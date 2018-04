Vyzkoušeli jsme, jak koupit odblokovaný Apple iPhone 3G

iPhone máme odblokovaný Níže v článku píšeme, že stále čekáme na odblokování zakoupeného iPhonu. Dnes brzy odpoledne jsme se konečně dočkali - dorazil e-mail s instrukcemi, jak iPhone odblokovat. Ty byly sice francouzsky, ale jsou velice jednoduché. Apple iPhone u něhož zákazník oprávněně požádá o odblokování, se totiž odblokuje automaticky po obnovení do továrního nastavení, tedy po přehrání softwaru telefonu skrze iTunes. To také znamená, že všichni, kdo vkládali naděje do toho, že by šel proces odblokování nějak využít a zduplikovat na jiný iPhone, mají smůlu. Odblokování se váže na IMEI telefonu a to u iPhonu změnit nejde.