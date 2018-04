Vyzkoušejte si Cell Broadcast - Eurotel ho používá na Invexu

Tiše a bez zvláštního halasu zprovoznil Eurotel od 15. října 2001 ve své síti službu Cell Broadcast, tedy Informace o buňce. Jedná se o vysílání informací základnovými stanicemi sítě, přičemž informace se většinou liší buňku od buňky. Jakmile se přihlásíte k nové buňce, přijde vám na mobilní telefon zpráva, která se objeví přímo na displeji mobilního telefonu. Jediné co musíte udělat je zapnout si v menu telefonu funkci Cell Broadcast. Přijímání těchto zpráv je v této době pro zákazníky Eurotel bezplatné.

V rámci Invexu probíhá pilotním projekt, který by měl Cell Broadcast vyzkoušet a představit zákazníkům. Je zatím omezen, zprávy vám přijdou v těchto místech a s tímto zněním:

Umístění a znění jednotlivých vysílaných zpráv:

Dálnice D1 – začátek při výjezdu z Prahy a okolí až po odbočku na Výstaviště a vjezd do tunelu, od 15. - 19. října 2001: Eurotel zve na INVEX

Areál Výstaviště Brno a přilehlé komunikace kolem areálu, od 15. - 19. října 2001 od 9.00 do 18.00 hod.: Eurotel v pavilonu Z

Od 17. - 19. října 2001 od 9.00 do 18.00 hod. (zprávy se budou měnit každou půlhodinu): Go GPRS Instant !, Nové dobíjení Go !, Eurotel GSM Banking, Služby Juice !, Mobilní průvodce !, Hra IQ Mapa!, Go hitparáda!, Chat na mobilu?