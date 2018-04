Vyzkoušeli jsme, jak Eurotelu fungují MMS

Včera, 3. července, spustil Eurotel veřejné testování multimediálních zpráv MMS. My jsme měli možnost posílání zpráv v síti Eurotel otestovat, a tak se s vámi můžeme podělit o naše poznatky. Daly by se shrnout do krátké věty – vše funguje, jak má, a používání je opravdu jednoduché.

K tomu, abyste mohli odesílat multimediální zprávy, potřebujete mobil s jejich podporou. V současnosti jsou dva – Nokia 7650 a Sony Ericsson T68i. Začíná se prodávat ještě Nokia 3510, která má pouze černobílý displej a MMS umí přijímat. Na podzim by měly přijít na trh i další mobily – Nokia 6610, 7210 a Sony Ericsson T300. A to mluvíme jenom o těch mobilech, které již výrobci představili.

Zřejmě nejčastější aplikací MMS je odeslání fotky pořízené digitálním foťákem v mobilu. Může přitom jít o zajímavou momentku, nebo třeba o fotku restaurace, kde se chcete sejít s přáteli. Oba mobily, N7650 i T68i, se používají podobně – uděláte fotku a z menu vyberete možnost odeslání jako multimediální zprávu.

K fotce můžete připsat libovolný text, můžete ho formátovat, můžete přidat zvukovou nahrávku a multimediální zprávu můžete i rozanimovat. Dá se říct, že možnosti MMS jsou podobné prezentacím v PowerPointu – samozřejmě s respektováním toho, že schopnosti mobilu a zejména jeho displeje jsou omezené.

Multimediální zpráva vám na mobil přijde stejně jako obyčejná textová zpráva – nemusíte ji nijak složitě přijímat, zkrátka ji mobil přijme a zapípá. Potom si ji můžete otevřít a zobrazit. Pokud nemáte aktivované MMS nebo máte mobil bez podpory MMS, potom vám přijde textová zpráva s odkazem na internet (mms.eurotel.cz) a přihlašovacím jménem a heslem, po jejichž zadání si můžete zprávu zobrazit na internetu. Přístup k ní má každý, kdo zná jméno a heslo, takže tímto způsobem můžete MMS poslat více lidem (dáte jim potřebné údaje).

Co dodat – snad jen to, že je zatím škoda, že si MMS nemůžete vyzkoušet sami. Je to opravdu velmi jednoduché. Součástí testování je i příjem multimediálního zpravodajství (poskytované zpravodajským portálem iDnes) a předpovědi počasí – ovšem tyto služby začnou fungovat až dnes, takže vás s nimi seznámíme poněkud později.