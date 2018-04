Vytáčený internet za paušál od VOLNÝ

Společnost Czech On Line, a.s., poskytovatel internetových služeb pod značkou VOLNÝ, nabídne od 1. března 2004 domácím uživatelům ve zkušebním provozu vytáčené připojení k internetu za paušální poplatek. Služba VOLNÝ čas umožní připojení k internetu mimo špičku za poplatek 590 Kč bez DPH, a to po vytočení čísla 1020 971 273 911. Služba je uváděna na trh jako pilotní projekt, jehož ukončení se plánuje na 31. května 2004. Uvedené telefonní číslo bude aktivní v sobotu, neděli a o svátcích po celý den a v pracovní dny od 19 do 7 hodin. Czech On Line službou VOLNÝ čas reaguje na stejnou nabídku GTS a IOL.