Vyzkoušeli jsme kovové véčko Benq-Siemens EF81

První tři mobily pod novou značkou Benq-Siemens představil výrobce v polovině ledna v Berlíně. Vedle modelu nižší třídy S68 a stylového mobilu S88 představil Benq-Siemens i špičkové véčko EF81.

Benq-Siemens EF81 je mobil určený pro provoz v sítích GSM i v sítích třetí generace. Má velmi bohatou výbavu, v které nechybí nic podstatného. Ale výbava není to hlavní, čím by měl telefon zaujmout. Největší důraz byl totiž kladen na design, zpracování a především na použité materiály.

Kovem Benq-Siemens na modelu EF81 rozhodně nešetřil. Přední strana telefonu, tedy téměř celá přední strana, je z ušlechtilé oceli. Ze stejného materiálu jsou i klávesy pod vnějším displejem. Celý rám mobilu je z hořčíku, zadní kryt je hliníkový. Navíc krycí sklíčko vnějšího displeje je ze skla, ne z plastické hmoty jak je obvyklé.

Hořčíkový rám telefonu odkazuje na starší modely Ericssonu, které byly i z tohoto důvodu velmi oblíbené. Zpracování nového Benq-Siemensu je na vysoké úrovni a odpovídá nejvyšší kategorii, kam telefon patří.

Nové véčko Benq-Siemens je velmi tenké. Ne úplně nejtenčí, tento primát patří Motorole V3 Razr a v případě modelů pro sítě třetí generace Samsungu Z510. Ale i tak je 15,9 mm velmi málo. Design telefonu je jednoduchý, je to placka bez zbytečných designérských výstřelků. Přední strana má mírně zaoblené hrany, zadní je zcela plochá. Boky telefonu narušují jen výstupky pro snazší otevření přístroje a ve spodní části je nezakrytý otvor systémového konektoru.

U zavřeného telefonu zaujmou kovové klávesy pod vnějším displejem, u otevřeného přístroje pak efektní zcela plochá klávesnice, z které vystupuje jen navigační klávesa. Klávesnice se zjevně inspirovala u Motoroly V3 Razr a nebyla v tom ani jediná ani rozhodně poslední. Nutno podotknout, že Benq-Siemens nedal v tomto směru jen na vzhled, ale i na užitnou stránku věci. Klávesnice je výborná, včetně kontroly stisku jednotlivých kláves. Jako by to byla obyčejná klávesnice.

Benq-Siemens EF81 dokáže pracovat nejen v sítích GSM, ale i v sítích třetí generace. Na první pohled tak ale nevypadá. Není ani příliš velký, ani příliš těžký (94 x 51 x 15,9 mm; 110 gramů). Telefon ani nemá jeden z hlavních rozpoznávacích znaků mobilů pro 3G – druhý fotoaparát. Musí si vystačit jen s jedním. V tomto směru je ale konstrukce zajímavá. U otevřeného telefonu funguje fotoaparát pro autoportréty, normální snímání okolní scény je možné jen u zavřeného telefonu.



Vnější displej.

Velmi dobře si výrobce poradil s ovládáním zavřeného telefonu. Čtyři kontextové klávesy stačí k pohodlnému ovládání všech dostupných funkcí: Počínaje fotoaparátem, přes MP3 přehrávač, až po videorekordér. Vnější klávesnice lze zamknout.

Telefon má dva barevné displeje. Hlavní je výborný, ale to není až tak překvapivé. Za to vnější displej je nadprůměrný a je dobře použitelný i pro fotografování. Benq-Siemens si pohrál i s grafikou menu a rázem tu máme perfektně vykreslené ikonky, zajímavé a nezdržující animace a celkově mnohem lépe provedené menu než u současných modelů.

Ač jsme zkoušeli jeden z prvních funkčních vzorků telefonu, překvapilo nás svižné menu telefonu. Zatím sice nefungovalo vše tak jak by mělo, to ale od předsériových vzorků telefonů ani nečekáme. Samotné menu je podobné menu použitému u modelu SXG75. Telefon tak nepřekvapí žádného majitele starších modelů Siemensu. Je to stále variace na staré známé téma.

Výbava telefonu je velmi bohatá a její kompletní přehled najdete v našem katalogu mobilů. Spokojeni jsme byli se zvukem telefonu. Není stereofonní, jediný reproduktor je na spodní části vrchní strany telefonu. Zvuk je ale velmi dobrý, čistý a v případě potřeby dostatečně hlasitý. To se hodí jak pro poslech MP3 přehrávače, tak i pro hlasitý odposlech. Ten je velmi kvalitní. Kvalitu fotoaparátu jsme zatím otestovat nemohli, na to si budeme muset počkat u finálních vzorků telefonu.

Benq-Siemens představuje povedený vstup nové značky na světové trhy. Telefon je velmi elegantní a popravdě, žádný Siemens minimálně čtyři roky zpět se nemůže novince rovnat v preciznosti zpracování, použitými materiály a i designérským nápadem. To sice neznamená, že se telefon musí líbit každému, ale minimálně to představuje potenciál pro budoucí produkci značky Benq-Siemens. To by měly dokázat i další novinky, které výrobce představí příští týden v Barceloně a začátkem března na veletrhu Cebit.