Vyždímejte všechny funkce ze svého Siemensu

Nadšeným uživatelům telefonů Siemens přinášíme detailní rozbor skrytého servisního menu na telefonu M55. Najdete zde také návody jak jej aktivovat a efektivně využívat. Běžný uživatel servisní menu nevyužije. Podrobný rozbor tedy přinášíme hlavně těm, kteří by rádi ze svého telefonu získali maximum nebo se baví lovem základnových stanic.

Jak na aktivaci?

Nejjednodušší způsob , jak servisní menu aktivovat , je přes datový kabel připojený k počítači. Doporučujeme originální USB kabel DCA 510.

V obchodech s mobilními telefony jej seženete za cca 650 korun a tento kabel funguje se všemi modely řad 55, 60, 62 a 65.

Po zapojení kabelu do počítače si nainstalujte jeho ovladač a rovnou i program pro správu telefonu Siemens Data Suite pro model S55. Z internetové stránky http://www.siemensmania.cz je zdarma ke stažení prográmek Activation Code Generator. Ten si nainstalujte na disk, připojte mobil k počítači, v menu programu spusťte ssgcw.exe a po otevření okna zvolte Start..

V oknech pod sebou se vám ukáže kód IMSI (International Mobile Subscribe Identification – mezinárodní identifikace uživatele) a pod tím kód k aktivaci servisního menu. Když kliknete na volbu Activate , tento kód se uloží do vaší SIM karty jako poslední položka telefonního seznamu.

Toto číslo se musí zadávat vždy jako poslední položka vašeho telefonního seznamu na SIM, takže pokud jste se náhodou rozhodli zadat aktivační kód ručně, tento postup dodržujte, jinak service menu nebude fungovat. Na výběr máte aktivaci plného (full service menu) nebo jen Mini Monitoru. Kód IMSI lze samozřejmě zapsat do programu i ručně, pokud jej již znáte.

Po provedení všech těchto úkonů pouze vypněte a zapněte telefon, zvolte Menu - # a jste tam. Musíme však upozornit, že tento postup aktivace nám nefungoval na novějších modelech, a to konkrétně u řady x65.

Mini Monitor

Najedete-li kurzorovým tlačítkem v servisním menu na položku Mini Monitor a zvolíte-li položku Vybrat. Na displeji se vám zobrazí celkem tři podpoložky:

Serving Cell

Neighbor Cell

GPRS Monitor

Struktura menu v módu idle-v klidu

Mód idle znamená klidový stav telefonu, telefon je zapojen v síti GSM, ale na akci teprve čeká.



Podpoložka 1: Serving Cell = buňka na aktivní pozici (tzn ta, se kterou komunikuje mobil). Buňka je území vykryté signálem vysílače BTS a ta je rozdělena na několik logických sektorů, nejčastěji se používají dvou a třísektorové BTSky.

Serving Cell .

CH076 RX-072 G00

CI 6EF9 C1+34 13

LAI 32F010 3638

TXPWR33 RXAM-106

C2+34 BSPA5 BA29

CH - číslo kmitočtového kanálu

RX - přijímaná výkonová úroveň(RXLev-Reception Level)v dBm-záporné hodnoty

G - podpora paketových přenosů GPRS,bývá zapsána poslední hodnota časového předstihu TA

CI - Identifikační kód buňky(hex)

C1 - síla signálu vztahující se RXAM ; uvádí o kolik je RX vyšší oproti RXAM

LAI - identita místní zóny(Local Area Identity),skládá se z kódů země MCC(32F0);sítě NC (10) a místní zóny LAC(Local Area Code) – zde 3638

TXPWR - Trasmit Power ; povolený přenosový výkon v dBm

RXAM - RXLevel Access Minimum ; prahová úroveň přihlášení mobilu do sítě,jakmile se dostane na tuto úroveň,je bez signálu a hledá jinou slyšitelnou BTS

C2 - údaj který rozhoduje o umístění buňky na aktivní pozici

Vždy platí vztah : C2=C1+CRO

CRO je Cell Reselect Offset;preferenční parametr který zvýhodňuje konkrétní buňku proti ostatním při výběru při výběru buňky na pozici aktivní telefonem.

BSPA(multiframe) - vlastnost sítě, která určuje jak často se mobil musí přepínat na příjem. Rozsah je 2 až 9.

BA – BCCH Allocation, umístění řídícího kmitočtového kanálu.

Nápověda pro správnou orientaci v podpoložce ,,Serving Cell“ aj.

K lovu BTS je nejdůležitějším parametrem identifikační kód buňky Cell ID, které je zde uváděno v šestnáctkové soustavě (CI). Pak je to kmitočtový kanál BCH-Broadcast Channel(CH).Telekomunikační systém GSM 900 používá čísla kanálů 1 až 124 a systém GSM 1800(také se často označuje jako DCS 1800 - Digital Cellular Standard for 1800 MHz band) používá čísla kanálů 512 až 885.

Ono totiž existuje ještě pásmo rozšířené GSM (označuje se jako EGSM-Enhanced Global Systém for Mobile Communications), které používá čísla kmitočtových kanálů od 125 do 174 a v našem státě se nepoužívá. Kanály pro DCS 1800 jsou v servisním menu Siemensů naskládány hned za EGSM, pokud je tedy uvedeno číslo vyšší než 174, je nutno k němu připočítat konstantu 337 a tím získáte číslo kmitočtového kanálu v DCS.

Podpoložka 2 – Neighbor Cell = seznam dalších slyšitelných buněk , který je vysílán buňkou na aktivní pozici (Neighbor list)



CH RL C1 C2 NB

S076 65 +41 +41 44

1059 76 +30 +30 54

2056 83 +23 +23 17

3102 90 +16 +16 57

4030 00 +06 +06 33

5079 95 +11 +11 31

6033 05 +01 +01 32



CH - číslo kmitočtového kanálu

RL - RXLev=přijímaný výkon v dBm

C1 - síla signálu vztažená k RXLevAM

C2 - údaj rozhodující o umístění buňky na aktivní pozici

N - kód národní barvy(0-7)

B - kód barvy BTS(0-7)

S - buňka na aktivní pozici

1 - 6 - šest sousedních buněk, které jsou nejlépe slyšitelné



Struktura menu při módu Dedicated-za hovoru

Dedicated mód znamená přesun stavu telefonu do stavu akce, kdy je posílána SMS, za hovoru nebo při přenosu dat. Toto schéma znázorňuje stav při hovoru.

Serving Cell .

000TS4 TA01 PL01

RX-092 CI6EF8 S0

CO 076 RX-064 F2

LF 26 LS25 QF0QS0

LAI 32F0103638 0

Číslo hovorového kanálu (000 je hopping;tzn.kanálové přeskakování)

TS - číslo timeslotu(v jednom logickém kanálu se střídá osm časových slotů)

TA - Timing Advance tzn.časový předstih(jedna jednotka je cca 3,65 mikrosekundy)

PL - Power Level ; výkon pro přenos dat z mobilu na BTS

RX - příjem z hovorového kanálu

CI - identifikace buňky

S - slot synchronizace

CO - číslo řídícího kmitočtového kanálu BCCH

RX - síla příjmu z řídícího kanálu v dBm

F2 - algoritmus zakódování hlasu(H1=Half Rate;H2=Full Rate;EFR=Enhanced Full Rate ; FD = CSD Data).Více o zpracování signálu naleznete v článku Zpracování signálu v GSM.

LF - hodnota C1 při plynulém přenosu z BTS

LS - hodnota C1 při přerušovaném přenosu z BTS

QF - kvalita spojení při plynulém přenosu z BTS

QS - kvalita spojení při přerušovaném spojení z BTS

LAI - Local Area Identity = identita místní zóny(MCC-kód země-zde 32FO;MNC-kód sítě-zde 10 ; LAC-kód zóny-zde 3638)

Neighbor List během hovoru

CH RXL NCC BCC

S 076 63 4 4

1 059 81 5 4

2 079 89 3 1

3 102 92 5 7

4 102 90 5 7

5 056 91 3 1

6 030 03 3 3

CH - číslo kmitočtového kanálu

RXL - příjem v dBm

NCC - National Color Code;kód nár.barvy

BCC - Base Color Code;Kód barvy základny

S - buňka na aktivní pozici

1-6 - šest nejlépe slyšitelných sousedních buněk

Podpoložka 3 – GPRS Monitor: Tento monitor zobrazuje stavy spojení přes službu GPRS

GPRS #1

0000 G - -4

23001 6EF8 3638

NC0 NM2 01/-84

xxxx---- I-0000

-- -- -- -- I-d

S 0/22 2/09 0030

0000 0000 19 1

002A 0000

00AA 0118 0:0000

0010 0080 1:0009



0000 - číslo kanálu BCCH

G - podpora GPRS(-není);-kanál PBCCH(tady není);-PBCCH timeslot(též není)

4 - priorita přístupu(0-4)

23001 - číslo sítě(zde TMO)

6EF8 - identifikace buňky na aktivní pozici

3638 - LAC(kód místní zóny)

NC0 - kontrolní příkazy sítě(Network Control Order-většinou 0 až 2)

NM2 - mód sítě(Network Mode-většinou 1 až 3)

01 - hodnota časového předstihu TA(Timing Advance – hodnota 0 až 63);-Timeslot TA(0-7,zde není)

84 - Routering Area kód-RAC(hex)

xxxx---- - Timesloty obsazené pro stahování(x-obsazeno)

I - mód stahování(A-potvrzováno;U-nepotvrzeno;I-ve stavu Idle);-kodovací schéma pro stahování(CS-1,2,3,4)

0000 - kanál PBCCH

-- -- -- -- - timesloty pro odesílání (x-obsazeno)

I - mód odesílání;vypisuje stejné ikony A,U,I jako pro stahování;-kodovací schéma pro odesílání dat(CS-1,2,3,4)

d - MAC mód(F-fixní umístění;D-dynamické;E-rozšířené dynamické)

R - Stav modemu GPRS(R-připraven,S- v klidu)

0/22 - hodnota časovače GPRS řízení(GMM-GPRS Mobile Management);hodnoty:0-2 sec;1-1 minuta;2-6 minut;7-deaktivováno

2/09 - hodnota periodického časovače(hodnoty vypisuje jako časovač GMM;viz o řádek výše)

0 - šifrování GPRS(0-vyp.;1-zap.)

0 - rozhraní GPRS(0-vyp.;1-zap.)

Nyní stiskněte levé dialogové tlačítko a dostanete se na GPRS Monitor č.2.

GPRS # 2

1

010.032.115.149

3 4 2 09 31 11 0

wap.t-mobile.cz

1-počet kontextů(zobrazuje jen tři)

010.032.115.149-IP adresa

3 - QoS;třída spolehlivosti

4 - třída zpoždění

2 - třída priority

09 - propustnost ve špičče

31- průměrná propustnost

11 - index ladění SAPI(3,5,9,11)

O:O - mobilem vytvořený kontext(MO-Mobile Originated)

1 - kontext vytvořený sítí(MT-Mobile Terminated)

wap.t-mobile.cz : APN

Servisní menu GPRS 2

Mimo servisní menu naleznete ještě v telefonu příkazy pro zapojování a odpojování se od GPRS a dokonce i GSM. Pro aktivaci tohoto externějšího menu si stiskněte v pohotovostním stavu některé číselné tlačítko kromě jedničky;zvolte Nastav. a v tomto menu by jste měli při aktivovaném service menu najít položku GPRS dvakrát.Vyberte tu, která je umístěna nad položkou Prázdné a zvolte Vybrat.Nyní jakmile si v pohotovostním stavu mobilu stisknete toto nastavené tlačítko, zobrazí se vám další menu,které obsahuje celkem jedenáct položek:

Attach GPRS - telefon se připojí ke službě GPRS-na displeji ukazuje [GPRS],avšak nenačte žádné APN

Detach GPRS - telefon se od GPRS odpojí a ze stran ikonky GPRS zmizí tečky

Attach GSM - připojit k síti GSM

Detach GSM - odpojit od sítě GSM

Ctxt activ

Ctxt deactiv

Send IP Ack

Send IP Unack

Ctxt activ CI3

Ctxt activ QoS - toto se pravděpodobně týká kvality služeb

Mobile Class - Třída rychlosti práce s daty v telefonu. Je navoleno Class B;můžete si však zvolit C CSD - telefon pak používá pouze CSD data či C GPRS - tady pak začne telefon pracovat pouze s daty GPRS. Při volbě Class A se telefon přepíná na Class B.

Podmenu konfigurace

Poslední podmenu vašeho Siemensu slouží k zobrazení jednotlivých položek service menu.Volbou Vybrat si můžete jednoduše navolit, které položky chcete mít obsaženy v základním zobrazení service menu po otevření nabídky stiskem klávesy #.

Std.Monitor - Standardní Monitor

Ext.Monitor - Exit Info Monitor;při zaškrtnutí této podpoložky se podmenu Mini Monitor rozšíří o několik dalších položek;viz další kapitola

(S)Exit - Informace o posledních nečekaných vypnutích telefonu

Date/Time - Informace o programu firmware

History - Historie handoverů a přihlašování do sítě;lze vynulovat;obsahuje i historii čítačů GPRS

SAT Commands - Informace o provedení příkazů,díky kterým komunikuje vaše SIM s telefonem

Heapwiew

Register Tone:zapíná tón , který indikuje ztrátu spojení s GSM

Release Cause

No Phase 2

REXIT

Exit RAM Dump

RESI SAP

Measure Texts

No 52MHz support

Rozšiřte si Mini Monitor

Při zaktivování základních funkcí Mini Monitoru máte k dispozici pouze tři podpoložky, které byly popsány na začátku článku. Pokud však zavítáte do podmenu Configuration a volbou Zap. si aktivujete položku Ext.Monitor. Toto podmenu se rozšíří o dalších deset podpoložek.Tato kapitola se věnuje jejich popisu.

Accesories - zobrazuje seznam připojeného příslušenství.

Accesories

(DATA CABLE)

DCA-5

BLUETOOTH™

No Device

Zde je vyobrazení menu příslušenství. Tento stav zobrazuje připojený datový kabel DCA 510. IRDA Monitor - monitor infračervených přenosů.Toto pole je po otevření prázdné.

Audio Monitor - monitor hlasových funkcí telefonu. Význam jednotlivých položek dosud není znám.



Audiomonitor

Param ROM

Vers 5C 2A09 09

Mod 01 Vol 04

Gam Ctl 0000 0000

Avol 39 39 39 39

A Ctrl 00 00 00 00

AMux 0000 0000

Yam No no 14

RF: B4 + DSP:M42

Vers : 0015 / 0009

Charge Monitor-monitoring nabíjení telefonu.

Charge Monitor

VB1437 LS3 AT2

Vr 4160 PPV 000

TB+300 CT3 Ccur2

TE+300 CLO FC 000

LT 00115 TmE 01495

Unc 001 Uov 000

Qbtm 100 EX00

VB - napětí baterie v mV

LS - stav nabíjení(0-odpojeno;1-rychlé;2-nabití jmenovitým proudem;3-nabíjení se sníženým proudem;4-nabito)

AT - výrobce baterie(1-Panasonic;2-NEC;3-Sanyo Corp.;4-bezejmenný)

Vr - špičková hodnota aktuálního nabití za poslední minutu

PPV - průběh nabití(100-rychlé nabíjení;098-konec rychlého nabití;097-020 - pozvolné snižování proudu;000-konec nabíjení

TB - kód výrobce baterie

TE - teplota prostředí při nabíjení( zde 30,0 °C)

CT - nabíječ(0-nepřipojen;1-připojen-automobilový;2-připojen stand .nabíječ;3-připojen kabel)

CL

LT - čítač doby nabíjení(počítá každých pět vteřin)

TmE

Unc

Uov

QBTM-nabití baterie v%

EX

Serial Monitor - monitor připojení kabelem a infračerveným portem

ASC S0:on S1:off

Drv:Wire none

App:GIPSY none

Bd :auto stop

FC:none none

Tx :idle idle

Rx :idle idle

S0 - stav připojení kabelem(on-zapnuto)

S1 - stav připojení infraportem(zde je off neboť M55 IRDa nepodporuje)

Drv. - drive,typ přenosu(zde-wire,drátem,kabelem)

Tx - stav odesílání dat(idle-klid)

Rx - stav příjmu dat

CSD Monitor-monitor připojení přes vytáčené datové přenosy CSD(Circuit Switched Data)

CSD Monitor .

CT: NC Spd:0

sRP:0 nRP:0

P1:0 P2:26

P3:10 P4:4

P5:6 PX:0

Hdo:0

TxB:0

RxB:0

L1RR Monitor - tuto podpoložku se nám nepodařilo rozluštit (jedná se pravděpodobně o přezkoušení nějakého systému telefonem). Zde je jeho vyobrazení.

Bugfix Monitor .

retry max. = 5

retry :01

last :00



Bluetooth Monitor - monitor modrozubých rádiových přenosů. Vzhledem k tomu, že M55 tuto technologii nepodporuje, po otevření tohoto okna se objevuje jen Not available.

ACCU Monitor - monitor stavu baterie, významy jednotlivých sekvencí dosud nebyly objasněny.

ENIP Monitor - tato podpoložka zobrazuje pravděpodobně stavy hardwarového modemu telefonu,jsou zde dva monitory,mezi nimi přepínejte stiskem klávesy hvězdička.

ENIP Monitor (1/2)

P-Re:0

P-IU:0

P-ID:0

P-GB:0

P-EU:0

NAF:0

Heapfull:0

ENIP Monitor (2/2)

Modem

Simulation : NORMAL

Baudrate : 57600

Podobně vypadá servisní menu i na starších modelech. Vyzkoušeli jsme to na dvou oblíbených jedincích řady 50 (konkrétně pak A50 a MT50). Servisní menu je velmi zajímavý doplněk telefonu, takže pokud se opravdu o mobilní sítě zajímáte, opravdu vám stojí za to si jej aktivovat.