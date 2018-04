Vytvoření položky Adresáře

Spusťte aplikaci Adresář. Pak ukažte tužkou na tlačítko New ve spodní části displeje PalmPilota, vpravo od políčka Look Up: ......

Zobrazí se dialogové okno pro zadávání dat do Adresáře.

Okno aplikace Adresář je ve svislé rovině rozděleno na dvě části. Levá část obsahuje názvy položek pro zadávání jednotlivých kontaktů. Do pravé pak můžete zapisovat názvy jednotlivých položek ke kontaktu:



Last Name: (Příjmení)

(Příjmení) First Name: (Jméno)

(Jméno) Title: (Titul)

(Titul) Company: (Společnost) Následující položky jsou volitelné a jejich pořadí se dá zaměnit tak, že vlevo vedle položky ukážete tužkou na šipku. Ta rozvine menu, z kterého si můžete vybrat, v jakém pořadí chcete zadávat položky k danému kontaktu. Já uvádím položky tak, jak jdou standardně za sebou.

(telefon do práce) Home: (telefon domů)

(telefon domů) Fax: (Fax)

(Fax) Other: (Další) Main: (Hlavní) Pager: (číslo na textový nebo číselný Pager) Mobile: (na mobilní telefon)

(Další) E-mail: (adresa elekronické pošty, možno i zadat např. i URL)

(adresa elekronické pošty, možno i zadat např. i URL) Adress: (adresa do práce nebo do firmy)

(adresa do práce nebo do firmy) City: (město)

Tak toto byly položky, které se vejdou na výšku displeje.



Ukázáním tužkou na šipku dolů v pravém dolním rohu displeje PalmPilota (nebo pomocí kurzorových tlačítek) se posunete o stránku údajů níže.



Tam se nachází pokračování položek Adresáře.





(Stát, určeno např. pro USA, kde má země více států) Zip Code: (PSČ)

(PSČ) Country: (Země)

(Země) Custom 1: (volitelné, dá se přejmenovat)

(volitelné, dá se přejmenovat) Custom 2: (volitelné, dá se přejmenovat)

(volitelné, dá se přejmenovat) Custom 3: (volitelné, dá se přejmenovat)

(volitelné, dá se přejmenovat) Custom 4:(volitelné, dá se přejmenovat)



Ve vodorovné rovině je rozděleno na tři části. V úplně nejvyšší vlevo se zobrazuje název aplikace. Vpravo se pak zobrazuje název kategorie. Standardně se tam při zadávání nového kontaktu nachází Unfiled.



Ve střední části je prostor pro zadávání kontaktů.



Úplně dole jsou tlačítka Done, Details..., Note



Standardně se umístí kurzor na první položku Last name:. Nyní již můžete zadávat data. Standardně se první znak položky nastaví na velké písmeno. Po napsání příjmení se přesuňte na další položku. Jak to udělat? Buď ukážete tužkou do řádku pro další položku nebo pomocí znaku Graffiti (Next Field).



Je-li zapisovaný údaj delší, než délka řádku položky, můžete pokračovat na dalším řádku k jedné položce pomocí znaku Graffiti (Enter).



No a takto pokračujete v zadávání všech hodnot.



Pokud máte všechny údaje zadány, ukažte tužkou na tlačítko Done.



Na displeji se ještě jednou zobrazí souhrná informace o kontaktu. Je-li vše v pořádku a Vy už nebudete pokračovat v zápisu dalšího kontaktu, ukažte opět na Done.



Je-li třeba něco opravit, ukažte na Edit. Je-li vše v pořádku a chcete-li pokračovat v zadávání dalšího kontaktu, ukažte na New.

Spusťte aplikaci Adresář. Pak ukažte tužkou na kontakt, který chcete opravit. Zobrazí se souhrná informace o kontaktu. Je-li třeba něco opravit, ukažte na Edit a pak už opravte hodnoty dle potřeby.



Pokud máte všechny údaje zadány, ukažte tužkou na tlačítko Done.



Na displeji se ještě jednou zobrazí souhrná informace o kontaktu. Je-li vše v pořádku ukažte opět na Done. Je-li třeba opět něco opravit, ukažte na Edit. Je-li vše v pořádku a chcete-li např. pokračovat v zadávání dalšího kontaktu, ukažte na New.

Adresář je aplikace, sloužící převážně pro rychlou a jednoduchou evidenci jmen, adres, telefonnich čísel a dalších informací o sobních nebo firemních kontaktních osobách. Přičemž se dá nastavit, podle čeho se budou kontakty třídit, nebo které kontakty se budou zobrazovat.Pokud budete chtít, aby se nějaké adresa zobrazovala v seznamu vždy nahoře napište jako první znak do Příjmení (nebo v názvu firmy) mezeru.Musím konstatovat, že mi tady velice chybí položka URL. Pokud totiž budete používat na PalmPilotovi WEB browser, stačilo by zadat např. pouze jméno firmy a pomocí LookUp by se automaticky dosadila celá URL adresa WEB stránky z adresáře, podobně jako je tomu u Elektronické pošty.