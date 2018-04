Vytvořte si vlastní slovník T9 ve svém Siemensu

Aplikování patchů na X65 + soupis patchů

Aplikace patchů přes X65flasher je aktuálně docela složitá záležitost, kterou zajisté zjednoduší v nejbližší době příchod nového V-Klaye (ValeraVi na něm usilovně pracuje), ale proč si nepopsat tento složitější postup?





Opravdové patchování řady X65 začíná

Je to tady! Po dlouhém čekání se začínají patchovat mobilní telefony C, CX, M a S65. Naše velké díky patří partě lidí, kteří se v Siemens Mobile velmi dobře vyznají – jmenovitě Chaos, SiNgle, ACiD[mrp], LazyC0DEr a Phantom.





Chyby v FW u Siemensů x65

Určitě jste už slyšeli nebo dokonce vlastníte mobilní telefon Siemens řady x65. V době představení se ukázalo, že v počátečních verzích firmwarů obsahují telefony chyb, jako máku. Pojďme se tedy společně podívat, co jednotlivé verze opravili a co naopak zanechali a je stále chybné.



Úprava pevnosti připojeného foťáku

Zlobí Vás připojení externího fotoaparátu s Vašemu telefonu Siemens S/M/SL55 aC60? Stane se Vám někdy, že foťák odpadne? S55_Kenny Vám přináší návod, jak zlepšit stabilita fotoaparátu.





Pomalý Serial port? Minulost!

Pro uživatele mobilních telefonů Siemens používajících ke správě svého telefonu sériový datový kabel - COM tu máme návod, jak alespoň trochu urychlit jakoukoliv práci prováděnou s tímto kabelem.





Úprava MP3 přehrávače pro připojení k x55, x65 telefonům

Nejednoho z Vás jistě zamrzela absence MP3 přehrávače u řady x55 a x65. Prozatím jediným řešením je použít externí MP3 přehrávač Siemens. Problém je v tom, že má starší konektor, který nepřipojíte k novějším telefonům. Zde je návod na to, jak to změnit.





ODSTRANĚNÍ REKLAM Z X65

Znáte to, koupíte si mobilní telefon od operátora a v menu najdete odkazy na různé služby danného prodejce. Pokud se vám toto nelíbí, máme tu pro Vás návod, jak se těchto nepříjemností zbavit.

Retro – dva roky se Siemens S55

Můj první Siemens, se kterým jsem měl tu čest seznámit se podrobněji, byl Siemens S55. Oznámen byl zrovna v době, kdy mi „odcházela“ má Nokia 7110. Hledal jsem tedy důstojného nástupce. V Siemens S55 jsem jej našel!



Pokračování seriálu o vylepšování Siemensu

Kapitola pátá: Jak vytvořit jazykovou sadu pro mt?

Seriál o patchování Kapitola první: co to jsou patche



Kapitola druhá: fenomén V-klay Kapitola třetí - EEPROM Tool



Kapitola čtvrtá: Jak updatovat Váš Siemens?





Podrobněji te tato akce se nazývá tvorba LanguagePack - LGP. LGP je vlastně sada jazyků nahrána uvnitř telefonu, pomocí které zvládá telefon "mluvit" příslušnými jazyky.





Kapitola šestá: Jak si vytvořit slovník T9?

V minulém díle jsme se naučili vytvořit si jazyk a jazykové sady LanguagePack. Pro kompletní počeštění jakéhokoliv telefonu nám zbývá již jen naučit se vytvářet si slovníky rychlého psaní T9 v potřebném jazyku a kombinacích jazyků.

Experimentujete se Siemensem?