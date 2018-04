Vytvořte si neprolomitelné heslo nebo hubněte s palmem (PalmareFreeware)

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

MobiPocket Reader Standard v5.0

Universální čtečka e-booků a zpráv pro zařízení PalmOS, Windows CE či Psiony. Poradí si například s DOC, PRC, TXT či HTM soubory, ale i s BMP, GIF nebo MP3. Umí bookmarky, podporuje fulltextové vyhledávání, zoom atd.

Nyx PassGen v1.0

Nyx PassGen je generátor hesel pro Windows Mobile zařízení. Slova generuje na základě stanovené délky či použití velkých a malých písmen, případně také čísel či speciálních symbolů. Vygenerované heslo lze vložit do clipboardu.

PowerCheck v3.6

Malá, ale užitečná aplikace přidá do Today obrazovky další prvek, který zobrazí stav baterie, velikost volného prostoru na výměnné kartě i v paměti zařízení. Kromě toho je možné pomocí aplikace vypnout LCD či celé PocketPC, případně jej restartovat. Kapacitu baterie můžete nechat zaznamenávat do souboru My Documentslog.txt. Poslední dvě verze fixují některé chyby v programu.

Sudoku Solver v1.05

Pokud si nevíte rady se hrou Sudoku, program Sudoku Solver vám pomůže. Kromě toho, že generuje puzzle jednoduše stačí do políček doplnit již známá čísla a aplikace se postará o doplnění těch zbývajících. Program ke svému chodu vyžaduje eVB Runtime.

PALM OS

XConverter v1.0

XConverter je jednoduchý převodník MPG na litry. Stačí zadat množství litrů na sto km a zobrazí se počet mil ujetých na galon (a naopak).

EiWeight v1.6.1

Pomocí programu EiWeight si můžete evidovat svoji aktuální hmotnost a procento tělesného tuku. Pokud budete v zápisu těchto údajů důslední, můžete již po několika dnech v křivce grafu vidět, jak si s vaší váhou stojíte. Program si pamatuje údaje i za několik měsíců zpět a dokáže vypočítat i váš BMI.

iSpin Launcher v1.7

iSpin je launcher vzhledem připomínající nejvíce asi Windows XP. Program samozřejmě zvládá všechny funkce, které má správný launcher umět, ze stránek výrobce lze stáhnout nová témata a další doplňky pro něj. Program si poradí i se zobrazením JPEG obrázků či může dobře posloužit také jako file manager.

Na této stránce naleznete další témata, kanály či jazykové balíčky k programu.

Speedy v6.1

Jestli si chcete ověřit, jak rychlý je váš PalmOS handheld v porovnání s ostatními typy, můžete využít služeb aplikace Speedy, která změří rychlost vašeho PDA velmi rychle a výsledky zobrazí v přehledných pruhových grafech. Nechybí možnost měření hodnot nejnovějších modelů, ale i starých zařízení. Aktualizace z minulého týdne opravuje chybu z verze 6.0, která může způsobit pád zařízení. Autor vřele doporučuje instalaci poslední verze.

