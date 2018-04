Vytáčecí Motorola V70 se vrací. Retro s 5 Mpix fotoaparátem

Pamatujete si na Motorolu V70? Byl to jeden z prvních stylových mobilů, který nabízel dnes již opomíjenou vytáčecí konstrukci. Nyní se na internetu objevily fotografie připravované Motoroly, která na původní model přímo navazuje.

Telefon má kulatý displej. Podle fotografií by neměl chybět ani druhý informační displej, který by měl doplňovat ten větší kulatý. Vyfotografovaný mobil má stylový design, líbít by se měl zejména ženám.

Ohledně výbavy toho není mnoho známo, pouze se už ví, že novinka nebude patřit mezi základní mobily. Vyklápěcí stylovka totiž nabídne pětimegapixelový fotoaparát.

Prozatím není známo ani označení telefonu, na internetu je označován jako V70 Retro. Kdy se nová Motorola dostane do prodeje, je ve hvězdách. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné informace ohledně možného oficiálního představení.

Pro v problémech se zmítající Motorolu nezbývá než doufat, že vytáčecí novinka dosáhne většího úspěchu, než nepříliš oblíbená předchůdkyně.