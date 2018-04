Vyzkoušejte klávesnici tvárnou jako plastelína. Stojí 380 korun

Rychlé zadávání znaků na displeji s co možná nejmenším počtem překlepů je výzva, kterou se v posledních letech snaží přijmout řada vývojářských týmů. Výjimkou není ani známý Mobilnaut, který již v minulosti uvedl na český trh několik svých produktů. Dnes si představíme Mobilnaut Keyboard 3, jejich prozatím poslední počin.

Vyťukávání znaků pomocí klávesnice na displeji se samozřejmě nemůže rovnat komfortu psaní na skutečné QWERTY klávesnici, přesto se čas od času objeví varianta, která se jí přibližuje. Nedávno nás zaujalo psaní stylem vytyčování drah jednotlivých slov. – čtěte: SlideIT – vyzkoušejte na svém Windows telefonu nový styl psaní

A co zajímavého je na Mobilnaut klávesnici? Je to rovněž styl psaní, ve kterém hrají hlavní úlohu dotyková gesta. Klávesnice v základu nabízí dva skiny. Classic představuje běžnou QWERTY klávesnici, jež je určena k psaní pomocí dotykového pera. Hlavní novinkou je ale skin s označením finger. Jak napovídá jeho název, toto druhé rozložení by mělo být jako stvořeno pro psaní výhradně prstem.

Mobilnaut keyboard 3: v zajetí dotykových gest

Klávesnici v základním konceptu tvoří matice 15 kláves a na každé z nich mohou být jeden až čtyři písmena, číslice, znaky či polohovací příkazy. Napsání kýženého znaku z daného tlačítka se provede tahem ve směru onoho znaku. Prostorově nejefektivnější rozložení jsou 4 znaky na klávesu, kdy je v každém rohu čtverce jedno písmeno či znak. Jejich napsání pak zařídíte úhlopříčným tahem do příslušného rohu.

Samozřejmě, pokud je na klávese znak jeden, stačí k napsání jen dotyk. K přepínání klávesnic (numerický blok, speciální znaky) slouží rovněž dotyková gesta.

Třeba klávesnici s kapitálkami aktivujete vertikálním tahem v levém sloupci, rozložení s malými písmeny pak opět vertikálním tahem ve stejném sloupci, ovšem seshora dolů. Pokud v režimu kapitálek opět provedete vertikální tah stejným směrem, aktivuje se blok s funkcí textové schránky (copy/paste/cut/select all), možností nastavení, snímaní obrazovky nebo okamžitého resetu přístroje.

Často užívaný mezerník nebo backspace se pak provádí prodlouženými horizontálními tahy do stran (mezerník zleva vpravo, backspace naopak). Samozřejmostí je úplná podpora písmen s diakritikou, kterým v českém rozložení patří celý horní řádek, kde nahrazují číslice. Nutno zmínit i podporou hardwarových klávesnic pro HTC Touch Pro, Touch Pro2 a Wizard. U těchto zařízení je pak možné zadávání písmen s diakritikou přímo z vysouvací klávesnice.



Klávesnice umožňuje rychlé zadání opravdu velkého množství speciálních znaků. Kromě symbolů světových měn najdeme některé zlomky, copyright, složené závorky a podobně. Zvláštní stránka je věnována i těm nejznámějším webových doménám (.com,.eu.,.cz) a poskytovatelům emailových schránek (hotmail, yahoo, gmail, seznam,…).

Mobilnaut keyboard 3 v praxi:

Hlavní zbraní aplikace je ale možnost jejího úplného přizpůsobení představám uživatele. Vše probíhá pomocí jednoduchých úprav XML souboru a tak pokud nejste se základním konceptem klávesnice spokojeni a HTML tagy vám nejsou úplně cizí, můžete jej změnit prakticky k nepoznání. Výrobce uvádí na svých stránkách návod, jak při úpravách postupovat, vše je přitom doplněno názornými příklady.



Bohaté jsou i možnosti nastavení, které nabízí změnu prodlevy mezi opakovaným psaním téhož znaku, měnit můžete i citlivost dotykových gest nebo výchozí polohu klávesnice. Stejně tak je možné zvolit výchozí adresář k ukládání zachycených obrazovek nebo měnit zvukovou a vibrační odezvu kláves. Klávesnice v základu nabízí dva skiny, další může uživatel snadno dotvořit.

Vyjma QWERTY/QWERTZ rozložení klávesnice nabízí další jazykové rozvržení (např.: francouzské, italské, ruské). Zvoleným jazykem jsou pak lokalizovány všechny nabídky aplikace kromě nastavení, které zůstává vždy v angličtině.

Závěr

Psaní na nové klávesnici od Mobilnauta je opravdu velmi jisté, zdrženlivější jsme v ohledu na rychlost zadávání. To je alespoň v základním konceptu přeci jen o něco pomalejší než třeba na QWERTY klávesnici od HTC. Přes dobře nastavená dotyková gesta se prostě čas od času stane, že místo mezery napíšete písmeno nebo přejdete na jinou obrazovku klávesnice.

Na druhou stranu, vše je otázkou zvyku a má-li uživatel čas a chuť experimentovat, může si klávesnici úplně přetvořit, což může rychlost psaní podstatně zvýšit. Hledáte-li tedy tu nejvhodnější klávesnici pro váš WM komunikátor, rozhodně mezi adepty zahrňte i Mobilnaut keyboard 3. Je možné, že se právě pro ni nakonec rozhodnete.

Licence programu si autoři cení na 20 USD (asi 380 Kč) v případě on-line nákupu. Rozhodnete-li se pro limitovanou edici na CD, připravte si 500 Kč. Aplikaci můžete rovněž využívat neomezenou dobu ve zkušební verzi. Ta vás ovšem kdykoli v průběhu psaní může vyrušit apelem k zakoupení produktu.

Zkušební verzi stahujte zde