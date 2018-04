Vyzkoušeli jsme laciný fotomobil Sony Ericcson a jeho sourozence

V úterý jsme vám představili v samostatném preview novou vlajkovou loď Sony Ericssonu – model C905. V redakci jsme ale zároveň s ním měli možnost zkoušet i levnější představené modely, které sice nejsou nositeli image značky, ale na druhou stranu budou patřit k hodně prodávaným telefonům. Vyzkoušeli jsme tak dva telefony nových řad Snapshot a Fun a také levný model pro každého.

Sony Ericsson F305 – hraní především

Po modelu C905 je Sony Ericsson F305 druhým představeným telefonem vysouvací konstrukce. A musíme konstatovat, že se Sony Ericsson v případě vysouváků hodně polepšil. A to především po konstrukční stránce, ale i po stránce vzhledu. F305 je sice relativně levný telefon vyrobený z obyčejných lesklých plastů, ale jeho zpracování je na velmi dobré úrovni. Jen by mohl mít vysouvací mechanismus jasnější doraz v zavřené poloze.





F305 je příjemný malý telefon se zaoblenými hranami. Díky tomu velmi dobře padne do ruky. A držení bude hrát u F305 docela důležitou roli. Písmenko v jeho názvu totiž označuje novou řadu telefonů Sony Ericsson – Fun. Ta je určena především pro hraní mobilních her, ovšem ne pro ledajaké hraní. F305 má totiž zabudovaný pohybový senzor a ten také při hraní her aktivně využívá.

Telefonem tak budete nahazovat návnadu při chytání ryb, házet kouli při hraní bowlingu a podobně. Výrobce bude s přístrojem dodávat poutko, kterým si jej přiděláte na zápěstí. Je totiž naprosto jasné, že v mnoha případech by se po hodně procítěném odhodu koule telefon proletěl po okolí. K ovládání her budou sloužit i dvě speciální klávesy nad displejem – ty využijete především v poloze telefonu naležato.





Herní telefon je samozřejmě zaměřený především na mladé uživatele. Proto nás trochu překvapily dvě představené barevné varianty – bílá a černá. Čekali bychom spíše svěží barvy a různé kombinace, F305 je ale v tomto ohledu docela konzervativní. Na druhou stranu půjde o jeden z mála přístrojů, které budou umožňovat alespoň nějakou individualizaci vzhledu – rámeček okolo displeje a bloku ovládacích tlačítek je totiž výměnný a výrobce by při uvedení telefonu na trh měl mít v nabídce dostatek různých variant.





Hry v telefonu jsou postaveny na technologii Java a mohou využívat speciální hardware telefonu v podobě pohybového senzoru, nebo vylepšené práce s grafikou – 3D hry nedělají F305 žádný problém. Trochu zklamáním však pro nás je displej modelu – ten má totiž rozlišení pouze 176 x 220 pixelů a je to na něm vidět. Ani úhlopříčka 2 palce při hraní her nenadchne. F305 je ale pravděpodobně jedním ze základních modelů nové řady, a tak se jistě v budoucnu setkáme s daleko výkonnějším herním železem. Předností F305 bude jeho cena, která by se měla dostat pod 4 000 korun.





Co se nám ovšem na F305 nelíbí, je jeho klávesnice. Ovládací blok kláves je výborný, ale numerická tlačítka v nás příliš nadšení nevzbudila – ačkoli je klávesnice zcela plochá, tlačítka jsou i tak malá – v malém těle dostala prostě málo prostoru. Jejich stisk je sice zřetelný a přesný, ale hůře se nahmatávají a to vede k překlepům. Nejhůře na tom ale je horní řada tlačítek – ta totiž bezprostředně sousedí s hranou vysunutého telefonu, takže je hodně špatně přístupná.

Sony Ericsson S302 – jednoduché fotografování

Model S302 je opět prvním přístrojem nové modelové řady – Snapshot. Má jít o telefony s rozumnou schopností fotografovat, které však nebudou disponovat takovými funkcemi jako přístroje řady Cyber-Shot. U modelů S prostě půjde především o cenu. Ostatně model S302 to dokazuje – měl by stát zhruba 3 500 korun a této ceně nabídne adekvátní výbavu.





Stejně jako u F305 tak zapomeňte na 3G, bude vám muset stačit EDGE. Ovšem třeba bluetooth je samozřejmostí, stejně jako slot pro paměťové karty. Obdobně jako všechny nedávno představené Sony Ericssony stojí i S302 na nové platformě, která se vrací ke klasickým ovládacím tlačítkům. Staré generaci s návratovou klávesou tak byla učiněna přítrž.





Lákadla u modelu S302 jsou vlastně dvě – tím prvním je vestavěný dvoumegapixelový fotoaparát, který se ovšem musí obejít bez automatického ostření. Druhým lákadlem je samotná konstrukce telefonu – S302 patří se svými 12 mm tloušťky k nejtenčím Sony Ericssonům. Pravda, v místě fotoaparátu je telefon trochu tlustší, ale nijak zásadně to nevadí.





Pochválit musíme i zpracování telefonu – kryt baterie tvoří téměř celou zadní plochu a na svém místě dobře drží. Čelní strana imituje lesklý kov – my jsme zkoušeli bledě modrou barevnou variantu. Celý povrch telefonu se leskne a zůstávají na něm otisky prstů, na druhou stranu lesklý povrch opravdu upoutá pozornost a S302 je vcelku hezký telefon. Jen jej budete neustále leštit.





Ve výbavě nenajdeme nějaké zásadní novinky a změny oproti ostatním modelům výrobce. Proti klávesnici tentokrát nemáme žádné zásadní výhrady, i když i tady se místem trochu šetřilo.

Sony Ericsson K330 – jednoduchost především

Sony Ericsson K330 je jednoduchý elegantní mobilní telefon bez výraznějších ambicí nějak ohromit svou výbavou. Na těle telefonu najdete minimum tlačítek a dokonce třeba jeho navigační klávesa nemá potvrzovací funkci – tu přebírá levá kontextová klávesa. Jinak jsou tu opět tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru, telefon opět staví na novém ovládání.





Pochválit musíme u K330 zpracování. Ačkoli je to obyčejný plasťák, vůbec se tak vlastně netváří. Telefon drží velmi pevně pohromadě a nic nenaznačuje, že by se to v budoucnu mělo změnit. Klávesnice má trochu gumovou odezvu na stisknutí, ale jinak je docela příjemná. Výbava telefonu je opravdu základní – fotoaparát má rozlišení VGA, překvapením je přítomnost bluetooth. Tuto technologii ale využijete prakticky pouze pro připojení bezdrátového sluchátka nebo posílání dat mezi telefony.





Model K330 totiž nepodporuje ani technologii EDGE, takže není použitelný třeba ani jako občasný modem pro připojení k internetu. V telefonu ale internetový prohlížeč naleznete. Zajímavostí výbavy je také funkce svítilny – telefon nemá přisvětlovací diodu, ale jednoduše rozsvítí displej bíle a s maximální intenzitou. Na to, abyste se strefili do klíčové dírky, to stačí.

Především dobré prodeje

Nové Sony Ericssony jsou telefony, které nás docela potěšily. Zatímco špičkový C905 bude především nositelem image značky, přístroje, které jsme vám stručně představili dnes, budou táhnout prodeje. A mají na to. Za dobrou cenu totiž nabídnou odpovídající výbavu a vždy pár drobností, které potěší. O popularitě herního F305 nepochybujeme, model S302 patří k nejlevnějším telefonům s dvoumegapixelovým fotoaparátem a mezi nimi bude jistě fotomobilem nejkvalitnějším. Levný K330 zase sází především na uhlazený a jednoduchý vzhled a výborné zpracování. To je vůbec kladem všech představených telefonů.