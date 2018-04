Vyzkoušeli jsme Apple iPhone 3G. Vylepšení se povedla

Nový iPhone předvedlo O2 v Londýně i několika vybraným novinářům. Nám se podařilo se do této skupiny také dostat, takže jsme měli možnost si nový iPhone osahat na živo. Bohužel, podmínky pro fotografování v prezentační místnosti byly skutečně špatné, proto se omlouváme za nižší kvalitu fotografií.

Nový iPhone přináší několik vylepšení. Na první pohled je vidět plastová zadní část, která je nyní celá černá. Ta je také mírně baculatější (zhruba o půl centimetru) než u první verze, ale subjektivně se nám zdál nový iPhone o něco lehčí. Ve skutečnosti je to ale o pouhé 2 gramy.

Uživatelské rozhraní se prakticky nezměnilo. Displej zůstal stejně přesný a nezdálo se nám, že by se nějak výrazně lišila rychlost obou verzí. Co se pochopitelně odlišuje výrazně, je rychlost připojení k internetu přes mobilní síť – zejména u práce s Google Maps a YouTube je rozdíl skutečně patrný. Bohužel v Česku poznají rozdíl jen zákazníci O2, u ostatních operátorů jim bude tohle vylepšení úplně k ničemu. EDGE totiž zvládala i předchozí verze.

Další výraznou novinkou je integrovaný GPS přijímač. Prozatím ale není telefon dodáván s žádným navigačním softwarem. V jeho výbavě najdeme jen Google Maps. Ty jsou schopny zobrazit aktuální polohu na mapě i trasu. Což pro základní navigaci stačí, komfortní to ale příliš není. Na druhou stranu, na rozdíl od Nokia Maps alespoň nepřestanou vaši polohu zobrazovat ve chvíli, kdy vykreslí trasu.

Další odlišnosti se skrývají spíše uvnitř telefonu a nejsou vidět úplně na první pohled. Drobným vylepšením prošel telefonní seznam a také práce s SMS. Nyní už je možné hromadné mazání zpráv – lze si postupně vybrat několik zpráv v adresáři a následně je jediným potvrzením smazat.

To, že se iPhone stal manažerským telefonem, potvrzuje v nové generaci i nativní podpora synchronizace přes Microsoft Exchange. Ta funguje opravdu velmi dobře a veškeré změny na serveru se automaticky promítnou do telefonního seznamu, kalendáře a úkolů. Pochopitelně vše funguje i opačně a e-maily se automaticky doručují na telefon.

Zajímavou drobností je i vylepšená kalkulačka – jakmile telefon překlopíte na šířku, přepne se automaticky do vědeckého formátu. Snadnější je i ukládání obrázků přímo z webového prohlížeče. Stačí obrázek prstem přidržet a telefon automaticky nabídne možnosti uložení do paměti.

Na druhou stranu, iPhonu stále zůstal pouze 2Mpix fotoaparát, který navíc nepatří právě k nejpovedenějším. Integrovaný GPS přijímač přináší možnost uložit do snímku i přesnou polohu jeho pořízení, ovšem to kvalitu nijak výrazně neovlivňuje. Telefon navíc stále neumí posílat MMS (je potřeba dodatečná aplikace) ani natáčet video.

Kult pokračuje

I když s tím fanoušci Apple asi nebudou úplně souhlasit, právě značka Apple má z velké části podíl na úspěchu první (a zřejmě i druhé) generace iPhonu. Rozhodně nejde o špatný telefon, ale zároveň nejde o naprosto jedinečný a unikátní přístroj, jak se nám snaží namluvit marketing firmy Apple a skalní příznivci iPhonů.

Konkurentů na trhu je dost a nabízí podobnou výbavu jako iPhone, často dokonce lepší. Pochopitelně je tu ještě design, ale ten je vždy otázkou subjektivního názoru – líbí se vám více iPhone, nebo Samsung Omnia? Své zastánce určitě najdou oba přístroje.

Ostatně první nadšení opadlo i u analytiků. Zatímco po začátku prodeje iPhonu v loňském roce prorokovali firmě Apple rychlý zisk významného tržního podílu, další vývoj jejich optimismus poněkud zmrazil. Apple totiž rostl ve druhé polovině loňského roku jen mírně, letos už prakticky stagnoval.

Nová verze iPhone 3G jistě přinese oživení a tím i určitý nárůst tržního podílu Apple. Na to o kolik, si ale budeme muset počkat minimálně do října. Výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku jsou už totiž prakticky uzavřeny, takže zde se ještě iPhone 3G neprojeví. Ovšem to, jestli bude skutečně úspěšný, budeme moci zhodnotit až po letošních Vánocích.