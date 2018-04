Vyzkoušeli jsme, jak budeme platit mobilem

Mobilní operátor O2 na letošním hudebním festivalu Sázavafest v Kácově otestoval novou technologii s označením NFC (zkratka anglického spojení Near Field Communications). Byli jsme se zde na vlastní oči přesvědčit, jak tato bezdrátová služba funguje a v čem spočívají její výhody.

Co všechno NFC dokáže?

Představte si, že by vám místo klasických mincí a bankovek, veškerých kreditních karet či třeba vstupenek na koncert stačil pouhý mobilní telefon. U pokladny byste jednoduše přiložili přístroj ke speciální bezdrátové čtečce a systém by danou částku za váš nákup strhl z bankovního účtu či například připočítal k vašemu měsíčnímu vyúčtování nebo odečetl z kreditu. To je stručně řečeno hlavní cíl technologie NFC, která dokáže proměnit mobil v osobní elektronickou peněženku.

Technologie NFC funguje ve vlnovém pásmu 13,56 MHz a její dosah je zhruba deset centimetrů. Až na přenosovou vzdálenost je svým způsobem podobná hojně používané bezdrátové technologii Bluetooth. Od ní se liší mimo jiné tím, že dokáže bezpečně přenášet důležitá data a není třeba složitě párovat komunikující zařízení.

Zástupci operátora O2 nám potvrdili, že takový systém bude fungovat již letos na podzim, a to například na vybraných koncertech nebo hokejových zápasech v O2 Areně.

První velký test u nás

O placení mobilním telefonem se doposud jen spekulovalo. Velká vize budoucnosti se však pomalu stává realitou. Ve velkém stanu s názvem Bubble otestoval operátor trojpísmenný "zázrak" NFC na samotných návštěvnících.





Každý zákazník O2, který sem přišel, mohl provést registraci a obdržet speciální náramek s integrovaným NFC čipem. S jeho pomocí se v rámci večerního programu přednostně dostal na party a obdržel nápoj zdarma.





A jak probíhalo ověřování? Hostesky jednoduše přiložily mobilní telefon s technologií NFC a speciální aplikací k čipu zákazníka a okamžitě zjistily, v kolik hodin se například daný člověk registroval, zda má nárok na přednostní vstup nebo uvítací drink.

Kromě soutěží o nejrůznější dárkové předměty zde pracovníci operátora předváděli výhody popisované technologie. Na jednom ze stolů se například nacházel digitální rámeček na fotografie. Z mobilního telefonu podporujícího NFC na něj stačilo odeslat jakýkoliv obrázek a ten se hned objevil. Pokud jste se tak nechali vyfotit a po vás půl hodiny nikdo nepřišel, zdobila vaše fotografie interiér modrého festivalového stanu.





Mnohem zajímavější však byly informativní funkce bezdrátové služby. Před stanem se nacházela velká tabule s nejznámějšími interprety, kteří na festivalu vystupovali. Jakmile jste přišli s NFC telefonem (operátor technologii prezentoval na modelu Nokia 6131 NFC a 6212) a přiložili ho k některému ze jmen (respektive ke křížku, pod nímž se nacházel bezdrátový čip), mobil to automaticky rozeznal a na displeji se zobrazily podrobné informace o daném zpěvákovi, zpěvačce či kapele.





Pro obchodní partnery byla také připravena demonstrace dopravního systému v Londýně. Ta se soustředila na objednání lístků a dobíjení peněz pomocí webového portálu. Pomocí technologie OTA byly objednané lístky i peníze doručeny vzduchem přímo do mobilního telefonu. Validace lístků a peněžního zůstatku pak byla prováděna pomocí NFC čtečky připojené k demonstračnímu počítači.

Mobilní telefon, který podporuje technologii NFC, má tuto bezdrátovou technologii neustále zapnutou. Sami jsme se přesvědčili, že na celkovou výdrž baterie to nemá nijak zásadní vliv. Alespoň námi testovaná Nokia vydržela při neustálém používání naprosto stejnou dobu jako při neaktivním NFC. I kdyby byl ale mobil vybitý, čip bude i nadále umožňovat validaci lístků či platbu mobilem.

Co na to veřejnost?

Můžeme říci, že lidé se o technologii NFC během hudebního festivalu vcelku zajímali. K dispozici jim byli všudypřítomní pracovníci operátora a zodpovídali různé dotazy. Jednoho z nich jsme se zeptali, čím si tento zájem vysvětluje.

"Určitě hrálo velkou roli to, že večer dostali drink zdarma," řekl nám jeden z asistentů a dodal: "Češi jsou v tomto ohledu poměrně konzervativní. Pokud nedostaneme nic zdarma, moc nás to neláká. Šíření nového způsobu placení v obchodech proto podle mě bude v tuzemsku složité. Bylo ovšem znát, že lidi tato technologie zaujala."

Na Západě se testovalo už dávno

V České republice zatím mobilní telefony s touto technologií v prodeji nejsou - ostatně není také důvod. Zatímco například v Nizozemsku nebo Německu už v některých městech lidé pomocí svých mobilů platí například v městské hromadné dopravě, u nás jsou mobilní platební systémy teprve v plenkách.

Blýská se však na lepší časy. Operátor chce spustit technologii NFC přibližně na podzim, a to v O2 Areně. Nedá se předpokládat, že by mobilní telefon začal ihned fungovat jako vstupenka na koncert či třeba zápas NHL. Zákazníci by ale mohli mít v rámci speciálního zákaznického programu nejrůznější výhody - například občerstvení za poloviční cenu či drobnou pozornost při odchodu.

S platebním systémem NFC se zkrátka otevírá spoustu nových možností. Snad se máme na co těšit.