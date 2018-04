Využívejte MMS od T-Mobile, poradíme vám jak

Včera společnost T-Mobile oficiálně zahájila komerční provoz služby multimediálních zpráv. Její zákazníci tedy od včerejška mohou zasílat a přijímat nejen textové zprávy, ale také fotografie, zvukové nahrávky a video. Zaváděcí cena jedné odeslané MMS byla stanovena na vcelku přijatelných 10 Kč, a podle operátorů by se multimediální zprávy měly stát velkým konkurentem současných SMS.

Abyste mohli MMS zasílat a přijímat, musíte mít především mobilní telefon, který to umožňuje. V současnosti jsou na našem trhu dva takové telefony - Nokia 7650 s vestavěným digitálním fotoaparátem a Sony Ericsson T68i, k němuž si můžete fotoaparát zakoupit jako příslušenství. Oba mobily se objevují v nabídce T-Mobile - začátkem září bude Nokii 7650 prodávat za 12 990 Kč dotovanou a za 17 990 Kč samotný přístroj. U Sony Ericssona určil operátor ceny 11 990 Kč dotovaný a 13 990 Kč bez dotace, chcete-li ovšem s tímto mobilem fotografovat, musíte k ceně připočítat ještě fotoaparát za zhruba 4 500 Kč. Podle sdělení Jiřího Dvorjančanského, marketingového ředitele Radiomobilu, by se již brzy měly na trhu objevit telefony za podstatně nižší ceny, které by umožnily zasílání MMS i méně solventním uživatelům. Tyto telefony by měly být nabízeny také v předplacených sadách v cenové relaci osm až devět tisíc korun. Další nutností pro příjem a odesílání MMS je telefon s GPRS a jednoduchá aktivace přes infolinku operátora. Po aktivaci je třeba ještě nastavit profil telefonu pro MMSky - u telefonu Nokia 7650 odešlete SMS ve tvaru MMS N (u Sony Ericssona MMS E) na číslo 4603, a po chvíli byste již měli obdržet zprávu s příslušným nastavením, kterou uložíte do svého telefonu.

Pokud ovšem nevlastníte jeden ze zmíněných telefonů, nemusíte zoufat, že se vás multimediální zprávy netýkají. Rozhodne-li se vám někdo takovou zprávu poslat, přijde vám na váš mobil textová zpráva s popisem a přístupovým heslem o obdržení MMS, kterou si můžete vyzvednout na internetové adrese www.t-zones.cz (případně wapových stránkách t-zones v kategorii Email), kde si můžete případně přehrát přiložený zvukový soubor či video. Do této služby se nemusíte nijak registrovat. MMS je možné odeslat také na jinou e-mailovou adresu, kde se celá multimediální zpráva rozloží do jednotlivých příloh (zvuk, video, fotka, text). Pokud ovšem chcete dostat zprávu na e-mail v jejím celistvém tvaru, a tak si ji také nechat zobrazit, nabízí vám T-Mobile e-mailové klienty MobileBox a MobileBox Easy. MMS je možné zasílat i ze zahraničí, prostřednictvím služby GPRS roaming bez žádného dalšího přenastavování telefonu, cena ale ještě nebyla stanovena, prozatím platí testovací sazba.

Za využívání služeb MMS nemusíte platit žádné aktivační ani paušální poplatky a využívat je mohou i majitelé předplacených karet Twist. T-Mobile stanovil zaváděcí cenu jedné MMS na 10 korun, která je platná do 10. října letošního roku. Po tomto datu by multimediální zprávy měly být zpoplatňovány podle svého objemu, který bude záviset na kvalitě obrazu a zvuku, tedy velikosti každé zprávy. Podle Dvorjančanského by zprávy měly být rozděleny do tří skupin (0 - 5 kB, 5 - 30 kB a 30 - více kB). V případě, že budete chtít získávat potvrzení o doručení MMS, zaplatíte za jedno potvrzení 0,53 Kč a tuto funkci si musíte aktivovat v menu telefonu.

T-Mobile se službou MMS snaží zaměřit především na nejmladší generaci uživatelů, jak říká Dvorjančanský na Mobile Generation a doufá, že si mladí lidé budou zasílat mezi sebou především obrázky, různá vyzvánění a comicsy. Možností využití multimediálních zpráv je ale celá řada, ať už jde o různé informace, mapy, web kamery nebo firemní aplikace. Vedení T-Mobile doufá v úspěšný rozvoj MMS mezi uživateli. Do konce roku by se měly objevit levné MMS telefony a v brzké době chtějí také dořešit smlouvy ohledně propojovacích poplatků s ostatními operátory, aby bylo možné zasílat MMS mezi jednotlivými sítěmi.