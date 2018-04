Vyzkoušeli jsme aplikaci na měření záření z mobilu. Pobavila nás

Účelem aplikace Tawkon je poskytnout uživateli chytrého telefonu informace o aktuální hladině záření, které v různých situacích telefon šíří do okolí. Primárně slouží k analyzování úrovně radiace během hovoru. Aplikaci zatím můžete mít pro některé telefony Blackberry a brzy by měla být k dispozici i pro telefony s operačním systémem Android. Původně byla vyvinuta pro iPhone, ale Apple jí odmítá.

Otázkou zůstává, jak moc je aplikace relevantní. Jak by vlastně měla fungovat? Aplikace Tawkon je založena na RRITM (Real-time Radiation Indication Tawkon Measure) technologii. Algoritmy by měly analyzovat umístění telefonu z hlediska signálu a vzdálenosti od vysílačů, blízkost telefonu od těla, orientaci antény, rychlost, jakou se telefon pohybuje, zapnutí či vypnutí funkcí, jako je Bluetooth, a podobně. Ze všech těchto údajů by měly vyhodnotit aktuální míru radiace. Podle testování ale zelená nebo červená čísla zdaleka nejvíc ovlivňuje signál. Otázkou je, do jaké míry tedy skutečně hrají roli ostatní faktory.

Výrobci se však dušují, že aplikace prošla mnoha testy v laboratořích a potvrdilo se, že její výsledky jsou správné. Dalším otazníkem jsou jednotky, ve kterých aplikace hodnoty záření měří. Stupnice od 0 do 155 vypadá dobře, jednotky "tRi" už hůře. Žádné takové totiž neexistují. Je to pouze zkratka od Tawkon Radiation Indication. Dá se tedy vycházet pouze z toho, zda aplikace posoudí míru záření jako nízkou, střední či vysokou. Jaké konkrétní hodnoty tím však výrobce měl na mysli, to neprozradil.

K zajímavým výsledkům je možné dojít už ale během "klidového" stavu telefonu. Vyšší radiaci z mobilu celkem logicky aplikace naměří na místech s nižším signálem, například ve výtahu. Pokud signál zhoršíte například obalením telefonu alobalem, vyhodnotí aplikace míru záření jako nebezpečně vysokou. Když pak za této situace zavoláte, hodnoty záření se podle aplikace ještě zvýší.

Míra radiace závisí také na způsobu držení telefonu. Když při telefonování prsty zakryjete místo, kde má telefon anténu, radiace "vyletí" vzhůru. My jsme testovali na telefonu BlackBerry Bold a aplikace takto naměřila hladinu záření mírně zvýšenou. Rozhodně ne však tolik, jak to prezentuje video s telefony iPhone 4, Blackberry Bold a Nexus One, které je dostupné na webu.

Bohužel, aplikace, minimálně v testovací verzi zdarma, nedokáže běžet na pozadí. Musíte nejdřív uskutečnit nebo přijmout hovor a pak ji co nejrychleji spustit. Proto vám zvýšení hladiny radiace při úplném počátku telefonního hovoru často uteče. K mírnému zvýšení hladiny radiace dochází i při aktivování Bluetooth. Když ho ale necháte zapnutý déle, hladina poklesne na normální úroveň.

A kdy ještě se dostanete do "červených" čísel? Když se pohybujete po městě, čas od času "vyletí" hodnoty zdánlivě bezdůvodně. Příčinou může být mírné kolísání signálu, kterého si normálně ani nepovšimnete. Největší záhadou tak zůstává, proč poměrně pravidelně naměří aplikace vysokou radiaci krátce po svém zapnutí, a to i na místě, kde později několik hodin bez jediného výkyvu trvá na hladině nízké.

Aplikaci můžete mít za necelých deset dolarů. Trial verze, která vám dovolí uskutečnit 75 monitorovaných hovorů, je zdarma. S Tawkonem můžete měřit aktuální hladinu radiace nebo se podívat na statistiky za poslední volání, den, týden nebo šest měsíců. Aplikace vás rovněž upozorní vibrací, vizuálně nebo zvukem na vysoké hodnoty a doporučí vám změnit lokalitu, popřípadě vypnout Bluetooth a podobně. Také vám sdělí, zdali byla "akce" ke snížení záření úspěšná.

Program vás možná pobaví, ale to je zhruba vše. Že z telefonu vychází záření, je věc všeobecně známá. Stejně jako skutečnost, že čím horší signál, případně čím blíže k tělu, tím hůř. Nehledě na relevanci měření: k čemu vám je dobré, když na vás začne telefon ve výtahu pískat, že máte změnit lokalitu? Můžete jedině zastavit v nejbližším patře a zděšeně prchnout do míst s lepším signálem.