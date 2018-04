Vyzkoušejte novou Nokii v pražské ZOO

Jestli nevíte, co s parným víkendem, můžete si udělat výlet do pražské ZOO. Nokia zde bude předvádět mobilního focení s novým modelem 6681, který je vybaven fotoaparátem s rozlišením 1,3 Mpx.

Možností na jeho vyzkoušení bude v průběhu léta ještě celá řada. Road show se bude konat na turisticky zajímavých místech. K dispozici budou i fototiskárny HP s funkcí přímého tisku z mobilu. Pořízený obrázek tak postačí odeslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth a za pár okamžiků si jej můžete odnést domů.

První hromadné testování fotofunkcí 6681 jsme provedli v pražské ZOO osobně. Přístroj jsme dostali hned po vstupu do ZOO, a tak jsme mohli okamžitě začít fotit.

První fotka podřimujícího opeřence se vcelku povedla, horším výsledkem už skončil pokus o detail hlavy. Jak ukázaly ještě další dva pokusy, funkce digitálního zoomu má smysl jen pokud se spokojíme s prohlížením fotek na malém displeji.

Spojení digitálního zoomu a přímého sluníčka bylo nepřekonatelným oříškem.

Zde jsou barvy v pořádku, detail sedaček lanové dráhy je ale "kostičkovaný" až moc.

Dvě použitelné fotky. První jako jedna z mála neujíždí do modrého odstínu. Druhá plně postačuje pro zachycení textu z informační tabule.





Návštěva ve výběhu želv se nesla v přátelském duchu. Dvousetkilový mazlíčci byli vděčni za každé pohlazení. Barva krunýře bohužel neodpovídá. Přepálená lidská kůže také nic moc.

Focení v protisvětle? Záleží jak velkou část oblohy zabereme. Naopak focení osvětlené scenérie dopadlo vcelku přijatelně.

Po skončení prohlídky ZOO již na nás v nedaleké botanické zahradě čekaly připravené fototiskárny. Proces odeslání a následného tisku fotografie trval asi minutu. Výsledek nezklamal ani nepřekvapil. Zlepšit by se mělo hlavně věrné podání barev, zejména vyvážení bílé. Menší míra komprese snímků, která však přinese větší nároky na úložný prostor, by také nebyla na škodu. Pokud do pražské Troje nevyrazíte, můžete tamní zvířata alespoň podpořit zasláním SMS.