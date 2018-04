Vyzkoušeli jsme levný hudební Benq-Siemens

Benq-Siemens na letošním Cebitu potvrdil, že chce co nejdříve zcela obměnit své portfolio mobilů. Brzo tak z pultů prodejen zmizí telefony pod samostatnou značkou Siemens a zcela je nahradí novinky, které již nesou logo obou výrobců: Benq-Siemens. Pod novým logem se budou prodávat některé novější low-endové modely, které pochází ještě z portfolia Siemensu. Fotografie těchto modelů najdete zde.

První tři novinky představila nová značka Benq-Siemens již v lednu (více zde...). Další novinky přišly na řadu na kongresu 3GSM v Barceloně a na Cebit si výrobce nechal rovnou šest nových modelů. Až na jeden patří všechny do střední třídy. To znamená, že se vejdou do cenového rozpětí 4 600 až 6 700 Kč.



Podrobné informace o všech novinkách Benq-Siemensu najdete v našem katalogu mobilů.

Dva vysouváky - každý odjinud

Dvě z představených novinek jsou mobily vysouvací konstrukce. Příbuznost naznačuje i jejich typové označení: EL71 a CL71. Rozdíl v ceně není nijak markantní, pouhých 600 Kč. Levnější bude model CL71 (5 900 Kč). Ten pochází z vývojových dílen společnosti Benq a tomu odpovídá i jiné menu, než na které jsme byli zvyklí z dřívějších modelů Siemensu. Naopak Benq-Siemens EL71 má původ u Siemensu. Opět tomu odpovídá i menu tohoto telefonu.

A který model si tedy z této dvojice vybrat? Pokud budeme porovnávat vzhled obou novinek, tak každá nabízí něco jiného. Model EL71 boduje kovovým krytem a magnéziovým rámem. Design je konzervativní, nic extravagantního nelze od tohoto mobilu čekat.

Benq-Siemens CL71 je o něco odvážnější, ale žádný vyložený extrovert to také není. Zaujmou drážkované boky, které se při vysouvání mobilu zajímavě rozestupují. Moc se nám nelíbila přední část telefonu, ta je u modelu EL71 sice méně okázalá, o to ale elegantnější. Benq-Siemens EL71 také vyhrává v použitých materiálech. Zpracování je u obou mobilů velmi dobré, zde nemáme žádné výhrady.

Příliš zásadní rozdíl není ani ve výbavě. Model El71 je na tom o něco lépe. Má totiž EDGE a to je především u tuzemských zákazníků podstatná výhoda. Jinak oba telefony odlišuje design a rozdílné menu. Příznivci Siemensu sáhnou po modelu EL71, nám se ale možná více líbilo nové menu u modelu CL71. Neměli jsme ale možnost telefon dlouhodoběji vyzkoušet, takže se jedná jen o první dojem. V praxi může být všechno jinak.

V každém případě jsou oba nové vysouváky Benq-Siemensu velmi dobrými multimediálními telefony. Pozitivní je, že i pod novou značkou zůstává trend bývalého Siemensu, který si za své produkty většinou žádal méně než konkurence. Příznivá cena obou novinek by mohla nalákat mnoho zákazníků. Oba telefony se začnou prodávat v dubnu.

Dámské véčko a nenápadná tyčinka

Další dvě novinky představují véčko CF61 a telefon klasické konstrukce C81. Oba telefony budou stát zcela stejně – 5 700 Kč. Cena tedy nebude rozhodovat o tom, který z těchto dvou modelů si vybrat. Možná se zájemce bude rozhodovat jako v případě předchozí dvojice kvůli typu menu. Benq-Siemens C81 je čistokrevný Siemens, véčko pak má menu od společnosti Benq.

Tentokrát se nejedná o dvojici mobilů stejné konstrukce. Oba ve své skupině patří mezi průměrné a poněkud nenápadné modely. Véčko CF61 připomíná mobily které se prodávaly tak před rokem a půl a v retro stylu se předvedl i model C81. V obou případech je tak nejdůležitější předností užitná hodnota. Ta není špatná, protože oba telefony toho umí docela hodně a poměr výkonu a ceny je velmi dobrý.

Na véčku nás zaujalo barevné provedení krytu. Každému se sice líbit nebude, ale je to originální řešení. Možná díky tomu můžeme toto véčko považovat i za dámský mobil, i když samozřejmě budou existovat i varianty s jednobarevným krytem. Dámám se pak jistě bude líbit i zrcadlové sklíčko vnějšího displeje. Model C81 nás po stránce designu příliš nezaujal. Lesklý kryt je náchylný k otiskům a ač zakulacený tvar je dnes skoro výjimečný, tak právě v tomto případě se podle nás příliš nepovedl.

Přednosti Benq-Siemensu C81 jsou někde jinde. Je to tradiční menu Siemensu, bohatá výbava včetně podpory EDGE a výhodná cena. Zpracování telefonu je bezproblémové, použité lesklé plasty jsme pak již kritizovali. Klávesnici má podle nás lepší véčko CF61 a to platí i o displeji. Naopak vnější displej není díky zrcadlovému sklíčku dobře čitelný.

Jak véčko CF61, tak klasicky koncipovaný model C81, si své zákazníky určitě najdou. Z šestice cebitových novinek Benq-Siemensu nás ale tato dvojice zaujala nejméně.

Nejlevnější a nejzajímavější

Pátou novinkou Benq-Siemensu pro letošní Cebit je model E61. Tento nejlevnější mobil má podle nás z celé palety novinek největší ambice uspět. Není to žádný přeborník ve výčtu výbavy, přesto by se mohlo jednat o prodejní trhák. Relativně levných mobilů s MP3 přehrávačem stále není na trhu dostatek a v cenové hladině pod 5 000 Kč ještě méně.

Telefon klasické koncepce není zpředu příliš nápadný, spíš naopak. Až při pohledu na horní stranu zaujme několik kláves pro ovládání MP3 přehrávače. Telefon jsme zkoušeli jen krátce, tak nedokážeme posoudit nakolik je toto řešení praktické. V každém případě mu ale nemůžeme upřít originalitu.

Výbava telefonu příliš bohatá není, mimo běžných funkcí v ní najdeme právě jen MP3 přehrávač a VGA fotoaparát. MP3 přehrávač potřebuje ke svému provozu paměťovou kartu, samotný telefon má paměť jen 1 MB. Podle zástupců výrobce na hanoverském výstavišti by měla s telefonem být dodávána karta o kapacitě 128 MB. Prý se to ale bude lišit podle jednotlivých trhů. Pokud v balíčku karta bude, je stanovená cena 4 600 Kč velmi dobrá. Bez karty to bude mít tato novinka těžší.

Zpracování telefonu je dobré, použité materiály nezapřou, že se jedná o levnější plast. Ke klávesnici nemáme výhrady, displej pak odpovídá kategorii, kam telefon zařazuje jeho cena. Menu není „siemensovské“ ale pochází od společnosti Benq. Benq-Siemens E61 se začne prodávat v dubnu letošního roku.

Chytrolín nakonec

Poslední novinkou Benq-Siemensu na letošním Cebitu byl chytrý mobil P51. Ten vychází z modelu P50, který Benq pod svojí značkou již delší dobu prodává. Novinka je výrazně lépe vybavena, ale design zůstal ve své podstatě zachován.

Velký dotykový displej je jen jednou z možností ovládání. Telefon má i QWERTY klávesnici. Ta má hodně malá tlačítka, ale ještě stále použitelná. Na náš vkus byla ale klávesnice hodně tvrdá. V kombinaci s dotykovým displejem se však telefon ovládal velmi dobře.

Asi největší slabinou této novinky jsou velké rozměry. Do kapsy se tenhle mobil vejde jen stěží a navíc se i pěkně pronese. Odměnou je výborná výbava, v které chybí jen EDGE a podpora 3G. 1,3 megapixelový fotoaparát je u chytrého mobilu této třídy dostatečné rozlišení. Telefon se také může pochlubit operačním systémem Windows Mobile 5.0. Této novinky se na trhu dočkáme až v srpnu a cena byla předběžně stanovena na 14 500 Kč.