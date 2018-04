Vyzkoušeli jsme americké Motoroly, třeba Razr Maxx a nové tablety

Zdaleka největší portfolio telefonů značky Motorola nabízí v Americe operátor Verizon Wireless. Motorola je takřka jeho dvorním dodavatelem a v rámci veletrhu CES společně s operátorem představila, krom atraktivního typu Droid 4 s vysouvací klávesnicí, i další zajímavou novinku. Jmenuje se Droid Razr Maxx a zaujme především baterií s ohromnou kapacitou.

Týden na jedno nabití

Droid Razr Maxx je vlastně jen o něco tlustší variantou již prodávaného modelu Droid Razr, obdoby evropského typu Razr. To nám dává naději, že Motorola představí podobně "nafouknutý" model i pro evropské trhy.

Razr Maxx se od původního modelu Razr prakticky neliší, hardware je naprosto shodný a design taktéž. Výbavě vévodí qHD Super AMOLED displej s úhlopříčkou 4,3 palce, 16 GB vnitřní paměti a slot na karty, dvoujádrový procesor TI OMAP s taktem 1,2 GHz, osmimegapixelový fotoaparát a podpora LTE sítí operátora Verizon wireless.

Jediným rozdílem mezi oběma modely je tak tloušťka: namísto 7,1 mm tenkého těla měří Razr Maxx v pase rovných devět milimetrů. To je stále velmi hezká hodnota a Razr Maxx nepůsobí jako žádný tlouštík.

Do ruky padne snad o něco lépe než Razr, a to díky zaoblenějším bokům. V objemnějším těle se pak schovává baterie s ohromnou kapacitou 3 300 mAh namísto původních (a stále velmi slušných) 1 780 mAh. Motorola díky tomu slibuje výdrž 368 hodin v pohotovostním režimu (namísto 204) a 21 hodin hovoru (namísto 12,5 hodin).

To jsou úctyhodné parametry, které mohou v praxi znamenat až zdvojnásobení výdrže. Jestliže se s modelem Droid Razr lze dostat na dva dny výdrže při běžném používání, Droid Razr Maxx může při stejném scénáři fungovat bez problémů čtyři dny. Při troše šetření by mohl vydržet i týden na jedno nabití. To je naprosto nevídaná hodnota na poli současných smartphonů, natož těch špičkově vybavených. Tajně doufáme, že evropskou GSM variantu Razr Maxx uvidíme za několik týdnů v Barceloně.

Trend telefonů dvou tlouštěk je všeobecně zajímavý: výrobce dá zákazníkům na výběr, jestli chce designově atraktivnější tenčí provedení, nebo zda chce model s větší výdrží baterie. Motorola je po Huawei druhým výrobcem, který takový typ představil. Pravda, u Huawei je optický rozdíl mezi dvěma variantami modelu Ascend P1 minimální, na druhou stranu Huawei nepřidá uživateli tolik na výdrži baterie. To Droid Razr Maxx je viditelně tlustší než Droid Razr, ale prodloužení výdrže bude velmi výrazné.

Nový pokus s tablety

Operátor Verizon má ve své nabídce také dva LTE tablety Motorola. Zařadil je tam v prosinci loňského roku, takže jde stále o novinky. Tablety nesou označení Droid Xyboard 10.1 a Droid Xyboard 8.2 a představují nový pokus Motoroly prosadit se na tomto poli.

Původní tablet Motorola Xoom totiž nezaznamenal mnoho úspěchů, byť je to velmi sympatické zařízení. Větší Droid Xyboard je dvojčetem druhé generace tabletu Motorola Xoom, má ale trochu odlišný hardware. Namísto čipsetu Tegra 2 ho pohání dvoujádrové srdce Texas Instruments. Vylepšení se dočkal displej, který nově používá technologii IPS. Barevné podání se tak oproti modelu Xoom 2 výrazně vylepšilo.

Co se používání týče, je Droid Xyboard 10.1 zcela běžný tablet s Androidem 3.2 Honeycomb (aktualizace na ICS je přislíbena). Hmotnost 599 gramů je na papíře celkem vysoká, v ruce ale tablet působí lehkým dojmem. Zpracování je na velmi dobré úrovni, i přes tloušťku pouhých 8,8 mm je tablet pevný.

Ještě sympatičtější je tablet Droid Xyboard 8.2 s displejem o úhlopříčce 8,2 palce. Ten můžeme zařadit mezi tablety hledající "tu správnou" úhlopříčku. Řadí se kamsi mezi Samsung Galaxy Tab 7,7 a Galaxy Tab 9. Sympatická je hmotnost 390 gramů, tablet působí v ruce lehoučkým dojmem, přitom je opět skvěle zpracován. Displej si ponechal rozlišení 800 × 1280 pixelů i technologii IPS, takže na něj můžeme pět jenom chválu. Opět můžeme jen doufat, že Motorola dodrží nastavený trend a představí i evropskou GSM verzi.

Čínská škola maximální výbavy

Pozoruhodným kouskem je Motorola XT928, představená v prosinci 2011 a určená pro čínského operátora China Telecom. Konzervativně tvarovaný smartphone (v konkurenci Razru) se může pochlubit nekompromisní výbavou, která konkuruje třeba nově představené Xperii S od Sony.

Displej telefonu má úhlopříčku 4,5 palce a HD rozlišení (1280 × 720 pixelů), a jedním slovem je perfektní. Samozřejmostí je dvoujádrový procesor (takt 1,2 GHz) a prozatím Android 2.3. Za pozornost jistě stojí i přítomnost třináctimegapixelového fotoaparátu. Motorola XT928 podporuje zároveň jak sítě CDMA (včetně CDMA2000 1xEV-DO), tak i sítě GMS a UMTS. Je to tedy světový telefon pro cestovatele.

Zároveň to ale znamená, že se do našich končin nedostane.

Ale vůbec to nevadí, protože Motorola má u China Telecom v nabídce ještě druhý, stejně vybavený model, který podporuje pouze klasické GMS/UMTS sítě. Jmenuje se MT917 a ke špičkové výbavě ještě přihazuje (oproti modelu XT928) o hodně atraktivnější design, který se inspiroval u modelu Razr.

Lepším dojmem na nás působí i zpracování, v jehož konstrukci se ve větší míře uplatňuje kov. V případě modelu MT917 prakticky nic nebrání jeho prodeji i na evropských trzích, takže se nechme překvapit.