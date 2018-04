Vyzkoušeli jsme finální verzi Windows Mobile 6.5. Jsou mnohem svižnější

Mobilní Windows potřebují v nové verzi radikální změnu především v uživatelské přívětivosti. Na tom se jistě shodnou příznivci tohoto OS i jeho zarytí odpůrci.

Poptávku po uživatelských nadstavbách uzpůsobených pro ovládání prstem už přes dva roky (první verze Spb Mobile shell vyšla na jaře 2007) s úspěchem uspokojují aplikace třetích stran, které často ovládání Windows Mobile změní k nepoznání. Drobné ikonky jsou nahrazeny velkými a nadstavby také rozumí dotykovým gestům, které jsou pro rolování telefonním adresářem nebo nabídkou aplikaci neocenitelné.

Poznámka: Finální verzi Windows Mobile 6.5 jsme testovali na zařízení HTC Touch Pro. Samo HTC, coby výrobce komunikátoru, ale s největší pravděpodobností upgrade z verze 6.1 nevydá. Toho se dočkají až současné modely Touch Diamond2/Touch Pro2.

Nezapomíná se pochopitelně ani na grafickou stránku věci a tak není nouze o efektní přechody mezi obrazovky a detailně vykreslené zástupce aplikací. Na druhou stranu jsou to aplikace, jejichž běh není právě nenáročný. Například velmi oblíbené TouchFLO 3D si nárokuje několik desítek megabytů operační paměti.

Redmondský softwarový gigant si nutné navýšení uživatelské přívětivosti uvědomuje a právě na tento velmi důležitý faktor se při omlazení svého OS zaměřil. Nová struktura hlavní obrazovky Dnes spolu s inovovanými kontextovými nabídkami totiž zaručuje, že žádné uživatelské nadstavby již nejsou potřebné.

Kapitoly článku:

Obrazovka Dnes

Horní stavová lišta, tlačítko Start a základní zásuvné moduly (plug-iny pro rychlý přístup k textové korespondenci, kalendáři nebo nastavení času) prezentované tenkými proužky. Tak vypadala výchozí obrazovka Dnes u WM komunikátorů dlouhé roky. Zpočátku to každému vyhovovalo, ovšem v posledních letech sílící poptávka po snadném ovládání zařízení s dotykovým displejem prstem nutí i autory operačních systému k zamyšlení.





Microsoft na to šel po svém a obrazovku Dnes nově rozčlenil do deseti modulů. Jejich poloha ale není statická jako u dřívějších verzí. Na obrazovce je poloprůhledný proužek, který znázorňuje právě aktivní modul.

Moduly tak rozeznávají dva stavy, aktivní a neaktivní a tomu je samozřejmě přizpůsoben jejich obsah. Kupříkladu modul s textovými zprávami je v neaktivním módu zobrazen stroze, text (případně drobným číslem s formátem horního indexu, symbolizujícím počet nových SMS).

Pokud ho ale klepnutím nebo přetažením transparentní bubliny aktivujete, zobrazí se text „no new messages“ s doprovodnou ikonkou bublin znázorňující konverzaci. A to není vše, posouváním do stran volíte mezi textovými a multimediálními zprávami a dalším klepnutím přejdete rovnou do složky zpráv.

Podobně modul času a data ve výchozím stavu funguje jen jako časomíra, v aktivní poloze pak navíc přidává název operátora, k jehož síti je telefon přihlášen, datum a samozřejmě nezbytnou ikonu hodin. Kalendář zase v náhledu zobrazuje případnou schůzku na aktuální den a tažením prstu do strany lze rychle přejít k plánování nového setkání.

V závislosti na aktivním modulu se mění i pravá softwarová klávesa, v případě SMS a e-mailů slouží k tvorbě nové zprávy, v případě modulu Windows Live zase k přihlášení se k účtu. Vše je navíc dostatečně velké a tedy finger-friendly a tak jsme ani na 2,8“ displeji HTC Raphaela k základním úkonům nepotřebovali stylus.

Slabinou bude absence alespoň jednoduchého nástroje na vypnutí/aktivaci jednotlivých modulů. To spolu s možností měnit jejich pořadí ale umí neoficiální utilita Titanium customizer. Uživatelé ale budou moci hlavní obrazovku obohacovat o další moduly z produkce třetích stran. Už dnes je k mání plugin pro předpověď počasí (Titanium weather).

Microsoft si ale pro osvěžení hlavní obrazovky přichystal další účinnou zbraň. Horní stavová a dolní kontextová lišta je nově zcela průhledná a jen lehce zvýrazněna tmavším odstínem. Obrázek na pozadí tak není ničím rušen a vše dohromady vypadá hodně dobře. Typický příklad jak má drobná změna veliký vliv na celkový vzhled.

Nabídka Start a zámek telefonu

Klepnutí na ikonku Start u dřívějších verzí WM aktivovalo menu se zkratkami oblíbených aplikací a sloužilo i jako rozcestník k zobrazení všech nainstalovaných aplikací a celkovému nastavení přístroje.

Tato hierarchie vzala u nových mobilních Windows za své a aplikace i nastavení jsou nyní sloučené. Klepnutím na tlačítko Start se tedy zobrazí výčet aplikací, mezi zástupci přitom nechybí ikonka ozubeného kolo představující nastavení.

Velkou změnou je rozvržení ikonek – zástupci aplikací nyní tvoří šestiúhelníkovou síť. Hexagon na rozdíl od čtverce (obdélníku) obsahuje jen tupé úhly a tak klesá pravděpodobnost přehmatu na minimum.

Oproti prvním verzím zmizelo ohraničení jednotlivých hexagonů, takže nyní již rozvržení ani trochu neevokuje včelí plástev. Další změnou je výrazné zvětšení samotných zástupců; obě změny dobře ilustrují následující obrázky.





Na zařízení s VGA displejem nyní na obrazovku připadá 9 ikonek, komunikátory vybavené WVGA zobrazovačem pak najednou nabídnou dvanáct zástupců. Dlužno podotknout, že VGA displeje jsou na ústupu a stále častěji se setkáváme s jeho širokoúhlou variantou.

Nabídku Start dále oživuje stejná tapeta, která vykresluje pozadí obrazovky Dnes a zůstala i transparentní horní a spodní lišta.

V nabídce programu se pohybuje vertikálními tahy prstu po displeji, jemným dosáhnete posunu třeba jen o řádek dva, pořádným tempem pak vždy o celou obrazovku. Nestanete se tak, že byste celou nabídku aplikací přejeli najednou a kýženého zástupce tak říkající propásli.

Nechybí jev elasticity. Nabídky tak lze zatáhnout za jejich krajní pozice a sledovat jejich návrat na své místo. S výchozím uspořádáním ikonek se samozřejmě nemusíte spokojit a po aktivaci kontextového menu delším stiskem na zástupci jej lze přesunout na vrchol nebo naopak dno nabídky.

Členění nastavení telefonu zůstalo, ale k selekci mezi připojením, osobním a systémovým nastavením neslouží drobné záložky, ale samotné ikonky. Základní rozcestník nastavení je navíc doplněn o často používané nástroje (jas displeje, správce BT, nastavení Today, času a notifikací).

Nově je možno telefon jedním klepnutím zamknout a to přímo ze Start nabídky. Výčet informací zobrazujících v zamčeném stavu se liší:

Žádné zmeškané hovory, ani nové zprávy – jedno šoupátko k odemčení telefonu, dole datum a čas

- Blíží-li se čas schůzky, pak jsou ve spodní části displeje zobrazeny její detaily

- Blíží-li se čas schůzky, pak jsou ve spodní části displeje zobrazeny její detaily Notifikace zobrazuje číslo na šoupátku a jeho poklepáním se zobrazí symbol zmeškaného hovoru nebo příchozích zpráv. Posunutím daného šoupátka se telefon odemkne a rovnou přejde k výpisu zmeškaných hovorů nebo náhledu nové zprávy.

Lock obrazovka se opět opírá o nastavenou tapetu, takže s celým systémem dokonale ladí.

Nová Start nabídka v kostce:

Zástupci aplikací členěny v šestiúhelníkové síti - Ikonky jsou v oficiální verzi citelně větší, než tomu bylo u ROM z XDA-Dev.

Podpora dotykových gest

Efekt elasticity

Na pozadí tapeta, horní a spodní lišta je průhledná

Nový systém zámku přístroje s chytrým systémem notifikací

Textová korespondence a telefonování a kalendář

Jistých, a dodejme, že příjemných změn doznala i textová korespondence. Jednotlivé zprávy již nejsou oddělené tenkou linkou a první z nich (nebo právě aktivní) je zvýrazněna jasně modrým obláčkem. Mezi stovkami záznamů lze samozřejmě rolovat tahem prstu po displeji, pohyb je ale v porovnání s verzí 6.1 mnohem plynulejší.

Jinak probíhá práce s textovou schránkou. U vybrané zprávy je nejdříve nutné zvolit z menu Make selection a pak teprve lze pohodlně označit text a zvolit copy a v jiném místě systému (emaily, kalendář, IM) pak paste. Určitě se vám dříve občas stalo, že místo označení textu jste tahem prstu listovali mezi zprávami. Uvedená úprava tak nad touto nectností vyzrála.

V jiných aplikacích, kde nehrozí záměna selekce textu s dotykovým gestem, probíhá realizace funkce kopírovat/vložit jako dřív.

Nelze nezmínit další velké plus, kterým jsou finger-friendly kontextová menu s vylepšenou grafikou. Ty tam jsou ony miniaturní a textově vyhlížející nabídky, kde byl záměr trefit tu správnou pouhým prstem vždy tak trochu sázkou do loterie (alespoň na telefonech s 2,8“ displejem bez polohovacího prvku).

Vylepšený kabátek oblékla i telefonní aplikace spolu s telefonním seznamem. Společnými jmenovateli je přitom citelně větší rychlost odezvy a dokonalé porozumění dotykovým gestům.

U telefonního adresáře je například fotka přiřazená kontaktu zobrazena již v celkovém a nikoli až detailním náhledu. U detailu kontaktu pak lze mezi kartami (summary a notes) listovat tahem prstu a nikoli trefováním se do drobné záložky. Příchozí hovor odhalí další novinku: dvojici šoupátek pro příjem nebo odmítnutí hovoru.

Změny pocítíte i při plánování nové schůzky v kalendáři. Dny jsou nově členěny do půlhodinových úseků a tak je náhled na schůzkami prošpikovaný den mnohem přehlednější. Mezi dny, týdny, měsíci i roky lze nově listovat tahy prstu; dříve tuto funkci plnila dvojice drobných šipek v pravém horním rohu, které jsou nyní jen alternativou.

Novou tvář s příchodem WM 6.5 odhalí i komplexní manažer bezdrátových modulů, který dovoluje jedním dotykem vypnout/zapnout jednotlivé periferie. Svým vzezřením opět dokonale zapadá do celkové mozaiky nového systému. Na obrázku vidíte srovnání se starší verzí.

Nové aplikace

S Windows Mobile 6.5 souvisí i zcela nové aplikace a nástroje, které přinesou komfort zálohy PIM (MyPhone) a nákupu aplikací (MarketPlace).

MyPhone

Nová služba Microsoftu slouží k over-the-air synchronizaci důležitých dat v telefonu se vzdálenými servery softwarového gigantu. Kromě základních PIM (SMS/emaily, kontakty, kalendář, úkoly) lze synchronizovat i multimediální obsah telefonu, tedy například pořízené snímky, videonahrávky nebo skladby oblíbených interpretů.





Uživateli přitom bude k dispozici 200 MB prostoru, což není málo. Dříve se přitom uvažovalo, že MyPhone nabídne jednak účet zdarma právě s 200 MB místa a pak účet placený s větším datovým prostorem.

Velmi rychle (samozřejmě s ohledem na množství synchronizovaných dat) tak lze mít důležitý obsah na novém telefonu bez nutnosti synchronizace s PC v kanceláři. Stačí na nový telefon zadáním myphone.microsoft.com/install do webového prohlížeče nainstalovat (zatím) zkušební verzi aplikace MyPhone, přihlásit se přes své Live ID a provedení zálohy/obnovy dat nic nebrání.

Službu MyPhone jsme již důkladně otestovali – čtěte Microsoft MyPhone – vaše data z telefonu hezky on-line (test)

MarketPlace

Souběžně s uvedením prvních telefonů s Windows Mobile 6.5 dojde ke spuštění elektronického obchodu s aplikacemi s názvem Windows MarketPlace for Mobile. Půjde o skutečnou aplikaci a nikoli jen jakýsi webový rozcestník, jak se dříve spekulovalo.

Skladbou se bude MarketPlace podobat konkurenčnímu App store nebo Android marketu. Můžeme tedy čekat třídění aplikací do kategorií, fulltextové vyhledávání, detailní popisky nabízených aplikací a podobně.

Služba MarketPlace není na rozdíl od MyPhone k dispozici v jakékoli beta verzi a tak nezbývá, než čekat na oficiální spuštění. Market bude nejprve v angličtině, česká podoba by měla být k dispozici začátkem příštího roku. Do té doby budou moci čeští uživatelé stahovat jen volně šiřitelné aplikace. Integrace platebního systému proběhne souběžně s nástupem jazykových mutací. Stejná situace panuje okolo Android marketu, ze kterého mohou čeští uživatelé stále stahovat jen neplacené aplikace.

Nákup aplikací z marketu bude možný jednak přes platební kartu, kdy při nákupu zadáte jméno držitele, číslo karty, expiraci a další nutné údaje. Druhou variantou pak bude odečtení příslušné částky prostřednictvím operátora, ceny zakoupených aplikací by se pak promítly v měsíčním vyúčtování služeb. Tímto způsobem by však bylo možné zakoupit jen aplikace zařazené v kategorii daného operátora.

V souvislosti s blížícím se spuštěním MarketPlace byl uveřejněn dokument, který popisuje aplikace, které budou mít vstup za pomyslné brány obchodu zapovězen.

V MarketPlace tak nepotkáte:

1. aplikace využívající internetovou telefonii (VoIP), využívající datových přenosů GPRS/EDGE/HSPA (např. hodně oblíbený Skype)

2. aplikace umožňující přímé objednání tarifních balíčků od operátora

3. aplikace s reklamou, která nevyhoví kritériím stanovených v MS Advertising Creative Acceptance Policy Guide.

4. varianty virtuálního obchodu nebo počiny na něj odkazující

5. aplikace, které by měnily standardní telefonní aplikaci nebo SMS/MMS/emailového klienta

6. webové prohlížeče, multimediální přehrávače a nástroje k vyhledávání, které se po instalaci nastaví jako defaultní (tj. například odkaz v emailu by se měl vždy otevřít v IE a nikoli třeba přes Operu mobile).

Na závěr jedna neradostná zpráva – MarketPlace nebude možné provozovat na telefonech s Windows Mobile 6/6.1. Jedinou možností tak bude instalace neoficiálních WM 6.5 z fóra XDA Developers.

Kromě uvedené dvojice zásadních nástrojů přinesou nová Windows Mobile i další na uživatele orientovaný obsah (různá barevná témata, graficky zajímavé hry a podobně).

Navíc bude k dispozici webová aplikace, umožňující snadnou tvorbu úplně nového témata na obrazovku Dnes.

Dále bude možné si dodatečně doinstalovat další užitečné nástroje z dílen Microsoftu. Jmenujme například povedený klient pro komunikaci v sociální síti Facebook, který v nové verzi dovoluje i sdílení videí.

Další zajímavostí je služba Microsoft Tag, která dovede do mozaikového štítku zakódovat důležité kontaktní informace (např. vizitku) nebo údaje o chystané akci.

Nová Windows Mobile 6.5 ve zkratce: Systém bude k dispozici ve dvou edicích – kromě Professional (pro PDA telefony) i ve verzi Standard pro chytré telefony bez dotykového displeje; s verzí Classic pro ryzí PocketPC se nadále nepočítá První zařízení se dostanou na pulty obchodů na podzim tohoto roku; některé stávající modely s WM 6.1 se dočkají oficiální aktualizace na novou verzi (zatím přislíbeno pro HTC Touch Diamond2/Touch Pro2). Nový komplexní plugin (Windows Default aka Titanium nebo CHome) pro obrazovku Dnes s možnou instalací dalších widgetů. Vyšší svižnost odezvy, podpora dotykových gest ve větší části OS. Nové řazení Start menu – zástupci jsou členěny do šestiúhelníkové sítě; oproti neoficiálním verzím jsou ikonky o dost větší. Přepracovaná grafická podoba systému (transparentní lišty na Dnes, nové ikony aplikací, tapeta i ve Start menu). Kontextová menu s většími nabídkami pro pohodlné ovládání prstem; přepracované notifikace. Lepší práce s textovou schránkou (copy/paste) tam, kde hrozila záměna s dotykovým gestem (SMS, emaily). Nový zámek telefonu s chytrým systémem notifikací; příjem/odmítnutí hovoru pomocí dvojice šoupátek. Podstatně vylepšený Internet Explorer 6 (nové menu, nový systém zoomování stránek, zobrazení jako na desktopu, podpora dotykových gest, podpora AJAX (ve verzi 8 i JavaScriptu 5.7), podpora technologie Adobe Flash, přehrávání videí přímo v okně prohlížeče (např. YouTube bylo dříve řešeno externím klientem). Nové aplikace a nástroje – MyPhone k bezdrátové synchronizaci PIM a multimédií se vzdálenými servery; MarketPlace pro snadné vyhledávání, stahování a nákup aplikací (spuštěn souběžně s uvedením prvních telefonů s WM 6.5); další aplikace od Microsoftu ke stažení (nebudou pevnou součásti WM) – Facebook, Tell me, Tag. Nová barevná témata pro osvěžení hlavní obrazovky; on-line nástroj pro snadnou tvorbu vlastních témat; nové hry.

Závěr

Přes několik velmi příjemných změn, které příznivci Windows Mobile s příchodem nové verze zaznamenají, nejde o změny nijak radikální. Ty totiž mají přijít až v příštím roce se "sedmičkovou" verzi, postavenou na novém jádře.

WM 6.5 nepřinášejí jen vlídnější tvář, velké naděje totiž výrobce vkládá do nových služeb, želízkem v ohni má být MarketPlace. Elektronický portál s aplikacemi již v tuto chvíli nabízí Apple (App store), Google (Android market), StoreFront je pak určen majitelům zařízení BlackBerry - čtěte RIM chystá virtuální obchod s aplikacemi.

Úspěch a oblibu projektu App store lze přitom označit za fenomenální - za necelý rok provozu je totiž v nabídce přes 50 tisíc aplikací. Celkový počet programů pro Windows Mobile, dostupných z různých zdrojů, se přitom odhaduje na zhruba polovinu. Ne každá se přitom do oficiální nabídky MarketPlace dostane - v okamžiku spuštění by jich mělo být k dispozici jen několik set.

Určitý odklon vývojářů od platformy WM je jasně vidět - konkurenční OS X nabízí mnohem snazší formu distribuce aplikací a programy jsou většinou levnější; přesto tvůrcům programů portál zajišťuje slušný odbyt. Možná ale nová verze systému tento pád zastaví a projekt MarketPlace vlije mobilním Windows novou krev do žil. Uvidíme.