Vytvořte si wapové stránky rychle a zcela zdarma!

Přemýšleli jste někdy o tom, že si vytvoříte vlastí wapovou prezentaci? Že byste například chtěli publikovat svůj osobní blog i pro přístup z mobilních telefonů? Dosud vcelku obtížná záležitost se díky chytrým českým hlavám stala jednoduchou.

Projekt Wirenode, který vytvořila stejnojmenná společnost, funguje zatím v anglické a české jazykové verzi. Stačí se zdarma zaregistrovat a během minuty začít vytvářet zcela nový mobilní portál. Nemusíte přitom ovládat ani základy jazyků, jakými jsou například HTML či PHP.

Stačí se jen zaregistrovat

Internetový portál pro výrobu wapových stránek se nachází na adrese www.wirenode.com. Jakmile budete chtít začít s tvorbou těch vlastních stránek, je nutné se nejdříve zaregistrovat. To můžete provést zcela zdarma po kliknutí na položku Nový účet.





Tvůrci po vás nepožadují žádné detailní informace. Stačí, když zadáte uživatelské jméno, heslo a také e-mailovou adresu, kam vám budou chodit nejdůležitější informace či novinky. Jakmile registraci dokončíte, můžete se ihned přihlásit do svého soukromého účtu a začít s výrobou vlastního wapového portálu.

Vše je maximálně zjednodušené

Po přihlášení se na přehledně zpracované stránce zobrazí vámi vytvořené portály. Navštívíte-li tuto nabídku poprvé, nebudou zde samozřejmě žádné. Na úvodní stránce není prakticky nic jiného k vidění - nezbývá nám tedy nic jiného než se pustit stisknutím odkazu "Vytvořit nový mobilní portál" do samotné tvorby.





Editor, jehož grafické schéma je zpracované z barev, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky, je velice jednoduchý. A to není žádná výtka - není zde totiž přehršel zbytečných či zmatečných odkazů a funkcí, které by běžný uživatel stejně nevyužil. Zatímco v levé části je proto umístěn seznam vámi vytvořených stránek, vpravo nalezneme kolonku na změnu grafického prostředí tabulek editoru a vstup do preview, tedy náhledu.





Uprostřed pak najdeme samotný editor. Ten je velmi podobný klasickým textovým programům, mezi něž patří například Microsoft Office Word. V jeho horní části jsou ikonky pro ztučnění písma, kurzívu či změnu barvy, ale také nabídka pro vložení obrázku, odrážek a některých dalších doplňků.

Jde to rychle

Obsah wapových stránek záleží samozřejmě jen a pouze na vaší kreativitě. Wirenode vám s nápadem nepomůže, ale jeho realizaci vyřeší s přehledem. Například při vkládání obrázku není potřeba čerpat jen z vlastních zdrojů. Vedle možnosti pro načtení souborů z paměti vašeho počítače se zde nachází i možnost vkládat obrázky přímo z vyhledávače Google.





Wirenode nenabízí jen editor pro vložení textu, obrázků a tabulek, ale i funkci Widget, se kterou můžete svůj portál obohatit nejrůznějšími "vychytávkami".





K dispozici je kupříkladu utilita na zobrazování aktuálního času, uživatelský formulář pro zaslání e-mailu administrátorovi (vám) či velmi užitečná možnost RSS blog. Ta s pomocí kanálu RSS na vašem osobním blogu vytvoří i wapovou verzi vašeho deníku.

Publikujeme stránky

Jakmile budete mít své wapové stránky dokončené, lze si je pomocí funkce preview prohlédnout i na emulátoru mobilního telefonu. Budete tak mít představu, jak váš výtvor vypadá na displeji. Stránky následně stačí uložit a vrátit se do menu Mé mobilní portály. Budete-li je chtít publikovat, nemusíte si kupovat žádnou doménu.





Stačí kliknout na kolonku Nastavení a vymyslet doposud nezabraný název. Výrobce vám totiž zdarma nabízí prostor s adresou "jménoportálu.wirenode.mobi". Jakmile se vám to podaří, zvolíte už jen jazyk a zaměření vašeho portálu a kliknete na tlačítko Uložit nastavení. A světě div se - máte vytvořenu svou wapovou stránku!

Pro začátečníky jedinečné

Portál Wirenode.com rozhodně není určen pro profesionální webmastery, kteří ovládají tucet programátorských jazyků a dokážou vytvářet bezkonkurenční internetové projekty.

Avšak pro uživatele, kteří si chtějí vytvořit svou vlastní malou wapovou stránku či jen umožnit návštěvníkům wapu nahlížet na svůj blog, se jedná o jedinečnou službu. Vše je velmi jednoduché, na hardware počítače nenáročné a hlavně zdarma.