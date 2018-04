Mozilla ukázala dva dostupné vývojářské telefony se systémem Firefox

Mozilla se netají záměrem probudit letos k životu svůj operační systém Firefox OS. V průběhu roku by se měly začít prodávat první přístroje s tímto nenáročným systémem, který je plně postaven na webových standardech. Ještě než se dostane systém do prodeje, chce s ním Mozilla seznámit vývojáře, a zajistit si tak dostatek aplikací.

To je obvyklá cesta, kterou volí i velcí výrobci a tvůrci platforem. Mozilla na to však jde trochu jinak. Telefony jsou rovnou dva, a ačkoli jsou to vývojářské přístroje platformy, sama firma za ně zodpovědná není. Dvojici smartphonů totiž připravila společnost Geeksphone ve spolupráci s operátorem Telefónica. Jeho zástupci loni na veletrhu MWC v Barceloně operačním systémem Mozilly založeném na HTML5 hodně žili a vkládali do něj velké naděje.

Zdá se tedy, že to Telefónica s Firefox OS myslí velmi vážně i nadále a v Barceloně se letos na konci února možná dočkáme i něčeho víc než jen prezentace pouhých předsériových prototypů. Zatím se mohou na smartphony s operačním systémem od Mozilly těšit jen vývojáři.

Dvojice modelů Geeksphone zatím nemá určenu cenu ani datum uvedení a způsob distribuce.

Jisté je, že vývojářské modely drahé nebudou. Základní typ Keon má totiž opravdu jen tu nejnutnější výbavu. Pohání jej procesor Qualcomm Snapdragon S1 s taktem 1 GHz a 512 MB RAM. K dispozici jsou 4 GB paměti a slot na karty, podpora 3G, wi-fi a standardní sada senzorů (světelný, proximity, gyro senzor a GPS). Displej má úhlopříčku 3,5 palce a rozlišení HVGA (320×480 pixelů), fotoaparát má rozlišení 3 megapixely.

To je v podstatě výbava, kterou najdeme u androidích smartphonů té nejnižší třídy. Rozdíl je však v tom, že Firefox OS má být takovým zařízením šitý na míru a měl by bez problémů běžet i na podstatně jednodušších a méně vybavených přístrojích. Je však otázkou, zda by to mělo smysl. Rozhodně by se ovšem neměla opakovat frustrace z pomalých a omezeně použitelných levných smartphonů současnosti.

Geeksphone má v zásobě i druhé, podstatně lépe vybavené zařízení, které má dokázat, že Firefox se může prosadit i ve střední třídě. Typ Peak má dvoujádrový snapdragon S4 s taktem 1,2 GHz, IPS displej s úhlopříčkou 4,3 palce a qHD rozlišením (540x960 pixelů), osmimegapixelový fotoaparát a dvoumegapixelovou čelní kameru. Sestava senzorů i podpora bezdrátových sítí je v podstatě shodná, jen foťák navíc dostal blesk.

Představené kousky jsou navíc vcelku slušným příslibem pro první komerčně dostupné smartphony s Firefoxem. Zájmem o jejich výrobu se netají například čínské ZTE.