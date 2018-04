Vyzkoušejte si software k Motorole V500 (V300 a V600)

Jak jsem již napsal, v krabici najdete jen trial verzi programu, takže po uplynutí této doby si musíte koupit licenci, protože jinak se SW sám znefunkční. Je to trochu neobvyklý způsob, protože jiní výrobci dávají většinou k telefonu zdarma i plnou verzi SW, obzvlášť u modelů, které se prodávají kolem hranice 10.000 Kč.

Samotný SW Mobile Phone Tools 3 slouží k operacím s telefonem, např. na snadné přepisování kontaktů, zálohování telefonního seznamu, posílání SMS z PC, vytáčení čísel skrze klávesnici PC, synchronizaci e-mailových kontaktů, synchronizaci kalendáře a dalších. SW má řadu dalších nástrojů pro práci s telefonem, např. editor obrázků, melodií, nabízí také rovněž jednoduché tvoření animací, případně importování videií.

Rád bych předem upozornil, že není možné pomocí tohoto SW nahrávat do telefonu jakékoliv JAVA aplikace. Mobile Phone Tools 3 je kompatibilní např. jak s V300, V500, V600, tak i V80 a u nás teprve chystanou E398. Samozřejmě, některé funkce SW např. u V300 nevyužijete, protože ta například neumí přehrávat video. Abych tedy vyzkoušel veškeré možnosti, které telefon ve spojení se MPT 3 nabízí, vybral jsem jako telefon Motorolu V500, která má BT a umí přehrávat videa.

Instalace

Samotný proces instalace netrvá dlouho a skládá se jen z několika odkliků. Po úspěšné instalaci se program nabídne, zda-li má automaticky stahovat novější verze z Internetu a také vám nabídne jakousi dobrovolnou registraci přes on-line formulář. Pak hned následuje volba, jakým způsobem chcete telefon připojit. Mnou použitou V500 lze připojit přes USB kabel, má však i Bluetooth, případně můžete použít sériový Motorola kabel. Není mi zcela jasné, proč je v této nabídce možnost připojení přes infračervený port, když ho už dlouhou dobu Motorola do telefonů nedává.

Pokud hodláte použít k připojení Bluetooth, měl bych jen jednu poznámku. Mobile Phone Tools 3 NEUMÍ pracovat s USB Bluetooth adaptérem od firmy MicroStar, konkrétně s modelem BToes. Nevím proč, ale vždy se při detekování telefonu přes tento adaptér MPT3 zboří, ohlásí neznámou chybu. Toto jsem zkoušel na více PC a různých systémech a výsledek byl vždy stejný, vždy došlo při detekci telefonu k pádu MPT3. Jiné problémy s připojením přes Bluetooth nebyly.

Jak zapnout Bluetooth v telefonu

Těm, kteří Bluetooth používají poprvé, bych poradil, aby při pokusu o připojení telefonu tímto způsobem nezapomněli v menu „NASTAVENÍ“ a podmenu „PŘIPOJENÍ“ aktivovat Bluetooth v telefonu tak, že v položce „Spojení Bluetooth“ vyberete volbu „Nastavení“ a dále nastavíte položku „Napájení“ na „Zapnuta“. Pak jen stačí dát položku „Nechat se najít“ a Bluetooth v telefonu se aktivuje na 60 vteřin, během níž se snaží najít nějaké BT zařízení. Pokud do této doby žádné BT zařízení nenajde, Bluetooth v telefonu se vypne a je třeba postup opakovat.

Pro všechny typy připojení bych ještě dodal dobrou radu, abyste nikdy nepřipojovali telefon např. k USB kabelu dříve, než vás o to program sám požádá.

MPT3 rozpoznal připojený telefon, jedeme dál

Pokud vše proběhlo správně, naskočí vám na monitoru obrázek virtuálního telefonu, který jste připojili. Takže v našem případě se objeví V500. Pomocí tohoto virtuálního telefonu a jeho virtuální klávesnice můžete vytáčet telefonní čísla a pomocí panelu vpravo od telefonu procházíte jednotlivé možnosti, které SW nabízí. Nesmím zapomenout, že na displeji virtuální V500 naleznete klasické informace, jako u skutečné V500. Takže je tam ukazatel síly signálu, název operátora, stav baterie, pokud přijde nová SMS, dá vám to také najevo. Teď přišel čas na vyjmenování hlavních funkcí, které SW MPT3 nabízí.

Synchronizace kontaktů, e-mailových adres, kalendáře

Synchronizace kontaktů je velmi jednoduchá a přehledná, vyberete jen, jaké skupiny kontaktů chcete odkud kam přidat a potvrdíte. Moje zkušenost se synchronizací kontaktů z MS Outlook je bezproblémová, jen je třeba věnovat pozornost, co s čím chcete synchronizovat, abyste nepřišli o svá data, nebo nesynchronizovali něco, co pro vás není důležité.

Pokud jste na cestách, můžete také rovnou přijímat své e-maily skrze MPT3 a nemusíte se spoléhat, že každý musí mít na svém PC nějakého poštovního klienta. A když už jsem u toho přijímání e-mailů, je také možné e-maily z MPT3 přímo napsat a poslat. Tak jako můžete synchronizovat kontakty, e-maily, prostě skoro vše, tak můžete i synchronizovat i kalendář. Děje se tak pomocí položky „Calendar“ v liště, která je napravo od telefonu. Nastavit si můžete název události, místo schůzky, trvání a jak dlouhu dopředu vás má telefon upozornit na onu blížící se událost.

Připojení na Internet

Po vyplnění patřičných údajů, které má každý operátor jiné, pak můžete používat svůj mobil jako zdroj přístupu na Internet pro vaše PC. Nastavení je jednoduché a hned se vám do Windows přidá další způsob připojení k Internetu. Tato funkce byla u starších SW pro Motoroly označována jako „GPRS Manager“.

Zálohování nastavení telefonu

Zálohování se vždy jednou za čas vyplatí pro případ, kdybyste si omylem špatně sesynchronizovali kontakty, atd. Pokud vyberete tuto volbu, program zazálohuje kompletní data v telefonu a uloží je na PC, takže kdykoliv v případě potřeby můžete provést kompletní obnovení dat.

SMS komunikační centrum

MPT 3 má také integrovanou funkci SMS centra v PC, takže své SMSky můžete hezky a pohodlně napsat na klávesnici PC a pak je jen jedním klikem odeslat skze tento SW a svůj mobil. Práce se SMSkami je přehledná, máte k dispozici informace i o SMSkách, které jste napsali přímo v telefonu, datum odeslání, stav, velikost zprávy, nebo si také vybranou SMSku lehce vytisknete.

Práce s videem, zvuky a obrázky v MPT3

Tak toto je zcela určitě část SW, která bude zajímat drtivou většinu uživatelů. Na začátek je třeba říci, že telefon má tyto soubory ve složkách AUDIO, VIDEO a PICTURES. Procházení těchto položek je možné skrze funkci „Mobile Explorer“, takže pokud si chcete tyto soubory přehrát z telefonu do PC, nebo naopak, není nic jednoduššího, než si tyto soubory označit a jako ve WINDOWS pak přetáhnout do PC. Rychlost kopírování z mobilu do PC je cca 7 KB/s.

Ještě musíme poznamenat, že nemůžete kopírovat do PC soubory z mobilu, které tam už nastavila Motorola, nebo operátor. Tyto soubory nelze smazat, ani kopírovat, jsou neviditelné. Pokud jste si ještě dělali naděje, že můžete do telefonu nahrát JAVA aplikace jinak než stahováním z Internetu, zklamu vás. Nahrávání a jakákoliv manipulace s JAVA aplikacemi skrze Motorolí SW MPT3 není možná, ani přes kabel, ani přes Bluetooth.

Pro úpravu obrázků, které chcete napřiklad použít jako tapetu v telefonu, je zde sekce „Image Studio“, která nabízí několik základních funkcí jako úpravu kontrastu a světlosti obrázku, ořezání, úpravu pozadí, barevnou změnu obrázku a samotné malování. Pokud máte obrázek, který je velikostně menší jak velikost plochy displeje telefonu, lze také nastavit, jakým způsobem má být obrázek umístěn na ploše. Více možností tato funkce nenabízí.

Pokud chcete někoho obdarovat vlastní MMSkou, je zde položka „MMS Studio“, která nabízí možnost zkomponování vlastní MMSky ze samostatných obrázků, nebo animace spolu s doprovodným textem a možností připojit nějakou melodii. Při tvorbě MMSky máte k dispozici časovou osu jak pro video, tak i audio a text, takže možnosti „mixování“ jsou celkem slušné.

A pokud si chcete vytvořit vlastní video do mobilu, zkuste položku „Video Studio“. Nabízí stejné funkce jako „MMS Studio“, ale máte zde větší možnost tvorby, vyvážením hudby, kontrastu, jasu. Video se ukládá ve formátu MPG4.

Pro velmi jednoduché a nenáročné úkony spojené s ořezáváním zvuků, tedy s výběrem části písničky (používá se formát MP3), kterou pak můžete použít pro vyzvánění, je zde „Sound Studio“, ale opravdu, jen pro ty nejzákladnější funkce, jako výběr části a následného ořezání zbylé části.

Shrnutí

Tento SW nabízí pohodlné synchronizování kontaktů a má řadu užitečných funkcí, jako efektivně propracované SMS centrum a práci s e-maily. Dobré je také to, že SW lze po jeho zakoupení průběžně aktualizovat z Internetu. Práce s multimédii (zvuky, obrázky, videa, MMS) je jednoduchá, ale také nenabízí nic víc, než základní funkce, ale pro většinu zákazníků budou i tyto funkce dostatečné.

Co by se dalo vytknout je to, že má problémy minimálně s jedním modelem USB Bluetooth adaptéru, který patří k jedněm z nejrozšířenějších. Co rovněž nepotěší je fakt, že SW se musí dokoupit a jeho cena není příliš nízká, neboť plná verze s USB kabelem, stojí více jak 1.180 Kč, pokud chcete jen samotný SW, připravte si cca 700 Kč vč. DPH.