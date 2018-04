Využijte gigabajtový Asus A639 jako čtečku karet nebo flash disk

Chybí vám občas flash disk nebo čtečka karet, ale zase ne natolik, abyste si zařízení pořizovali zvlášť? Pokud zároveň plánujete koupi kapesního počítače s podporou navigace, můžete zabít tři mouchy jednou ranou. Kromě kvalitního Windows Mobile PDA, který skvěle poslouží i k navigaci, ziskáte také 1GB prostoru, který lze využít nejen k instalaci programů, ale také jako přenosný disk. Samotné zařízení pak může rovněž simulovat čtečku karet.

Zařízení se samozřejmě standardně chová jako běžný kapesní počítač, kdy se po připojení k PC spustí synchronizace s ním přes program ActiveSync.

Sami však můžete ovlivnit, jak se bude PDA chovat. Stačí vybrat položku Nastavení USB a následně zvolit jeden z požadovaných režimů připojení USB.

První dvě možnosti patří ActiveSyncu, kdy se vybrané údaje po připojení k PC začnou synchronizovat (v závislosti na vybrané rychlosti).

Další možnost dokáže kapesní počítač simulovat jako čtečku karet. Stačí ji aktivovat a po připojení k počítači se bude Asus A639 chovat jako běžná čtečka. Omezeni jste samozřejmě na druh použitých karet SD/MMC. Také rychlost nedosahuje běžných čteček, je však řádově vyšší než v případě synchronizace přes ActiveSync.

Poslední možností je pak simulace flash disku; pokud chcete do interní 1GB paměti (uživateli přístupných 830MB) jen zkopírovat jakákoliv data, třeba za účelem přenosu do jiného počítače, aktivujte tuto možnost. PDA se následně bude chovat jako flash disk, jehož kapacitu můžete ještě rozšířit tím, že do slotu vložíte paměťovou kartu a můžete tak mít až několika gigabajtovou "flešku".

Toto je jen jedna ze zajímavostí zařízení Asus A639, které oplývá bohatou softwarovou výbavou a jehož recenzi pro vás připravujeme.

PDA k testu zapůjčil internetový obchod PalmPC.