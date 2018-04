Vytvořte kryt na Sony Ericsson. Může být v prodeji po celém světě

Majitelé mobilního telefonu Sony Ericsson W508 si mohou na stránkách www.sonyericsson.com/mine navrhnout vlastní kryt svého mobilu. Ten si pak mohou za necelých 16 dolarů i s poštovným zakoupit. Kryt tedy vyjde v přepočtu asi na 300 korun. Zakoupit lze i kterýkoli jiný navržený kryt.

Každý takto vytvořený kryt se navíc zařadí do celosvětové soutěže, v níž návštěvníci výše zmíněných stránek vyberou ty nejlepší návrhy. Do soutěže se zařadí i ty návrhy, které si jejich autoři nezakoupí. Soutěž s názvem MINE běží do 1. října.

Desítku nejlépe hodnocených návrhů uživatelů pak posoudí porota a vybere návrh vítězný. Jeho autor získá Playstation 3 a kryt bude vyroben v 15 000 kusové sérii. Autoři návrhů na druhém a třetím místě získají Sony Ericsson W508 s jimi navrženým krytem, zbylí finalisté obdrží reproduktory Sony Ericsson MBS-400.

Navrhování vlastního krytu na internetových stránkách je vcelku snadné, na druhou stranu kdovíjaký prostor autor nedostane. V podstatě si lze vybrat z množství přednastavených vzorů a barev a lze vytvářet nápisy trojím fontem.

Tím hlavním trumfem je ale možnost umístit na kryt jakýkoli obrázek – ten lze libovolně zvětšovat, zmenšovat a otáčet jej. V podstatě tak lze navrhnout kryt v jakémkoli grafickém editoru a následně stačí obrázek do aplikace nahrát. Pak jsou možnosti tvůrce prakticky neomezené.