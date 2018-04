Využijte svůj smartphone jako komplexní jízdní řády

IDOS do kapsy

Aplikace z pera Petra Jankuje patří bezesporu k nejpoužívanějším svého druhu na iOS. Chválíme její svižnost a přívětivé uživatelské prostředí. Oblíbené Connections brzy nahradí IDOS do kapsy, které nabídnou několik funkcí navíc. Zejména je to možnost uložit si dané spoje do paměti telefonu pro případ, ze se později budeme pohybovat v místech mimo dosah internetu, případně v zahraničí bez roamingového tarifu. Možnost stáhnout ucelené řády, jako nabízí CG Transit, ale chybí. Navíc je naopak možnost sledování polohy vybraného vlaku, a to včetně s ukazatelem případného zpoždění. Při vyhledávání spojení lze využít stávající polohy zaměřené GPS.



Hodnocení:IDOS do kapsy představuje vylepšenou variantu oblíbených Connections, která nabízí několik nových užitečných funkcí.