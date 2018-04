Vytvořte si vlastní logo pro svého Siemense

Ve včerejším vydání jsme představili první z mnoha programů pro software mobilních telefonů a dnes se vám pokusíme přiblížit další z nich, PHONE editor PRO 2000 , který nabízí loga, melodie, organizér i práci s SMS, a All Phone Data Suite, zaměřující se na editaci telefonního seznamu a práci s SMS. Programy jsou určeny opět pro telefony Siemens S25, Siemens S35 a stejně jako minule, i v tomto případě je třeba se připojit na počítač pomocí kabelu, nebo IrDA portu.

Pokud se tak stane, práce s telefonem se stává hračkou a i funkce, na které počítač nepotřebujete, jsou snadněji ovladatelné a pohodlnější.

PHONE editor PRO 2000

Od programu publikovaného v předchozím vydání se liší v několika bodech. Kromě přednastavených log a melodií, zde najdete i portál pro vytvoření vlastního loga a melodie. K namalování vlastního loga slouží tabulka se čtverečkovým podkladem do které vkreslujete motiv dle vaší libosti, přitom se dílo zobrazuje v okénku, které velikostně simuluje displej telefonu, takže máte představu o tom jak bude obrázek vypadat na telefonu.

Další velkou předností tohoto programu je možnost vytvoření vlastního kalendáře (organizér). Nastavením data a času určujete, kdy vás telefon bude zvukovou signalizací upozorňovat na schůzky, nebo jiné nutnosti. Download (3MB) zde.

All Phone Data Suite

K tomuto programu je dobré zdůraznit, že má jednoduché ovládání, nezatěžuje nijak systém a běží na liště. Stažený soubor je samorobalovací ZIP, který se rozbaluje do adresáře GSM Si 25-35 na disku C a z něj je třeba také program spouštět. Poté již můžete mazat, přidávat nebo měnit telefonní čísla ve svém seznamu, přeposílat, vracet nebo mazat textové zprávy a stáhnout si do svého telefonu GSM scan. Download zde.

Podobných prográmků je mnoho a nejen na telefony Siemens, ale i pro Nokie, Sagemy, Alcately nebo Ericssony. Jak již bylo řečeno, náš seriál o softwarech se bude nadále objevovat na stránkách Mobil serveru a každý by měl postupem času najít nějakou novinku, kterou obohatí svůj telefon.