Vytvořte si Bluetooth síť už dnes

Představte si, že přijdete do kanceláře a vaše PDA si samočinně stáhne právě došlé maily. Vezmete notebook do vedlejší místnosti, připojíte se k internetu. Na displeji začne blikat avízo o příchozím hovoru. Krátkým pohybem kurzoru ho zvednete. Mezitím zjistíte, že důležité podklady máte uloženy ve svém osobním asistentovi. Není nic snazšího, než si je po síti stáhnout. Zkrátka žádné kabely, ani rozdílná rozhraní už neomezují v osobním rozletu. Tedy pokud využíváte produkty společnosti Red-M.

Základem celého bezdrátového systému je přístupový server Red-M 3000AS s integrovaným Linuxovým serverem a bránou do internetu. Ten vytváří samotnou infrastrukturu bluetoothové sítě, jednotlivým zařízením zajišťuje kompletní autentifikaci, přiděluje úrovně služeb, práva a zprostředkuje komunikaci hned poté, co se připojí do sítě. Nezávisle na tom, zda-li je to notebook, PDA, počítač či telefon. Jeho vlastní vysílač s vestavěnou anténou má dosah přibližně 100 metrů. Náročnějším klientům jsou pak k dispozici další přístupové body Red-M 1000AS pokrývající rovněž 100 metrový prostor, k nimž lze současně připojit až 7 Bluetoothových zařízení. Zvyšováním počtu bodů tak dosahujete i vyšší kapacity sítě.

Server disponuje třemi stupni zabezpečení. Autentifikací Blue Tooth, autorizací a administrátorem konfigurovatelné autentifikace PPP k prevenci neoprávněného přístupu, s možností vytvoření různých úrovní služeb jednotlivým uživatelům. Používá se také 128-mi bitové šifrování a frequency hopping. Jinými slovy, k zabezpečení přenosu bylo učiněno maximum. Připočítáme-li ještě relativně nízký vysílací výkon, který omezuje oblast dosahu, je naboření systému více než obtížné, neřkuli nemožné.

Takováto pozornost ochraně dat je rozhodně na místě. Kromě vzájemného sdílení informací totiž mohou připojená zařízení, v závislosti na svých právech, přistupovat k internetu, popřípadě firemnímu intranetu, z libovolného místa pokrytého bluetoothovou sítí. Tu můžete navíc využít i k přenášení hlasu a videa. Maximální přenosové rychlosti sice nemohou konkurovat klasickému Fast Ethernetu, ale přesto jsou poměrně zajímavé. Asynchronními datovými kanály lze posílat data rychlostí až 432,6 kbps symetrických resp. 721 kbps asymetrických s 57,6 kpbs ve zpětném směru.

Samotný server lze k internetu připojit prostřednitvím základní přípojky ISDN, kde máte možnost využít obou B kanálů, tzn. dosáhnout přenosové rychlosti 128 kbps, nebo pomocí Ethernetového zařízení (např. DSL modem, router, ...). Z dalších rozhraní najdete porty pro připojení do místní LAN (prostřednictvím hubu či switche), sériové rozhraní k místní údržbě a vstup pro UPS (záložní napájení).

Red-M 3000AS můžete použít také jako web server, který zpřístupníte buď jen interním či i vzdáleným účastníkům. Nejčastěji navštěvované stránky ukládá do vyrovnávací paměti (tzv. web page caching), čímž spolu s filtrováním nevhodných web adres předchází zbytečnému vytěžování vnějších linek. Ve výbavě najdete i DNS (Domain Name Server) a emailový server dimenzovaný pro 256 uživatelů, podporující všechny běžně používané emailové klienty v podobě SMTP, POP3 či IMAP4. Příručním zařízením v podobě Bluetooth PDA je pak k dispozici funkce tzv. push email, která jim doslova vnucuje došlé zprávy.

Nemalá pozornost byla věnována i samotnému síťování. Server podporuje virtuální privátní sítě (VPN), které vzdáleným uživatelům umožní zabezpečený přístup do místní kancelářské sítě, rovněž zahrnující intranet. Pochopitelnou součástí je souborový server (file server), DHCP server k dynamickému alokování IP adres a možnost statického směrování k práci s již existujícími sítěmi. Administrátoři systému mohou nastavit automatické zálohování a hojně využívat výhod rozličného managementu sítě v podobě statistik, detailního nastavování práv popřípadě upgradu.

Server Red-M 3000AS je zajímavým řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do moderních technologií. Ostatně komu by se nelíbilo mít všechna zařízení, nezávisle na typu, sdružena do jedné sítě, s možností vzájemného sdílení dat. Pokud byste chtěli mít ješte podrobnější informace, tak se podívejte sem