Vyzkoušeli jsme BlackBerry s klikacím displejem

BlackBerry Storm2 je už druhým příspěvkem výrobce do kategorie dotykových mobilů. V USA si tento model poměrně oblíbili, tam se totiž veze na vlně popularity dotykáčů. V našich podmínkách má ale Storm2 podstatně menší šanci se prosadit a to i přesto, že jej nabízí operátor O2.

Storm2 je totiž přístroj, který působí trochu zvláštním dojmem. Stále u něj hledáte pro BlackBerry tolik typickou klávesnici, která mu prostě chybí. Jinak je to ale normální BlackBerry a je tedy otázka, zda právě spojení BlackBerry a dotykového displeje má ten správný smysl.

Vzhled a konstrukce – dvě BlackBerry proti sobě

Svým vzhledem se Storm2 zcela jasně hlásí ke značce. Po designové stránce je to typicky konzervativní BlackBerry s kvalitním zpracováním a příjemnými materiály. Tentokrát převládá kov, ze kterého je kryt baterie i matný rám okolo telefonu. Nemůžeme se zbavit dojmu, že telefon vypadá jako kdyby někdo vzal dvě BlackBerry Bold, rozřízl je těsně pod displejem a zbylé poloviny s displejem pak slepil k sobě. Jestliže klasické BlackBerry nejsou žádné designové perly, Storm2 rozhodně mezi dotykáči nijak neuchvátí.

Storm je pěkně těžký kousek, váží 160 gramů. Přitom to není mezi dotykovými telefony žádný obr, rozměry 112,5 x 62,2 x 14 mm nijak výrazně nevybočují z průměru. Storm vlastně vypadá poměrně široký, ale to jen klame tělem. Displej má úhlopříčku 3,25 palce, je kapacitní a má rozlišení 360 x 480 pixelů.

Displej a ovládání – kam zmizela klávesnice

Oproti běžným modelům BlackBerry v tomto případě došlo k největším změnám ve způsobu ovládání telefonu. Zmizela klávesnice a veškerá hardwarová tlačítka, není tu ani oblíbený trackball nebo optický touchpad, který se v poslední době stal znakem všech běžných modelů BlackBerry. Telefon se ovládá výhradně přes dotykový displej s neobvyklou konstrukcí.

Displej sám je totiž vlastně jedno obrovské tlačítko. Pokud po něm přejíždíte prstem, můžete se posunovat v menu, listovat internetovou stránkou a podobně, ale dokud na displej trochu nezatlačíte a nezmáčknete jej, neprovedete žádnou volbu. V redakci jsme tak trochu vtipkovali, že tohle je jakýsi "blbuvzdorný" dotykový displej.

Jenže praktický efekt je spíš opačný. Mačkat displej je opravdu nezvyklé, často se stane, že se právě "ukliknete" při listování v menu a zvolíte špatnou položku. Příliš se nedivíme, že se tenhle nápad nikde jinde neujal, byť na první pohled vypadá opravdu velmi zajímavě. Je otázkou, jak bychom si na tento systém zvykli při delším používání přístroje, rozhodně však víme o lepších způsobech ovládání dotykového displeje. Trochu paradoxně nám u klikacího displeje chyběla jakákoli směrová klávesa, která by dovedla zabránit nechtěným zmáčknutím displeje při listování seznamy a www stránkami.

Samotné uživatelské prostředí jinak jako by z oka vypadlo klasickým modelům výrobce, jen veškeré ikony se trochu zvětšily. Storm by tak mohl být docela vhodným dotykovým přístrojem pro uživatele se zhoršeným zrakem. Typickým znakem BlackBerry nadále zůstává možnost vybrat si pro samotné menu a aplikace libovolný font s libovolnou velikostí písma.

Spolu s velkým displejem s docela slušným rozlišením to přináší dobrou čitelnost všech údajů. Ocenili bychom ale, kdyby se ikony v menu daly i zmenšit, jsou opravdu velkoryse velké. Pravda, s používáním dotykového stormu nebudou mít problémy ani uživatelé s doslova medvědími prackami.

Systém ve Stormu je vcelku rychlý, jistě se na tom podepisuje také fakt, že si u BlackBerry nepotrpí na kdovíjaké složité grafické vychytávky.

Telefonování a zprávy – klikací displej

Prakticky nic zásadního se nezměnilo ani na principu práce se zprávami a kontakty. Opět platí, že pokud chcete BlackBerry využívat opravdu naplno, je potřeba mít aktivovaný speciální BlackBerry tarif, alespoň takzvané BlackBerry Internet Services. Ty vám zpřístupní téměř každou e-mailovou schránku prostřednictvím serveru u mobilního operátora. Firmy pochopitelně mohou mít své vlastní BlackBerry servery.

Ve standardním provedení není možné u Stormu stahovat poštu třeba z Gmailu. Na to ale existuje jednoduchá aplikace, která se dá do telefonu doinstalovat. Nicméně používat BlackBerry tímto způsobem asi nedává příliš smyslu.

Storm je schopen řadit SMS zprávy do konverzací, tak jak je to dnes moderní. Kvůli dotykovému displeji ale telefon přišel o jakousi auru e-mailového monstra. Pro psaní nabízí telefon hned tři druhy klávesnice – klasickou telefonní, pak typu Sure Type se dvěma písmeny na tlačítko a následně běžnou QWERTY. Ta se objeví vždy, když telefon při psaní otočíte na ležato, nastavit si jí ale lze i do normálního režimu. Vzhledem k tomu, že je displej relativně široký, má klávesnice dost místa i v tomto režimu.

Nezvyklé je psaní zpráv. Na to, že prostě musíte mačkat displej jako tlačítko, se zvyká opravdu velmi pomalu. Pro rychlé psaní zpráv prostřednictvím klasické numerické klávesnice je tento systém téměř nepoužitelný, protože velký displej jednoduše nejde mačkat tak rychle, jak byste potřebovali.

Organizace a data – místy vylepšená práce

Že může mít dotykový displej i u takového čistě pracovního telefonu pozitivní přínos, dokazuje Storm2 u některých běžných pracovních funkcí. Třeba Kalendář profituje z toho, že má na displeji spoustu místa a ještě se na dolní řádek vešly ikony pro přepínání mezi režimy zobrazení. Font i ikony jsou opět hodně veliké, takže jsou informace skvěle čitelné a prstem se dobře strefuje i na políčka v měsíčním přehledu.

Podobné pro prsty přívětivé prostředí má i úkolovník, aplikace poznámek nebo správce souborů. U budíku stále nechápeme, proč nemá lepší možnosti nastavení. Může být buď zapnutý, vypnutý nebo v režimu, kdy bude telefon svého majitele a jeho okolí budit pouze v pracovní dny.

Mezi pracovními aplikacemi nechybí ani sada DocumentsToGo, která ale slouží v základní verzi jenom pro čtení Microsoft Office dokumentů. Plnou verzi, která umožní tabulky a dokumenty vyrábět, si musí zákazník dokoupit.

Třeba pro internetový prohlížeč stále platí, že je sice docela použitelný, ale instalace Opery Mini kvalitu brouzdání po internetu výrazně zlepší. Telefon podporuje všechny zásadní technologie, takže je tu wi-fi, Bluetooth, EDGE i HSDPA.

Zábava – dvě hry a dost

V zábavní oblasti nikdy přístroje BlackBerry příliš nevynikaly. Storm2 nabízí dvě hry, poměrně jednoduchý hudební přehrávač a přehrávač videa a fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixelu, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou.

Jím pořízené snímky mají vcelku dobrou kvalitu, potěší pohotovost fotoaparátu a rychlost ostření. Fotoaparát tak dokazuje, že k přijatelným snímkům není zapotřebí velmi vysokého rozlišení.

K počítači se telefon připojuje klasickým microUSB kabelem, k dispozici jsou 2 GB vnitřní paměti. Samozřejmě nechybí možnost paměť rozšířit kartami microSD. Trochu se nám nelíbí umístění 3,5 mm jacku na pravém boku. Je tak potřeba mít sluchátka se zahnutým konektorem.

Shrnutí – neobvyklý dotykáč

BlackBerry Storm2 je opravdu neobvyklý telefon. A to jak ve své vlastní stáji tak mezi ostatními dotykovými mobily. Je to telefon pro uživatele se specifickými nároky a těžko jej stavět jako konkurenci pro nějaký konkrétní model. Výbava telefonu je sice docela bohatá, ale cena těsně pod hranicí 13 000 korun rozhodně není nízká.