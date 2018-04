Vyzkoušejte novou verzi Installeru pro váš iPhone nebo iPod Touch

Otevření virtuálního obchodu aplikací zvaného AppStore většinu uživatelů nadchlo. Vyhledávání aplikací je rychlé, systém přehledný a nákup aplikace zvládne každý. Přesto se uživatelé nechtějí vzdát instalačního nástroje Installer.

Ten na rozdíl od AppStore není produktem společnosti Apple, má ale několik nesporných výhod. Tou největší je přitom fakt, že sem mohou vývojáři umístit libovolnou aplikaci i bez předchozího schválení. Za všechny jmenujme třeba oblíbenou aplikaci Intelliscreen. Právě proto provoz Installeru jen tak neskončí.

Již předchozí verze Installeru se chlubila užitečnými funkcemi, jednou z nich byl nově zabudovaný systém vyhledávání aplikací. Verze 4.0 Beta přináší pozměněný grafický kabátek a několik vítaných vylepšení.

Samotný The RiP Dev team upozorňuje, že jde o velmi ranou verzi, která samozřejmě obsahuje spousty chybek. Varují rovněž před možnými problémy se stabilitou nového Installeru, jedním dechem ale dodávají, že si zavedením Installeru do svého iPhone přístroj nepoškodíte – nebudete muset provést restore.

My jsme během testování na problémy nenarazili, a tak bude uživatele nejvíce mrzet zatím chabá nabídka aplikací, která se samozřejmě s dalšími verzemi bude geometricky rozrůstat. Stejná situace ostatně byla u Cydie, jenž je variantou Installeru v upravené verzi FW 2.0. Přejděme teď k návodu, kterak dostat nový Installer do vašeho telefonu.

Potřebujete:

Odblokovaný Apple iPhone nebo iPod Touch s FW 1.1.4 nebo 2.0

Installer 4.0 Beta

WinSCP

Po stažení obou archivů nainstalujte WinSCP, který je nejpoužívanějším nástrojem k přístupu do souborového systému telefonu. K provozování WinSCP je nutné mít v telefonu nainstalované aplikace BSD Subsystem, OpenSSH, BossPrefs a Community sources (pro 1.1.4), v případě FW 2.0 si vystačíte s BossPrefs a OpenSSH, které nainstalujte pomocí Cydie. Neobejdete se ani bez aktivního připojení přes wi-fi.

Nastavení spojení ve WinSCP:

1. Spusťte v telefonu BossPrefs a aktivujte SSH

2. V Nastavení – Wi-fi, klepněte na AP a dále na modrou šipku

3. Zde si opište IP adresu svého telefonu

4. Na PC spusťte WinSCP

5. Nastavte

Hostitel – IP adresu svého telefonu

Číslo portu ponechte 22

Uživatelské jméno root

Heslo alpine

Přenosový protokol SFTP

Nastavení uložte

Nyní v seznamu uložených spojení klepněte na to právě vytvořené a zvolte Přihlásit. Během navazování spojení budete vyzvání k zadání hesla, do kolonky napište alpine. Pokud jste postupovali správně, otevře se okno WinSCP, kde je vpravo náhled do souborového systému telefonu, vlevo je pak pevný disk počítače.

Další postup:

1. Rozbalte stažený archiv.

2. Adresář Installer.app zkopírujte do složky /Applications.

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složce Installer.app a zvolte Vlastnosti a přepište oktalové číslo z původních 0755 na 0777 pro nastavení práv a zatrhněte volbu Nastavit skupinu, vlastníka a práva rekurzivně, stiskněte OK.

4. Restartujte iPhone/iPod Touch.

Po restartu přístroje na springboardu najdete ikonku Installeru. Nabídka aplikací je zatím skutečně velmi chudá a nijak nepomůže ani ruční zadání nových zdrojů. Na vše si tak musí uživatele počkat do dalších verzí.

Na závěr ještě seznam avizovaných vylepšení nové verze:

Při instalaci aplikací se bude nově využívat tzv. závislostí. Znamená to, že pokud bude konkrétní aplikace vyžadovat Jiggy Runtime, pak bude tento balík nainstalován spolu s onou aplikací. Pokud však nebude Jiggy k dispozici, nedojde ani k instalaci samotné aplikace. To by mělo zabránit nechtěnému zaneřádění paměti telefonu.

Nově bude možné ručně přerušit instalaci nebo instalovat aplikace bez nutnosti mít otevřený Installer. Ten tak bude schopen běžet i na pozadí. Průběh instalace bude přitom vidět v dolní části displeje.