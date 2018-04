Využijte akcelerometr ve vašem komunikátoru na maximum (přehled aplikací)

HTC Touch Diamond coby první zařízení nové generace komunikátorů HTC přinesl vyjma neuvěřitelně kompaktních rozměrů a jemného VGA displeje i jeden neobvyklý prvek s názvem gravitační čip. Tento prvek, který ve vybraných situacích briskně přepíná zobrazení displeje z režimu portrét na širokoúhlý (a obráceně) v závislosti na poloze telefonu, se v oblasti mobilních telefonů poprvé objevil u Apple iPhone.

V článcích se můžete setkat s termíny jako gravitační čip, akcelerometr, G-senzor či pohybový senzor. Vězte ale, že jde o stále jedno a to samé. Nejsprávnějším termínem je právě akcelerometr, který lze volně přeložit jako měřič (nebo senzor) zrychlení.

Majitelé poslední dvojice komunikátorů HTC nebo Omnie mohou výhod akcelerometru využívat prostřednictvím Opery Mobile 9.5 nebo při prohlížení zhotovených snímků. Nebyla by to však mobilní Windows, pokud by se v krátkém čase nezačaly objevovat další a další aplikace a utility, které možnosti pohybového senzoru posouvají stále dál.

Jak jsme poznali u Apple iPhone, akcelerometr našel nemalé uplatnění na poli mobilní zábavy a jeho možností tak využívá řada her. Nejinak tomu je u Windows Mobile. Pojďme si tedy udělat malý přehled aplikací, které mají s pohybovým senzorem co do činění.

Kapitoly článku:

Nástroje pro kalibraci

Hrajeme si s akcelerometrem

Další užitečné utility

Upozornění:

Některé z uvedených aplikací vyžadují ke svému běhu .NET CompactFramework 3.5, který si můžete stáhnout zde. Zároveň doporučujeme aplikace instalovat do vnitřní paměti, při instalaci na kartu se vám automaticky nevytvoří zástupce, což ale můžete obejít (postup najdete zde).

Stahovat aplikace z fóra XDA-Dev je možné jen po registraci.

Kalibrujeme aneb důležitá je příprava

Ačkoli kalibraci senzoru nabízí v očesané formě téměř každá aplikace z následujícího seznamu, vznikají i samostatné utility, které mimo vyvážení čipu umí i něco navíc.

WaterLever

Velikost: 620 kB

Graficky velmi pěkně provedený nástroj k vyvážení akcelerometru. Po spuštění položte telefon na rovný povrch a zvolte možnost kalibrovat. Aplikace dále umí rozpoznat světelný tok dopadající na světelný senzor.





Stačí na místo sluchátka telefonu posvítit baterkou a na displeji sledovat, jak stupnice výrazně poskočí.

Stahujte zde



G-Sensor Calibration Tool

Velikost: 520 kB

Zatímco je tato utilita ke kalibraci akcelerometru zahrnuta ve standardní programové výbavě HTC Touch Pro, u Diamondu chybí.





Dnes je aplikace volně ke stažení, což majitelé Diamondu nepochybně ocení.

Stahujte zde



Hrajeme si s akcelerometrem

Caver

Velikost: 1,7 MB

Úkolem hry je kuličkou bezpečně proletět sérií jeskynních komplexů. Není třeba připomínat, že dotekem stěny jeskyně hra končí. Dosažené skóre se ukládá do tabulky a navíc se lze získanými body pochlubit online zasláním výsledku.





Součástí aplikace je i možnost kalibrování senzoru. Zpočátku oceníte i možnost volby obtížnosti.

Hru i další úrovně stahujte zde



G-Invaders

Velikost: 308 kB

S využitím raketky a její palebné síly si musíte najít cestu skrz desítky úrovní hry. Počet nepřátel se přitom v každé z nich geometricky navyšuje, a hra se tak stává obtížnější.





Kromě dvojice zbraní lze využít i štítu ve chvíli, kdy již není před palbou nezvaných hostů úniku.

Stahujte zde



Light Saber

Velikost: 1,3 MB

Simulátor světelného meče, kdy senzor sleduje mávání telefonu a při každém „seknutí“ vibruje a zvučí podle nastavení. Nic užitečného.





Stahujte zde



.NET CF 3.5 zde



LunarTilt

Velikost: 142 kB

Hra, jejímž cílem je vždy raketoplán bezpečně usadit zpět na Zemi.





Na ní je přitom vykreslena plocha, kam je nutno raketkou přistát. Jednoduché, docela zábavné a hodně obtížné.

Stahujte zde



SensorMaze

Velikost: 26 kB

Další typ hry, ve kterém se využití pohybového senzoru doslova nabízí, je bludiště. SensorMaze právě do škatulky takových her spadá.





Úkolem každého bludiště je ukázat myši cestu k lahodnému ementálu. Grafika je velmi jednoduchá, čemuž napovídá i velikost instalace necelých 30 kilobytů.

Stahujte zde



Diamond Beer

Velikost: 1 MB

Aplikace, která nakláněním telefonu simulovala pití zlatavého moku, se na iPhonu objevila před více než rokem. Verze pro HTC Diamond ale přidává navíc několik příjemných drobností. Předně se lze „napájet“ nejen pivem, ale i Ginem, piv je v nabídce hned několik značek.

Nová verze navíc využívá propracovanějšího grafického enginu, a tak je simulace nápoje ještě věrohodnější (ovšem k iPhone verzi má přeci jen daleko). K pobavení přátel v hospůdce je tak Diamond Beer ideálním nástrojem.

Stahujte zde



Video

Diamond Cubes

Velikost: 300 kB

„Protřepáním“ telefonu uvedete kostky do pohybu a rotace a po ustálení si z jejich stěn snadno přečtete dosažené skóre.





V nastavení lze navolit počet kostek v počtu od jedné do pěti.

Stahujte zde

Sensory Overload

Velikost: 295 kB

Další hra z prostředí kosmu. Tentokrát je princip hry velmi jednoduchý a spočívá ve vyhýbání se asteroidům.





Hra je i přes svou jednoduchost velmi zábavná aneb další důkaz toho, že méně je někdy více.

Stahujte zde



PocketGravity

Odlehčená verze známé hry iPhysic z Apple iPhone. V připraveném editoru tvoříte geometrické objekty, které se pak při náklonu telefonu řídí platným gravitačním zákonem.





Hodnotu gravitačního zrychlení lze přitom měnit a to v poměrně široké škále i do záporných hodnot.

Stahujte zde



Resco Bubbles

Velikost: 2,9 MB

První komerční hra pro Windows Mobile, jenž staví na možnostech gravitačního čipu. Úkolem hráče je co možná nejrychleji kuličkou sesbírat bubliny. To by nebylo až tak složité, kdyby ovšem nezáleželo na pořadí, v němž bublinky sesbíráte.





V porovnání s freeware tituly se Resco Bubbles pyšní velmi hezkou grafikou. Cenu licence výrobce stanovil na necelých 10 USD (asi 200 Kč). Nově je podporován i Samsung i900 Omnia.

Zkušební verzi stahujte zde





G-Flow

Velikost: 60 kB

Gravitační verze známé hry snake, kterou znají zejména majitelé Nokií, jejichž byla vždy povinnou výbavou.





S využitím pohybového čipu je třeba co nejdříve hadem sesbírat poletující kuličky.

Stahujte zde

Teeter

Byl by hřích v přehledu nezmínit tuto návykovou hříčku, která u telefonů HTC doplnila již tak oblíbené duo her Solitaire a Bubble Breaker. Jde o podobu hry Labyrinth z Apple iPhone a i zde je úkolem dopravit kuličku do vyznačené jamky.





Vyhnout se přitom musíte všem tmavým dírám, kterých je na hracím poli vždy spousta. V pokročilých fázích hry se obtížnost geometricky navyšuje zejména přítomností plastického povrchu, který skokově mění zrychlení kuličky.

Další aplikace

G-Alarm

Velikost: 1,5 MB

Jde o velmi propracovaný budík, který nabízí v porovnání s vestavěným opravdu nadstandardní možnosti. Samozřejmostí je nastavení buzení na jednotlivé dny. Budit se přitom můžete nechat svými oblíbenými skladbami a vstávání tak bude hned veselejší.





Spokojit se přitom není třeba s jednou melodií, nastavit do databáze jich můžete libovolný počet a pak aktivovat funkci náhodného výběru. Po rozeznění budíku je nutno k jeho umlčení dostat kuličku ven z bludiště, což vás najisto probere.



Stahujte zde

Diamond Hologram

Velikost: 498 kB

Nakláněním telefonu měníte vykreslování zvolených trojrozměrných modelů.





V nastavení vyjma volby modelovaných objektů (Země, Měsíc, hvězda) můžete ovlivnit i počet modelů nebo citlivost senzoru.

Stahujte zde



SeismoMeter

Velikost: 85 kB

V období, kdy se nejzápadnější cíp naší republiky čas od času zatřese silou přesahující čtyři stupně Richterovi škály může přijít tato aplikace vhod.





Tužka velmi citlivě reaguje na pohyby telefonu a výkyvy polohy zapisuje na virtuální papír.

Stahujte zde



Diamond Profile Switcher

Velikost: 89 kB

Utilita, která umožňuje zatřesením telefonu měnit vyzváněcí profil.





V nastavení lze poměrně důkladně měnit parametry, podle nichž se následně telefon řídí.



Stahujte zde



Závěr: nesmělé začátky, budoucnost zářivá

Uvedený seznam aplikací využívajících G-sensor samozřejmě není kompletní a na internetu můžete nalézt i další. Na druhou stranu nemá smysl zde uvádět tucet aplikací, které slouží jen a pouze na vyvážení čipu. Hry na iPhone s využitím akcelerometru jsou graficky daleko lépe zpracované, ovšem je třeba připomenout, že za velkou částí uvedených aplikací stojí nadšenci, nikoli profesionální softwarové společnosti. Lze však očekávat, že si i na Windows Mobile komunikátorech v budoucnu zahrajeme některé grafické lahůdky. První vlaštovkou je hra Spore od Electronic Arts. Ta se nejprve objevila na stolních počítačích, následně vyšla iPhone verze a před několika týdny se dočkali i majitelé WM komunikátorů. Ti si ale při hraní hry vystačí bez akcelerometru a příšerku ovládají joystickem, případně klepáním na displej.