Vyzkoušejte si servisní kódy pro Ericssony

Servisní kódy pro mobilní telefony jsou ve skutečnosti téměř bezcenné. Všechny funkce telefonu je možné nastavovat přímo v menu. Nicméně servisní kódy stále vytvářejí u majitelů mobilů tajemnou atmosféru a vzbuzují zájem. Přitom jediné, co je s pomocí servisních kódů možné zjistit, je verze firmwaru, IMEI a u některých mobilů lze aktivovat kódem servisní menu (ve skutečnosti jde o program monitorující mobilní síť, pro který se ale už vžilo označení servisní menu).

Konkrétně u Ericssonů lze s pomocí servisních kódů nastavovat především kontrast displeje (u těch novějších) a aktivovat servisní menu (u těch starších). Všechny zmiňované kódy jsme testovali průběžně na několika mobilních telefonech Ericsson (R320s, A2618s, A1018s). Pokud vyzkoušíte tyto kódy s jinými telefony, napište nám o svých zkušenostech.

IMEI

* # 0 6 #

Po zadání tohoto kódu se na displeji objeví číslo IMEI. To je pro každý mobil jedinečné a číslo zobrazené na displeji by mělo být shodné s IMEI uvedeným na záručním listu a pod baterií telefonu. Pokud se tato unikátní posloupnost na displeji liší, potom do mobilu někdo neautorizovaně zasahoval. Mohlo jít o standardní odblokování na síť, nebo o odblokování telefonu po krádeži. Každopádně s takovým mobilem raději nechoďte do autorizovaného servisu. Tento kód funguje s každým mobilním telefonem určeným pro GSM.

Technické menu (zjištění verze softwaru)

> * < < * < *

Z Technického menu lze získat např. informace o verzi softwaru v telefonu, o datu poslední opravy, nebo ovládat kontrast či testovat některé části či funkce telefonu. V každém telefonu je Technické menu jiné; odchylky jsou i u různých verzí firmwaru.

Každý Ericsson v tomto menu zobrazí verzi softwaru. Bohužel, jde o delší řetězec, ve kterém je složité se vyznat. Někdy zde také najdete datum poslední opravy (pokud je v servisu uložili) a několik dalších servisních informací. Můžete také vstoupit do seznamu všech textů uložených ve firmwaru telefonu. Nicméně tyto texty nemůžete změnit, a tak jimi můžete pouze listovat.

U některých novějších Ericssonů (z našich telefonů tuto funkci obsahoval pouze Ericsson A2618s) můžete také testovat vstupní a výstupní zařízení telefonu. Konkrétně jde o klávesnici (na displeji se objevuje označení stisknutých kláves), displej, bzučák (vyzváněcí reproduktor), mikrofon a reproduktor.

Servisní menu (monitoring sítě)

Servisní menu je možné aktivovat pouze tehdy, když v mobilu není karta SIM. Po zapnutí telefonu se objeví výzva, abyste vložili kartu SIM. Místo toho napište kód * * 0 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 #. Potom stiskněte klávesy No <. Dostanete se do menu telefonu, kde musíte v menu Nastavení u položky Kanál nebo Channel zvolit zapnout. Potom v menu Sítě zvolíte Najít novou síť a vyskočíte z menu. Na obrazovce se objeví informace o síti – popis této obrazovky najdete zde. Servisní menu nelze aktivovat na Ericssonu R320s a A2618s. Zcela bezproblémová byla aktivace na Ericssonu A1018s a podle internetových zdrojů jde aktivovat tímto postupem servisní menu i na Ericssonech T10s, T18s a T28s.

Nastavení kontrastu displeje

Toto nastavení je pouze u nových Ericssonů (v našich testech konkrétně na R320s a A2618s), a to v Technickém menu. K dispozici máte deset úrovní kontrastu; standardně je nastavena úroveň 5/10, která plně postačuje. Nastavení kontrastu displeje má vliv na spotřebu telefonu. Kontrast je nastavován ztmavením světlé plochy displeje. Platí, že tmavší plocha znamená menší spotřebu energie.

Menu blokování telefonu (Network Lock, SIM Lock)

< * * <

Jestli je váš Ericsson blokovaný na operátora či na skupinu sítí, můžete zjistit v tomto menu. Prohlédnout si můžete několik zámků, u kterých se vždy objeví informace o tom, jestli je telefon blokovaný nebo ne. Pokud je telefon neblokovaný, můžete jej v tomto menu zablokovat na aktuální kartu SIM (resp. na aktuálního operátora).

V případě, že se pokusíte telefon odblokovat, potřebujete kód, který jste zadali vy (pokud jste si telefon sami zablokovali) nebo kód zadaný operátorem. Pozor – máte jen pět pokusů na zadání kódu. Po pátém chybném zadání odblokovávacího kódu do tohoto menu nebude možné vstoupit.

Nastavení jazyka na angličtinu

< 0 0 0 0 >

Kód pro nastavení základního jazyka si dobře zapamatujte. Spousta vtipálků totiž na telefonu rádo nastavuje jako jazyk arabštinu či hebrejštinu. Po zadání tohoto kódu bude nastavena angličtina – potom už v menu Settings / Language stačí vybrat češtinu. Některé internetové zdroje uvádějí kód pro toto nastavení jako * # 0 0 0 0 #, nicméně tento kód nám na žádném telefonu nepracoval. Kód < 0 0 0 0 > oproti tomu fungoval vždy na všech třech našich telefonech Ericsson. U některých verzí firmwaru může být jako základní jazyk nastavena čeština.

Rozšířené menu u Ericssonu GF768

Rozdíl mezi Ericssonem GF 768 a GF 788 je pouze ve firmwaru a několika položkách menu. Pokud máte kabel a uložený firmware z GF 788, můžete si tuto úpravu udělat sami. Tento upgrade vám také za pár stovek korun provede každý odblokovávač. A nebo si na Ericssonu GF 768 můžete pouze zpřístupnit rozšířené menu, shodné s menu GF 788. Aktivace tohoto rozšířeného menu se liší podle verze firmware a fungují zřejmě pouze v případě, že je telefon přepnut do angličtiny. Tyto postupy jsme nezkoušeli!

Firmware verze 990122

Vstupte do seznamu zmeškaných hovorů a vymažte jej. V tomto prázdném seznamu (je nutné jej předtím vymazat, nelze už vstoupit do prázdného menu) podržte klávesu > dokud se neobjeví text Menu size, který potvrdíte klávesou Yes.

Firmware verze 980910

Nastavte hlasitost vyzvánění a stiskněte Yes. V okamžiku, kdy se objeví nápis Stored podržte klávesu >, až se objeví text Extended menu. Stiskněte Yes a vyberte Activate.

Firmware verze 980318 a 970716

V menu Edit stiskněte Yes 2 Yes. Vstupte do menu Name a podržte klávesu 2 ,dokud se dvojka neobjeví na displeji. Potom stiskněte dvakrát Yes a rychle stiskněte <. Tuto klávesu držte stisknutou až do okamžiku, až se objeví nápis Size. Pak stiskněte Yes a vyberte hodnotu Full size.

Znáte jiné servisní kódy?

Možná servisní kódy zmiňované v tomto článku zcela nenaplňují vaše představy. Jenže mobilní telefon je určen pro telefonování a téměř všechny funkce, které podporuje, jsou přístupné z menu. A pokud snad víte o kódu, který v tomto článku nebyl uveden, případně můžete vyzkoušet kódy na telefonu neuvedeném v tomto článku, napište nám.

Pokud se zajímáte více o skryté funkce mobilních telefonů, potom zkuste navštívit rubriku Bastlířův koutek, Tipy & Triky nebo přímo Servisní menu.