Vyzkoušejte upravenou Tarif kalkulačku a pomozte nám jí vyladit

Provedli jsme úpravy v naší Tarif kalkulačce a odstranili chyby, které jste při prvním spuštění objevili.

Nezapomínejte, že nejde o dokonalý analytický nástroj - nic takového jsme vytvářet nechtěli. Vedlo by to k tomu, že jej přes všechno nastavení nedokáže běžný uživatel ani ovládat - jen nashromáždění odpovídajících podkladů by byl často neřešitelný úkol.

Naším cílem bylo nabídnout orientačního pomocníka. Ten upozorní, že vás operátor bere na hůl, nebo, že se objevila akční nabídka, se kterou můžete ušetřit několik stokorun měsíčně.

Vyzkoušejte kalkulačku znovu a napište nám do této diskuse vaše připomínky - případné mušky budeme s naším partnerem TET.cz neprodleně odstraňovat. Kombinací je téměř nekonečně mnoho a bez vaší pomoci kalkulátor neodladíme.

Díky moc!