Vyzkoušejte si 3G služby na vlastní kůži

Před hotelem Corinthia v Praze na Pankráci se včera objevily dva kamiony s logem největšího čínského výrobce telekomunikačních zařízení ZTE. V rámci svého evropského turné 3G roadshow společnost prezentovala své řešení pro pevné i mobilní 3G služby a oficiálně oznámila otevření svého zastoupení v České republice. Pokud si chcete vyzkoušet videohovory nebo další služby třetí generace, budete mít příležitost ještě během dnešního dne.

“Nahlížíme na Českou republiku jako na klíčový trh v naší globalizační strategii a doufáme, že díky spolupráci s místním partnerem, společností TTC, zde během krátké doby naše působení výrazně rozšíříme. Plánujeme také zakládat regionální střediska pro údržbu, výzkum a vývoj a samozřejmě najímat více lokálních zaměstnanců“, dodal Yang Ming. Kromě toho se zástupci výrobce na tiskové konferenci zmínili, že zvažují také otevření továrny na mobilní telefony v České republice.

Na roadshow jsou k vidění i vyzkoušení služby pro sítě třetí generace. Za shlédnutí stojí například pevné videotelefony, které by mohly trochu oprášit oblast pevných linek. Nám padl do oka instant messanger kombinovaný s videokonferencí. Když má váš známý kameru, tak se vidíte a mluvíte, když má jen klasický počítač, tak si jen píšete.

ADSL modem s podporou 28 Mbps pobavil

Přítomné konzultanty jsme bohužel rozesmáli, když jsme se u ADSL modemu s podporou 28 Mbps zmínili, že Český Telecom nabízí nejrychlejší ADSL o rychlosti 2 Mbps a tudíž by nám byla jejich chlouba k ničemu. Streamovaný film na širokoúhlé plazmové televizi ovšem nevypadal vůbec špatně.

Naše další kroky vedly k mobilnímu boxu. Funkční UMTS buňka vám předvede všechna velká lákadla třetí generace mobilních sítí. Vyzkoušet můžete videohovory, při kterých držíte telefon před sebou (používali jsme testovací Motoroly E1000), míříte na sebe kamerou a mluvíte do sluchátka. Zjistíte, že je docela náročné říkat něco smysluplného a zároveň se soustředit na správný záběr, aby vám na druhé straně nekoukala jen půlka hlavy.

Obraz se přeci jen při hovoru nepatrně zpožďuje a při rychlém mávnutí rukou začne pixelovat. Jeho kvalita byla ovšem překvapivě dobrá. Zajímavá byla také televize streamovaná ze satelitního přijímače rovnou po UMTS. Sledovali jsme chvíli telenovelu, pak tenis a ani při sportovním utkání v celoobrazovkovém režimu neztrácel obraz výrazně na kvalitě. Musíme mít ovšem na vědomí, že testovací kontejner s jednou aktivní mobilkou má od reálného provozu hodně daleko.

Nejvíce nás zaujal přenos obrazu z webové kamery přes mobilní síť rovnou do mobilu. Když jsme si šli prohlédnout síťovou část kamionu, zjistili jsme, že kamerka od Logitechu je do aplikačního serveru napojená přímo přes USB kabel.

A co u nás?

U nás se dočkáme sítí třetí generace v příštích několika letech. Eurotel a T-Mobile zaplatili v roce 2001 za licence na jejich provoz přes sedm miliard korun, nejmladší Oskar si ji koupil letos za dvě miliardy korun. Operátoři jejich spuštění ovšem neustále odkládají a v březnu letošního roku jim Český telekomunikační úřad schválil další odklad až do ledna roku 2007.

Čeho se operátoři bojí? Nikdo pořádně neví, co po 3G sítích prodávat, a také nabídka telefonů není zatím nijak ohromující. Většina uživatelů je navíc spokojena s telefonováním a SMS a za jiné služby nehodlají utrácet. Obrovská investice do infrastruktury by se tak nemusela vrátit.

