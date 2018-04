Vyzkoušeli jsme levný mini mobil od Samsungu

Samsung se rozhodl reinkarnovat povedený design svého staršího véčka E700 z roku 2003 a připravil úplnou novinku, která je na první pohled k nerozeznání. Nový model C510 má nejen stejný design, ale také stejné barevné stříbrno-modré provedení. Navázání na design předchůdce jde tak daleko, že i uspořádání klávesnice je naprosto shodné. Nutno dodat, že design nového Samsungu, ačkoliv je stejný jako u modelu E700, působí stále moderně a elegantně.

Zásadní rozdíl je ve velikosti obou zmiňovaných telefonů. Novinka zabere v kapse o poznání méně místa. Samsung C510 má rozměry 81 x 40,5 x 18 milimetrů. Pro porovnání model E700 měl rozměry 90 x 45 x 23 milimetrů. Hmotnost také znatelně poklesla a to o 24 gramů na 62 gramů.

Samsung E700 Původní Samsung E700 byl představen v roce 2003. Jednalo se na tehdejší dobu o velmi dobře vybavený telefon, který představoval vlajkovou loď tehdejšího portfolia výrobce. Samsung E700 se začínal prodávat za cenu okolo 13 000 Kč. Recenzi tohoto telefonu si může přečíst zde .

Jestliže Samsung E700 byl na svoji dobu docela dobře vybavený mobil mířící do vyšších tříd, novinka C510 je naprostý low-end. Výbava se přitom zcela zásadně nezměnila. To jen dokazuje, jakou cestu urazily mobilní telefony za poslední čtyři roky.

Oba dva displeje jsou podle našeho názoru totožné jako u původního modelu. Ověřené to však nemáme, jelikož model C510 výrobce prozatím oficiálně nepředstavil. U hlavního displeje odhadujeme rozlišení na 128 x 160 obrazových bodů. Displej by mohl být podle kvality zobrazení aktivní. Vnější displej je pouze monochromatický a jeho rozlišení by mohlo být 96 x 64 obrazových bodů.



Porovnání s novějším modelem E720, který má podobný design i rozměry jako původní model E700.

K fotografování slouží fotoaparát s rozlišením VGA. Pro fotografování autoportrétů lze využít vnější displej, na něm toho však vzhledem k jeho typu příliš vidět není. Fotoaparát nezvládá nahrávání videí. Pro uložení pořízených fotografií má telefon připraven úložný prostor s kapacitou 600 KB. O tuto paměť se však fotografie dělí se staženými vyzváněcími melodiemi.

Telefon nabízí další paměť s kapacitou 512 KB pro nové Java aplikace a paměť 100 KB pro hlasové záznamy. Telefonní seznam pojme rovnou tisícovku kontaktů a uložit lze až 200 textových zpráv. Nový Samsung C510 má oproti modelu E700 nové uživatelské prostředí, které se neliší od posledních jednoduchých modelů výrobce.

Výbava novinky zahrnuje kalendář (pouze s měsíčním náhledem), budík, kalkulačku, úkolovník, hlasový záznamník a převodník (pouze měn nikoliv veličin). Hudební přehrávač chybí, ale nahrazuje jej vestavěné FM rádio. Bluetooth ani infračervený port u nového Samsungu nehledejme.

V námi testovaném mobilu byly předinstalovány čtyři hry. Pouze jediná je však plnohodnotná (mimochodem jedná se o hru Snow Ball Fight, kterou nabízel již Samsung E700). Zbylé tři hry jsou zablokované. Pokud si chce uživatel hru zahrát celou, musí si zakoupit odblokovací kód. Tuto strategii výrobce pravděpodobně bude uplatňovat i u dalších nových modelů.

Nevíme v kolika pásmech GSM nový Samsung pracuje, ale vzhledem ke kategorii do které patří odhadujeme, že bude podporovat pouze dvě evropská pásma 900 a 1800 MHz. Telefon nabízí i datové přenosy GPRS, které lze využít pro wapový prohlížeč.

Závěrem

Nový Samsung C510 je poměrně povedená reminiscence na dříve velmi úspěšný model. Designu telefonu nelze ani po letech nic vytknout, působí stále moderně. Potěší menší rozměry než u původního provedení. Výbava na telefon nejnižší kategorie nepostrádá nic důležitého. Novinka sice přišla o infračervený port, zato ale dostala do vínku FM rádio. Nový Samsung C510 bude patřit k základům nabídky výrobce. Jeho cenu odhadujeme na 2 500 Kč, kdy se však začne prodávat prozatím nevíme. Výrobce jej dosud ani oficiálně neohlásil.