Vyzkoušeli jsme iPhone 4 za 2 100 korun. Vypadá dobře, funguje na draka

Možná se dá koupit na internetu, ale s jistotou ho seženete v Asii. V Hongkongu ho mají na pouličních trzích, v Číně, v Thajsku nebo dalších zemích regionu ho seženete v horních patrech obchodních domů s elektronikou. Ale snadno ho hledat nebudete. Falešný iPhone 4 na první pohled vypadá jako originál a má i téměř originální krabičku.

V obchůdcích, kde falešný iPhone mají, trůní ve vitrínách na první pohled samé běžné mobily. Nokie N9, nejrůznější Sony Ericssony nebo třeba Motoroly. Co je a co není originál, nelze na první pohled poznat. Pokud přístroj nevyzkoušíte nebo to neprozradí přímo obsluha, můžete okolo obchodu projít, aniž byste si čehokoliv podezřelého všimli. Tak dobré jsou dnes padělky mobilů. Tedy alespoň co se vnějšího vzhledu týče.

Poznáte originál od padělku? Včera jsme vám předložili neoznačené fotografie padělku a originálního iPhonu 4. Padělek byl na fotografiích s číslem 1, originál na fotografiích s číslem 2. Podle výsledku hlasování je jasné, že poznat na první pohled dobrý padělek od originálu je obtížné.

Nejde tady o různé přístroje s přibližným tvarem známých mobilů a značkou Ephone, Nokla a podobně. Mluvíme o padělcích, které se snaží vypadat jako originály včetně jména, označení, balení a dalších detailů.

Padělků je na trhu mnoho, liší se cenou i funkčností. Námi testovaný přístroj stál v obchodním domě s elektronikou v Šen-čenu v Číně v přepočtu asi 2 100 korun. V nabídce byly i levnější a dražší přístroje, ceny se pohybují zhruba v rozmezí 1 500 až 3 000 korun. V internetových obchodech, které padělky prodávají, jsou ceny podobné, možná o trochu vyšší, pokud obchod odesílá zboží do celého světa.

Když položíme falešný iPhone 4 vedle originálu, nepozná ani odborník na první pohled nic. Napoví až drobné detaily při velmi podrobném přímém porovnání obou telefonů. Logo Applu na zadním krytu má u padělku trochu jiné proporce, displej je o pár milimetrů menší. Stejné jsou popisky až na jednu drobnost, kterou je místo sestavení přístroje. U originálu je to Čína, u padělku je uveden TaiWan včetně velkého w. Padělek lze poznat i podle drobné záruční nálepky na jednom ze šroubků na spodku přístroje u konektoru.

Zpracování je velmi dobré, otázkou je, jak dlouho vydrží přístroj pohromadě. Ale u nového přístroje to rozhodně není nic, co by na padělek upozornilo. Trochu humpoláčtější je krabička, ale vnitřní sestava obalu včetně příslušenství je opět stejná s originálem. Pouze na spodní straně krabičky chybí nálepky. Bonusem navíc je průhledný nasazovací kryt z pevného plastu.

Od originálu se neliší ani způsob ovládání včetně ovládacích prvků. Pod displejem je jedno tlačítko, vypínací je pak nahoře a na levém boku je pojistka a dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti. Vše funguje jako u originálu. Stejný je dokonce konektor nabíječky, respektive USB kabelu pro připojení do počítače.

Zkušenějším uživatelům začne svítat po zapnutí telefonu. První, co padělek jasně prozradí, je nižší kvalita displeje. Rozlišení je totiž výrazně nižší, jen 480 × 320 pixelů, a na displeji je to znát. Naopak barevné podání je v pořádku, stejně jako citlivost displeje na dotyk. V tomto případě padělek za originálem zaostává, ale použitelné to rozhodně je.

Jak nenaletět na padělek Hlavním indikátorem padělku bývá podezřele nízká cena. Ceny přístrojů jsou na celém světě velmi podobné. Ceny o polovinu a více nižší jsou značně podezřelé.

Ač vnější vzhled může být k nerozeznání, tak v menu padělků to bývá většinou jinak.

Hledejte detaily, prohlédněte si grafiku na displeji, zkontrolujte velikost paměti nebo rozlišení fotoaparátu. Pokud možno vše vyzkoušejte.

Kdo ovšem zná iPhone jen z rychlíku, si i po zapnutí padělku může klidně stále myslet, že má před sebou originál. Především proto, že padělatelé se nesoustředili jen na vnější vzhled, ale na první pohled velmi dobře okopírovali i menu přístroje.

Displej se odemyká posunutím jezdce, v menu se listuje horizontálně a zcela nalevo je vyhledávání. Menu je rozdělené na spodní lištu a zbytek nabídky. A i úprava nabídky spodní lišty je stejná jako u originálu. Ze shora se pak vysouvá informační lišta, což je funkce, kterou originální iPhone dostal až loni na podzim s novým operačním systémem iOS 5. Padělatelé tedy nezaostávají a systém aktualizují podle originálu.

Dokonce i tapeta a ikony vypadají originálně, ale to už jen bez podrobnějšího zkoumání. Že není něco v pořádku, prozradí dost pomalý systém, který zdržuje ovládání i animace. Tohle nemůže být iPhone ani náhodou. Vše je pomalé, grafika se na displeji pomalu překresluje, telefon reaguje se zpožděním. Font je podivný, nejednotně velký u popisků.

A posledním hřebíčkem do rakve padělku je samotná funkčnost. Wi-fi sice v telefonu je, ale připojení je otázkou desítek pokusů. To samé platí pro mobilní internet, navíc bez podpory 3G. Fotoaparát je jen dvoumegapixelový a hodně pomalý. Ovšem opět v designu originálního iPhonu.

Falešný iPhone 4 není smartphone, ale obyčejný mobil s doplňkovými Java aplikacemi. Ovšem pozor na ikonky, to, co se ukazuje na displeji, třeba jako Angry Birds, jsou ve skutečnosti nějaké jiné hry. Povětšinou nehratelné. U aplikací je to o fous lepší, problém je, že odkazují na čínské webové služby. Přitom telefon má českou lokalizaci většiny položek (!), a to včetně háčků a čárek na klávesnici.

Telefon indikuje paměť 32 GB, ve skutečnosti je velikost paměti osminová. Připojení k počítači je ale bezproblémové, telefon se hlásí jako další disk. Neznámý výrobce do telefonu přidal i pěknou řádku obrázků. Největší drzost padělatelů najdeme v menu nastavení (opět v Apple stylu), kde je stránka licenčního ujednání s firmou Apple.

Telefon zvládne telefonování, odešle a přijme SMS a občas se s ním podaří udělat i něco jiného. Systém je sice do detailu okopírovaný od originálu, ale je pomalý a většina funkcí buď nefunguje vůbec, nebo velmi problematicky. S originálním iPhonem tak nemá nic společného. A ani nízká cena to nevynahradí. Každý značkový mobil s podobnou cenou bude fungovat lépe.

Padělek iPhonu nemá cenu kupovat. A to bez ohledu na morální aspekt, je to prostě křáp, který sice vypadá skoro stejně jako originál, ale funkčně je stěží na pár procentech jeho schopností.