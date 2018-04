Vývoj současných Windows Mobile bude pokračovat i po nástupu nových sedmiček

Model, kdy budou na trhu dostupná zařízení s Windows Mobile 6.5.x i s novými Windows Mobile 7, které byly v Barceloně oficiálně pokřtěny jako Windows Phone 7 Series, byl napříč odbornými servery diskutován již několik měsíců.

Redaktoři serveru IStartedSomething absolvovali interview s předními představiteli Microsoftu a uvádějí, že se současná Windows Mobile 6.5.x budou i nadále vyvíjet. A tak bychom se kromě verze 6.5.3 měli dočkat i dalších mírně přepracovaných variant. Znovu se tak naplňují předpovědi, že zařízení kategorie WP7 budou synonymum pro technicky nejlépe vybavená zařízení, zatímco levnější a logicky i hůře vybavené telefony poběží na WM 6.5.x.

A aby v tom byl pořádný chaos, opět dojde k přejmenování systému; po nástupu WP7 series budeme současným Windows Mobile už říkat jen Windows Phone Classic Series. Zařízení se systémem na bázi Windows CE se přitom v minulosti označovala všelijak. Vzpomeňme jen dlouhé dovětky typu "WM 2003 for Pocket PC Phone edition" nebo rozdělení na trojici edicí Classic, Standard a Professional u Windows Mobile 6.0.

Ani toto docela logické členění tak nečeká dlouho životnost. Zajímavé je, že budoucí označení WM 6.5.x ponese dovětek Classic, který v době WM 6 a 6.1 signalizoval Pocket PC bez telefonního modulu.

Rozhodnutí pokračující podpory a vývoje Windows Mobile 6.5 uvítají především techničtěji zaměření uživatelé, tedy takoví, kteří si rádi své zařízení zcela přizpůsobí k obrazu svému. Vše totiž zatím nasvědčuje tomu, že úpravy nejen výchozí obrazovky u WP7 series rozhodně nebudou tak jednoduché, budou-li vůbec proveditelné.

Ačkoli to zatím není oficiálně potvrzená informace, rozhodně jde o strategii, kterou by mohl Microsoft jen získat. Ostatně, v oběhu jsou desítky milionů WM 6.x zařízení, které mají své více či méně spokojené majitele a ti by utnutí vývoje Windows Mobile rozhodně neuvítali.