetně daně a do prodeje se v Evropě dostane v listopadu. Není však prozatím vůbec jisté, zda se s tímto stylovým mobilem setkáme na našem trhu. České zastoupení Samsungu se v současné době rozhoduje, zda tento model uvede i na český trh.