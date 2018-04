Vytlačí Motorola Siemens z jeho těžce vydobytých pozic?

Není snad jedince, který by zapochyboval o velké budoucnosti aplikací založených na síti mobilních telefonů. Desítky úspěšně zrealizovaných projektů zaměřených na zabezpečení vozidel, telemetrii či dálkové řízení systémů hovoří za vše. K tomu musíme ještě připočítat GSM brány a mimo jiné i integrované telefony v autech či v osobních organizérech. Do všech těchto oblastí představující statisíce přístrojů se snaží intenzivně pronikat GSM moduly, v jejichž čele dosud trůnil Siemens. Ovšem s udržením svých pozic to bude mít těžké. Přichází další silná konkurence v podobě Motoroly G18.

Námi testovaná varianta Slim je opatřena plastovým krytem, z něhož vystupuje pouze anténní vstup a 36 pinový ZIF konektor se všemi použitými rozhraními. Tedy sériovým portem a audio vstupem/výstupem. Svou pozornost si modul získá už podporou tří frekvenčních pásem GSM, jmenovitě 900/1800/1900 MHz. Můžete ho tedy využít i pro zařízení, které budou cestovat za oceán.

Kromě možnosti telefonování, posílání textových zpráv a datových přenosů rychlostí až 9,6 kbps vám nabízí podporu GPRS, u níž si poradí až s 3+1 timesloty. Především v souvislosti s telemetrií a autodopravou je paketová technologie bezkonkurenčně nejvýhodnější. Platíte pouze za přenesená data, takže provozní náklady budou v těchto případech významně nižší než u klasického datového přenosu.

K ovládání jsou, obdobně jako u všech GSM modulů, použity standardní AT příkazy posílané přes sériový port. Přesto však stojí za úvahu podívat se i na doplňkové povely. Jedním z nich je například aktivace vestavěného hands free, které, používáte-li modul také k telefonování, významně zlepší kvalitu zvuku až na úroveň konkurenčního Siemensu TC35.

Trochu sporné dojmy vyvolává zmiňované GPRS. Samotný GSM modul fungoval spolehlivě, velké problémy však dělal instalátor sloužící k vytvoření a nastavení GPRS modemu v rámci Windows. Přestože se používá průvodce dodávaný s mobilními telefony Motorola (GPRS Wizard), nerozuměl si s počítačem, na němž byl modul testován. Velmi často nedokázal připojený modul vůbec najít. Ovšem pokud jste ho obešli a všechna nastavení provedli ručně, vše běželo spolehlivě.

V zájmu co nejsnazší implementace do vyvíjených zařízení můžete vybírat ze tří možných provedení. Pro vestavění přímo do základní desky přístroje je určeno provedení DIN, které kvůli minimalizaci vnějších rozměrů nemá žádné šasi, nezbytná krytka odděluje pouze vysokofrekvenční část. Nad ním stojí odolnější verze Slim vybavená krytem z tvrdého plastu, z něhož vystupují jen potřebná rozhraní. Vrchol nabídky představuje modifikace s vestavěným nezávislým přijímačem GPS.

Zvláštní pozornost si zaslouží vývojová deska, která se Motorole skutečně vydařila. Obsahuje nejen všechny potřebné konvertory napěťových úrovní, abyste mohli moduly zkoušet proti počítači, třípásmovou anténu či čtečku SIM karet, ale má navíc spoustu praktických prvků. Vývojáři bezpochyby ocení množství LED diod, které detailně zobrazují, co se opravdu s GSM modulem děje. Kromě základních kontrolek napájení zde najdete například indikátory provozu na sériové lince.

Pokud si budete jen chtít zavolat, zadat ručně PIN či jen vyzkoušet, zdali modul sám o sobě funguje, oceníte možnost připojení speciálního sluchátka s klávesnicí, známého například z autotelefonů Motorola. Ve své podstatě představuje mobilní telefon, ovšem bez GSM části. Tu v tomto případě nahrazuje GSM modul na vývojové desce, z něhož dokážete odesílat i přijímat textové zprávy popřípadě telefonovat. Pokud máte k desce současně připojený počítač (řídící jednotku, …), po sériové lince stále probíhá komunikace. Můžete tedy používat oba způsoby ovládání, což je spolu s LED diodami velmi praktické při ladění vyvíjeného zařízení.

K GSM modulu je k dispozici široká škála příslušenství, z nichž jmenujme například adaptér na dvě SIM karty, který bezpochyby ocení výrobci GSM bran. Není pak nic snazšího, než implementovat funkci na vybírání nejvýhodnější cesty spojení. Při vývoji si tuto funkci můžete vyzkoušet například na zmiňované vývojové desce.

Motorola má za sebou bezpochyby velký kus práce. GSM moduly G18 budou opravdu vážnými konkurenty trhu. Zaujmou kvalitou přenosu hlasu, přítomností GPRS i modifikací s vestavěným GPS. Jejich vývojová deska navíc patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo vytvořeno.